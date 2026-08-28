Доверенное ПО в закупках с 1 марта 2026 года: как проверить программу и рассмотреть заявки

Что такое доверенное программное обеспечение

Доверенное программное обеспечение — это программа для ЭВМ или база данных, сведения о соответствии которой установленным требованиям отражены в реестровой записи. В закупках учитываются соответствующие сведения в российском или евразийском реестре. При этом постановление № 1931 отдельно регулирует формирование перечня доверенных российских программ.

Само по себе нахождение продукта в реестре российского ПО еще не означает, что программа является доверенной.

Условно реестровые продукты можно разделить на два уровня:

обычное реестровое ПО, происхождение которого подтверждено записью в российском или евразийском реестре;

доверенное ПО, прошедшее дополнительную проверку и получившее соответствующий признак в реестровой записи.

Таким образом, доверенное ПО должно иметь реестровую запись. Но не каждую программу из реестра можно считать доверенной.

Новые правила предусмотрены постановлениями Правительства РФ от 28 ноября 2025 года № 1937 и № 1931. Они вступили в силу 1 марта 2026 года. Постановлением № 1937 изменены правила ведения реестров и применения национального режима, а постановлением № 1931 утвержден порядок формирования перечня доверенного программного обеспечения.