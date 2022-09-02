Расчеты с работниками

C кем можно работать через EasyStaff

Многие компании формируют команды из российских или иностранных специалистов, которые работают над проектами удаленно. Расскажем, кого можно привлечь к проектным задачам, и как вести расчеты с физическими лицами по всему миру.

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C кем можно работать через EasyStaff

Почему удобно работать с удаленщиками

Есть профессии, которые требуют присутствия на рабочем месте — врачи, строители, металлурги и т. д. Однако существует много специалистов, которые могут выполнять конкретные задачи удаленно: преподаватели, бухгалтеры, программисты, дизайнеры, проектировщики и другие.

Таких исполнителей удобно оформлять по договору ГПХ и оплачивать им не исполнение непрерывной трудовой функции, а определенный объем работ.

Сотрудничать с удаленными фрилансерами удобно и выгодно. Можно сэкономить на аренде, оборудовании рабочего места, социальных выплатах. Не нужно ждать такого работника к началу рабочего дня, если он застрял в пробке.

Но возникает ряд проблем, которые необходимо решить потенциальному заказчику:

  • как правильно оформить договор с фрилансером и получить от него все необходимые документы, подтверждающие выполненные работы;
  • как избежать претензий со стороны налоговой и возможной переквалификации гражданско-правового договора в трудовой, что повлечет за собой штрафы и доначисления налогов и взносов;
  • как провести расчеты, если привлеченный специалист находится в другой стране.

Решить эти вопросы поможет сервис для выплат фрилансерам по всему миру EasyStaff.

С кем можно работать на удаленке с помощью EasyStaff

1. С фрилансером из России или другого государства, который оказывает услуги (выполняет работы) на территории нашей страны: индивидуальным предпринимателем (на любом налоговом режиме) или самозанятым.

К договорам с такими исполнителями налоговики и трудовая инспекция уделяют повышенное внимание. Если инспекторы посчитают, что компания таким способом уходит от трудовых отношений и занижает налоговую базу — ей грозят санкции.

Сотрудничество с сервисом EasyStaff помогает решить эту проблему. Вы заключаете договор не с исполнителем, а с юридическим лицом, которое предоставляет вам полный пакет документов и берет на себя все заботы по расчетам с исполнителями.

2. С фрилансером из России или другого государства, который выполняет работы (оказывает услуги) на территории нашей страны — обычным физическим лицом без статуса ИП или самозанятого.

Прямое сотрудничество с обычным физическим лицом — это дорого и невыгодно. За такого исполнителя нужно выплачивать взносы на пенсионное и медицинское страхование, заниматься администрированием НДФЛ, сдавать отчетность.

У иностранца в течение года может поменять налоговый статус, и если он не является гражданином ЕАЭС, бухгалтеру придется считать НДФЛ по разным ставкам. Кроме того, привлечение иностранных граждан — это заботы, связанные с миграционным учетом, и огромные штрафы за его нарушение.

Сотрудничество с сервисом EasyStaff помогает разгрузить бухгалтерию, избежать санкций за нарушение миграционного и налогового законодательства, сэкономить на страховых взносах.

3. С фрилансером-иностранцем, который выполняет работы удаленно, не покидая своей страны.

Сложности с проведением расчетов, колебания курсов валют, проблемы с правильным оформлением и получением документации — часто препятствуют нормальному сотрудничеству с иностранными специалистами.

EasyStaff возьмет на себя конвертацию по выгодному курсу и все вопросы, связанные с оплатой в валюте фрилансеру, а также оформит все необходимые документы для бухгалтерии.

С EasyStaff вы можете работать с фрилансерами и удаленщиками по всему миру без оформления в штат и «серых схем».

Как проходит оплата с помощью EasyStaff

  1. Вы заключаете договор с сервисом EasyStaff. Вам заводят личный кабинет, через который вы ставите задачи удаленным фрилансерам.
  2. Пополняете баланс в личном кабинете с помощью корпоративной карты или банковского перевода.
  3. Удаленные исполнители принимают задачи, выполняют их и присылают вам результаты.
  4. Вы принимаете работу, а EasyStaff переводит деньги вашему фрилансеру (при необходимости конвертирует в нужную валюту).
  5. После совершения оплаты вы получаете все необходимые закрывающие документы.
EasyStaff
EasyStaff
Сервис оплаты фрилансерам

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