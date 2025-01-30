Не просто усталость: как распознать и преодолеть выгорание

Как понять, что у вас эмоциональное выгорание
Сначала — несколько слов о том, что скрывается за термином «эмоциональное выгорание». Само понятие появилось еще в 1974 году в исследованиях американского психолога Герберта Фройденбергера.
Ученый наблюдал за своими коллегами и заметил, что через какое-то время новые сотрудники начинают безразлично относиться к своей работе и в целом сталкиваются с ухудшением самочувствия и снижением активности. Это позволило Фройденбергеру разработать клиническую концепцию, получившую название «выгорание», которое ученый определил как «состояние умственного и физического истощения, вызванного профессиональной жизнью».
Одна из главных сложностей, которая часто усугубляет проблему — схожесть (особенно на начальном этапе) эмоционального выгорания и усталости. Но если усталость — это нормальная реакция организма на нагрузку, то выгорание — болезненное состояние, требующее осознания и соответствующей реакции.
5 признаков, которые помогут отличить выгорание от усталости
1. Реакция на отдых:
При выгорании — не помогут ни несколько часов отдыха после рабочего дня, ни выходные в «ничегонеделании», ни полноценный отпуск. Человек все равно будет продолжать себя чувствовать лишенным сил.
При усталости — чтобы почувствовать себя лучше, достаточно хорошо выспаться и просто отдохнуть.
2. Потеря интереса к жизни:
При выгорании — человек чувствует себя опустошенным, и даже в свободное время не остается сил ни на какие другие занятия.
При усталости — у человека сохраняется желание «жить жизнь».
3. Продолжительность:
При выгорании — оно накапливается постепенно и ощущается постоянно.
При усталости — она, как правило, наступает после насыщенного рабочего дня или сложной недели, но ее ощущение не будет постоянным.
4. Ощущение проблемы:
При выгорании — человек ощущает бессилие, а в голове часто возникает мысль: «Я больше так не могу».
При усталости — естественное состояние, при котором организму требуется отдых, но нет чувства, что «что-то не так».
5. Перечень симптомов:
При выгорании — появляется апатия, чувство бессилия, депрессия и физические проявления вроде головных болей, проблем со сном и пищеварением.
При усталости — могут возникать и физическая слабость, и раздражительность, и снижение работоспособности, но эти проявления носят временный характер.
У усталости и выгорания разный источник проблемы: если в первом случае это результат умственного или физического перенапряжения и длительной работы без отдыха, то во втором — следствие эмоциональной перегрузки и хронического стресса.
К эмоциональному выгоранию приводит длительное воздействие негативных факторов, среди которых — не только чрезмерная нагрузка, но и отсутствие поддержки, частые конфликтные ситуации, несправедливое отношение и отказ от помощи других. При выгорании человек сталкивается с глубоким кризисом, который затрагивает физическое и психическое здоровье.
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Как предотвратить выгорание
Каждый, кто сталкивался с эмоциональным выгоранием, может подтвердить, что выйти из этого состояние непросто: призывы «взять себя в руки», и «хорошенько отдохнуть» здесь, как правило, оказываются неэффективны. Но есть и хорошая новость: выгорание вполне реально предотвратить, даже если вы находитесь в не самой простой ситуации. Профилактика эмоционального выгорания включает в себя:
Баланс между работой и личной жизнью и регулярный отдых.
Даже самая любимая работа не должна занимать абсолютно все время: и в самые загруженные периоды находите время на близких и свои увлечения. А еще не забывайте о времени для полноценного отдыха — каждый день, каждую неделю и каждый год.
Короткие перерывы в течение рабочего дня, вечерний отдых, выходной день без рабочих задач и ежегодный отпуск — все это должно обязательно присутствовать в жизни. И отдых — это именно отдых, а не замена работы уборкой, ремонтом и другими подобными делами.
Планирование и делегирование.
Избежать перегрузки помогает составление реалистичных планов на день и неделю, причем составляться такие планы должны с учетом имеющихся возможностей и своего самочувствия. Не менее важна и правильная расстановка приоритетов: не бойтесь делить задачи на важные и не очень. Далеко на все дела заслуживают того, чтобы ради них жертвовали своим здоровьем. И не игнорируйте делегирование, если это возможно. Стремление все сделать самостоятельно, не прибегая к помощи коллег и подчиненных, обычно не приводит ни к чему хорошему.
Физическую активность.
Пусть небольшие, но регулярные физические нагрузки способны снизить уровень стресса и улучшить общее самочувствие. Даже простая прогулка на свежем воздухе — отличная перезагрузка.
Здоровый образ жизни.
Правильное питание, сон и минимизация вредных привычек — то, из чего складывается и физическое, и психологическое благополучие. Сбалансированное питание помогает поддерживать хорошее настроение и высокий уровень энергии, а полноценный сон (не менее 6–8 часов в сутки) способствует восстановлению. О том, что алкоголь, курение и другие вредные привычки только усугубляют стресс знает, наверное, каждый.
Разнообразие интересов.
Наличие интересов вне работы — еще одна эффективная мера в профилактике эмоционального выгорания. Не забывайте о своем хобби, находите новые увлечения: это действительно хороший способ отвлечься.
Развитие эмоциональной гибкости.
Стремление видеть положительные стороны даже в, казалось бы, не самых приятных ситуациях — важный навык, который позволяет предотвращать эмоциональное выгорание. Наряду с развитием позитивного мышления учитесь понимать свои эмоции и чувства других людей: эмпатия и самосознание помогают быстрее и эффективнее преодолевать трудности.
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Что делать, если вы уже столкнулись с эмоциональным выгоранием
Избавление от выгорания — процесс небыстрый. Для восстановления сил и возвращения к полноценной жизни потребуются осознанные усилия. По мнению психологов, преодолеть эмоциональное выгорание помогает работа сразу по нескольким направлениям:
Трансформация отношений. В первую очередь рекомендуется пересмотреть все отношения, включая конфликтные. Проблемные взаимоотношения лучше поставить на паузу, а от «раздражающего контента» по возможности избавиться.
Повышение самооценки. Откажитесь от сравнения с другими, поддерживайте себя, научитесь замечать хорошее и заменять негативные мысли на конструктивные. Составьте список своих достижений, положительных качеств и талантов. Регулярно напоминайте себе об этих сторонах своей личности.
Забота о здоровье. Как и в случае с профилактикой эмоционального выгорания, преодоление кризиса невозможно без заботы о здоровье — правильного питания, физической активности, полноценного сна.
Организация личного времени. Личное время нужно тратить на себя, а не на кого-то другого — именно поэтому оно и личное. Учитесь не ощущать себя виноватым за отдых и чаще делайте то, что действительно приносит радость.
Еще один обязательный шаг — изменение среды. Все усилия будут напрасными, если вы продолжаете находиться в травмирующей ситуации. Обсудите возможность изменений с работодателем и близкими и при необходимости обратитесь за профессиональной помощью.
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