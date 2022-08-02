Зарплата

Сотрудник уехал за пределы РФ. Как наладить расчеты?

Масштаб текущей релокации оценить довольно сложно, по неофициальным данным тысячи россиян покинули страну с февраля 2022 года. Среди них множество ценных специалистов, которых компании терять не намерены терять. Разбираемся, как наладить расчеты с такими сотрудниками.

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Сотрудник уехал за пределы РФ. Как наладить расчеты?

Сколько платить удаленному работнику?

Трудовой кодекс запрещает снижать зарплату сотруднику только потому, что он перешел на удаленку (и/или уехал в другую страну). Оклад должен остаться прежним (см. 312.5 ТК), в том размере, какой был изначально указан в договоре.

Более того, помимо согласованной ставки, компания обычно компенсирует удаленщику траты на интернет, оборудование (покупку ноутбука, принтера), телефонную связь. В общем, все расходы, связанные с выполнением трудовой функции вне офиса.

Способ перечисления денежных средств должен быть прописан в договоре или заявлении сотрудника. Однако в свете последних мировых событий возникает закономерный вопрос: как перевести зарплату удаленным работникам, если банки отключены от SWIFT, а привычные платежные системы заблокированы?

Как платить сотрудникам, которые уехали за рубеж?

Банковская карта, выданная в РФ

На сегодняшний день карты Visa и Mastercard, которые были выданы в РФ, не работают за границей. Удаленщик не сможет снять наличные деньги в банкоматах и расплатиться ими в магазинах.

Этот способ взаиморасчетов подойдет только, если к счету сотрудника в российском банке привязана карта МИР, в некоторых странах ее принимают к оплате (Турция, Армения, Казахстан, Белоруссия, Таджикистан).

Банковская карта, оформленная в иностранном банке

На счет в иностранном банке перевод возможен, если:

  1. Банк российской компании-работодателя не попал под санкции.
  2. Работнику удалось оформить карту по месту фактического пребывания.

На практике это реализуется довольно сложно, немногие учреждения открывают виртуальные счета и карты для нерезидентов, например, Wise или DukasCopy. Часто на заявки россиян приходит отказ,

Советуем также сразу уточнить размер комиссии за перевод денежных средств в иностранный банк и комплект документов, подтверждающих основания для взаиморасчетов (действующий трудовой договор и др.).

На счет другого лица в российском банке

Некоторые специалисты, уехавшие за рубеж, готовы принимать платежи на карту другого физического лица: своего родственника, члена семьи или друга. Для этого потребуется оформить нотариальную доверенность и в заявлении от лица сотрудника на имя работодателя указать реквизиты получателя средств.

С помощью системы денежных переводов

Кроме традиционных банковских переводов со счета на счет, можно использовать небанковские платежные сервисы. Например, из крупных международных сервисов с российскими компаниями работает Юнистрим.

Однако у этого способа взаиморасчетов есть свои минусы:

  • в некоторых системах переводы возможны только между физическими лицами,
  • есть ограничения по сумме и географии,
  • высокий размер комиссий за операции.

Перевод зарплаты сотруднику с личной карты работодателя или пополнение электронного кошелька может расцениваться фискальными органами как «серая», схема. Как минимум, такие операции могут привести к блокировке счета, как максимум — навлечь штрафы за нарушение налогового законодательства и валютного контроля.

Для легальных выплат удаленным сотрудникам запущены специальные сервисы. Один из таких — EasyStaff. Изучите условия сотрудничества по ссылке, чтобы понять, как это работает!

Зарегистрировать юридическое лицо (представительство) за границей

Такой радикальный метод оправдан, если в другое государство переехала целая группа сотрудников.

Например, 10 из 20 человек команды временно находятся на территории европейской страны: тогда целесообразно зарегистрировать в ней представительство.

Еще один способ — открыть не представительство, а отдельную фирму за рубежом. Для этого выбирают одну из дружественных стран. Так, работая из Казахстана, можно беспрепятственно перечислять зарплату сотрудникам в валюте на иностранные счета.

Однако: имейте в виду: российские предприниматели- владельцы иностранного бизнеса обязаны соблюдать валютное законодательство. В нем много нюансов.

Проблемы работодателей

Так или иначе работодатель сталкивается с определенными трудностями, когда нужно выбрать способ взаиморасчетов и оператора, через которого будут проходить переводы сотрудникам за рубеж. Условия вывода денежных средств на счета иностранных банков уже несколько раз менялись за 2022 год. И изменения нужно продолжать отслеживать.

Зарубежные платежные системы также могут вводить дополнительные ограничения на прием платежей из России. Поэтому перед тем как совершать транзакцию, уточняйте, сможет ли работник получить средства в месте пребывания.

Кроме того, трудовые отношения с удаленными работниками за рубежом влекут налоговые проблемы. Нужно отслеживать налоговый статус работника (резидент / нерезидент), учитывать наличие соглашения об избежании двойного налогообложения, если оно заключено между РФ и страной, куда уехал работник и т. д.

Можно решить проблему радикально. Сотрудников уволить и перейти с ними в плоскость гражданско-правовых отношений, вместо трудовых. Например, заключить договоры оказания услуг. Но и тут есть много нюансов — от переквалификации договора обратно в трудовой до тех же проблем с оплатами и налоговыми статусами.

Как решить проблемы

Сервис EasyStaff позволяет легально платить удаленщикам (в т. ч. самозанятым, фрилансерам) в любой стране мира и экономить на налогах.

Заключаете договор В2В с сервисом и он возьмет на себя вопросы работы с исполнителями. Вы же будете оплачивать услуги не самих исполнителей, а сервиса. Никаких проблем с оформлением или налоговыми статусами не будет.

Платформа EasyStaff предоставит документы, которые вы можете принять к бухгалтерскому и налоговому учету и обеспечит поступление оплат исполнителям.

EasyStaff работает с разными зарубежными банками и международными платежными системами: например, с европейской SEPA, американской ACH, великобританской BACS, европейским электронным кошельком Skrill.

За каждый перевод сервис берет фиксированную комиссию. Такой способ взаиморасчетов легален, обеспечивает наличие закрывающих документов и не вызывает вопросов у фискальных органов.

Хотите еще проще?

Используйте сервис выставления инвойсов EasyStart. Зарегистрироваться в нем должен только фрилансер или сотрудник. Работник присылает ссылку на счет, а компании остается только перевести деньги.

EasyStaff
EasyStaff
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