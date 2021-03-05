Оплата фрилансеру валютой: как платить налоги с курсовых разниц

Сегодня многие фрилансеры работают с зарубежными заказчиками. При этом расчеты часто идут в иностранной валюте. Разберем, когда у фрилансера появляется обязанность уплатить налог с курсовых разниц.

Фрилансер — индивидуальный предприниматель

Порядок учета курсовых разниц для расчета налога зависит от режима ИП.

УСН

ИП на упрощенке учитывают доходы кассовым методом. Поэтому для них датой получения дохода считается дата поступления оплаты на транзитный счет.

То, что доход пришел в иностранной валюте — неважно. Сумму нужно пересчитать по курсу ЦБ РФ в день поступления денег и учесть в доходах. Вроде бы все просто. Где же тогда курсовая разница?

А курсовая разница возникнет, если ИП продаст эту валюту по курсу выше или ниже, чем курс ЦБ РФ на день продажи.

Отрицательную курсовую разницу списать на расходы нельзя. Перечень расходов на упрощенке закрыт, и такой статьи в нем нет.

Зато положительная курсовая разница включается в доходы.

Пример: 24 февраля 2021 ИП получил вознаграждение от заказчика — 3 000 $. 26 февраля он перевел всю сумму в рубли по курсу 74,50 руб. за 1 $. Курс ЦБ на этот день — 73,47 руб. за 1 $. Посчитаем курсовую разницу: 3 000 * (74,50 — 73,47) = 3 090 руб. Эту сумму нужно будет включить в доходы при расчете налога.

Патент

Если сам ИП находится на территории России, то он может применять патентный режим при работе с иностранными заказчиками. Ведь территориально он работает именно там, где получил патент.

При применении патентной системы доход также учитывают по дате поступления оплаты на транзитный счет по курсу ЦБ РФ.

А вот с положительной курсовой разницей при продаже валюты есть проблема. Эта сумма — внереализационный доход, который в целях применения патента не учитывается (письмо Минфина от 25 мая 2016 № 03-11-12/30538).

Но это не значит, что с нее не нужно платить налог. Нужно. Но только уже по основной системе налогообложения. У ИП на патенте это может быть упрощенка или общий режим.

То есть ИП придется рассчитать и уплатить налог с курсовой разницы по основному режиму, плюс сдать декларацию.

Фрилансер — самозанятый

Самозанятый фрилансер может быть ИП или применять этот режим, не имея статуса предпринимателя.

Если самозанятый фрилансер работает на территории России, то он может получать оплату в валюте от иностранных заказчиков. Датой получения дохода будет дата зачисления оплаты на счет. Платеж в валюте нужно пересчитать в рубли по курсу ЦБ РФ. Эту сумму и указывают в чеке для заказчика.

Однако самозанятые ИП могут столкнуться с неприятным моментом. Дело в позиции Минфина. Чиновники считают, что курсовые разницы при продаже валюты под НПД не попадают (письмо Минфина от 14.12.2020 № 03-11-11/109191). При этом у ИП возникает деятельность, связанная с производственными финансовыми инструментами.

Скажем сразу, что позиция Минфина весьма спорна. Но, если следовать этому разъяснению, то предпринимателю придется заплатить НДФЛ с курсовых разниц (гл. 23 НК РФ). И это еще не все. Лица, которые ведут предпринимательскую деятельность, облагаемую НДФЛ, быть самозанятыми уже не могут (подп. 7 п. 1 ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

То есть для ИП получение дохода от курсовой разницы может повлечь слет с режима для самозанятых. Следуя логике Минфина, самозанятому без статуса ИП, также придется заплатить НДФЛ с дохода от курсовых разниц и сдать декларацию по итогам года.

Фрилансер — обычное физическое лицо

Обычные граждане могут работать с иностранным заказчиком по гражданско-правовому договору. В этом случае они должны самостоятельно рассчитывать НДФЛ, платить его в бюджет и сдавать декларацию.

Курсовые разницы при продаже валюты физические лица учитывают при расчете налога. Положительную разницу включают в состав доходов, отрицательную — в сумму профессионального вычета.

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