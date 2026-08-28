Доверенное ПО в закупках с 1 марта 2026 года: как проверить программу и рассмотреть заявки

С 1 марта 2026 года при закупке программного обеспечения заказчику недостаточно проверить, включен ли продукт в реестр российского ПО. Теперь необходимо выяснить, содержит ли реестровая запись информацию о соответствии программы требованиям к доверенному программному обеспечению.
Разберем, чем доверенное ПО отличается от обычного реестрового продукта, где искать подтверждение его статуса и в каком случае заявку с российской программой могут приравнять к заявке с иностранным товаром.
Что такое доверенное программное обеспечение
Доверенное программное обеспечение — это программа для ЭВМ или база данных, сведения о соответствии которой установленным требованиям отражены в реестровой записи. В закупках учитываются соответствующие сведения в российском или евразийском реестре. При этом постановление № 1931 отдельно регулирует формирование перечня доверенных российских программ.
Само по себе нахождение продукта в реестре российского ПО еще не означает, что программа является доверенной.
Условно реестровые продукты можно разделить на два уровня:
обычное реестровое ПО, происхождение которого подтверждено записью в российском или евразийском реестре;
доверенное ПО, прошедшее дополнительную проверку и получившее соответствующий признак в реестровой записи.
Таким образом, доверенное ПО должно иметь реестровую запись. Но не каждую программу из реестра можно считать доверенной.
Новые правила предусмотрены постановлениями Правительства РФ от 28 ноября 2025 года № 1937 и № 1931. Они вступили в силу 1 марта 2026 года. Постановлением № 1937 изменены правила ведения реестров и применения национального режима, а постановлением № 1931 утвержден порядок формирования перечня доверенного программного обеспечения.
Чем доверенное ПО отличается от обычного реестрового
Включение продукта в реестр российского программного обеспечения прежде всего подтверждает его российское происхождение и соответствие требованиям, установленным для правообладателя.
Для получения статуса доверенного программного обеспечения этого недостаточно. Продукт должен отвечать дополнительным требованиям, связанным:
со структурой владения исключительными правами;
с отсутствием недопустимого иностранного контроля;
с информационной безопасностью;
с технологическим суверенитетом;
с совместимостью с российскими операционными системами;
с прохождением предусмотренной проверки.
По результатам процедуры в реестровой записи появляется специальная отметка о соответствии требованиям к доверенному ПО. Именно она, а не письмо участника или производителя, подтверждает статус продукта.
Где находится реестр доверенного ПО
Отдельный сайт с самостоятельным списком доверенных программ не предусмотрен. Перечень ведет Минцифры в составе ФГИС «Реестры программ для ЭВМ и баз данных».
Проверять сведения следует на официальном сайте реестра российского программного обеспечения.
Согласно постановлению Правительства РФ № 1931, включение продукта в перечень доверенного ПО подтверждается соответствующим признаком в реестровой записи.
Поэтому заказчику недостаточно:
найти программу по названию;
проверить наличие номера реестровой записи;
получить декларацию от участника;
прочитать письмо производителя о соответствии продукта установленным требованиям.
Необходимо открыть актуальную реестровую запись и проверить, содержится ли в ней информация о соответствии программы требованиям к доверенному ПО.
Важно: на дату подготовки материала механизм еще формируется. Требования к доверенному ПО в части информационной безопасности установлены не в полном объеме, поэтому перечень может быть не сформирован, а соответствующие отметки — отсутствовать. До появления такой информации в реестровой записи заказчик не должен считать программу доверенной только на основании заявления участника или производителя.
Что изменилось в закупках программного обеспечения
Основные изменения внесены постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2025 года № 1937. Документ скорректировал правила ведения реестров и порядок применения национального режима по постановлению Правительства РФ от 23 декабря 2024 года № 1875.
Для закупок программного обеспечения особенно важны два нововведения.
В заявке указывают реестровую запись с необходимыми сведениями
При закупке программ, относящихся к позиции 146 приложения № 1 к постановлению № 1875, происхождение и статус продукта подтверждаются номером записи:
в реестре российского программного обеспечения;
в реестре евразийского программного обеспечения — если продукт происходит из государства ЕАЭС, кроме России.
Если участник предлагает доверенное ПО, информация о соответствии установленным требованиям должна содержаться непосредственно в указанной реестровой записи.
Доверенное ПО получает преимущество перед обычным реестровым
После 1 марта 2026 года при рассмотрении заявок действует специальное правило.
Если одна соответствующая требованиям заявка содержит доверенное программное обеспечение, предложение обычного реестрового ПО приравнивают к предложению иностранного продукта. Основание — подпункт «х» пункта 4 постановления № 1875 в редакции постановления № 1937.
Однако это правило применяется не во всех закупках ПО автоматически. Для его действия необходимо одновременно выполнить несколько условий:
приобретаемый продукт относится к позиции 146 приложения № 1 к постановлению № 1875;
при закупке применяется запрет;
поступила соответствующая заявка с доверенным ПО;
реестровая запись предложенного продукта содержит необходимую информацию;
предложение отвечает требованиям извещения.
Если все соответствующие заявки содержат только обычное реестровое ПО, специальное преимущество не возникает. Такие участники остаются в равных условиях.
Перед применением национального режима заказчику важно правильно определить код ОКПД 2 и сопоставить его с описанием продукции в приложениях к постановлению № 1875. Ориентироваться только на код недостаточно: необходимо учитывать характеристики объекта закупки.
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Когда заявку с реестровым ПО могут отклонить
Рассмотрим две ситуации.
Все участники предлагают обычное реестровое ПО
В реестровых записях предложенных продуктов нет информации о соответствии требованиям к доверенному программному обеспечению.
Если программы отвечают требованиям извещения и их происхождение подтверждено надлежащим образом, заявки рассматривают на общих основаниях. Само отсутствие признака доверенного ПО в этой ситуации не дает преимущества одному из участников.
Один из участников предлагает доверенное ПО
Предположим, заказчик получил две соответствующие заявки:
в первой предложено обычное российское ПО из реестра;
во второй — программа, запись которой содержит информацию о соответствии требованиям к доверенному ПО.
В такой ситуации первое предложение приравнивают к заявке с иностранным программным обеспечением. При применении запрета его отклоняют, а преимущество получает заявка с доверенным продуктом.
Здесь важно не смешивать два разных обстоятельства. Наличие обычной реестровой записи подтверждает российское происхождение программы, но не подтверждает ее доверенный статус.
Как заказчику провести закупку программного обеспечения
Проверку целесообразно разделить на несколько этапов.
Шаг 1. Определить предмет закупки
Сначала заказчику необходимо установить, что именно он приобретает:
самостоятельное программное обеспечение;
право использования программы;
услуги по сопровождению;
оборудование с предустановленным ПО;
программно-аппаратный комплекс.
От предмета закупки зависят код ОКПД 2, позиция приложения к постановлению № 1875 и порядок применения защитных мер.
Если приобретается не отдельная программа, а оборудование вместе с программным обеспечением, могут действовать другие правила. Подробнее такие случаи рассмотрены в материале «Защитные меры национального режима в закупках программно-аппаратных комплексов».
Для программ и баз данных заказчику следует проверить, относится ли объект к позиции 146 приложения № 1 к постановлению № 1875. Найти код и изучить связанную с ним информацию можно с помощью классификатора ОКПД 2.
Шаг 2. Проверить российский и евразийский реестры
Заказчик изучает реестр российского ПО и реестр программ государств ЕАЭС. Проверку проводят с учетом функциональных, технических и эксплуатационных характеристик необходимого продукта.
Нельзя ограничиваться поиском программы по названию. Сначала нужно определить код и класс продукта, а затем сопоставить найденные в реестре решения с фактической потребностью заказчика.
Если подходящий реестровый аналог есть, при закупке применяют запрет, если отсутствуют предусмотренные законодательством исключения.
Если подходящего продукта нет либо реестровая программа не отвечает потребности заказчика, запрет можно не применять при наличии законного основания. Невозможность его применения необходимо обосновать в описании объекта закупки.
Чтобы не проверять код и национальный режим в разных источниках, можно воспользоваться сервисом ОКПД 2 «Эконом-Эксперт. Онлайн». Он показывает сведения, связанные с выбранным кодом, и помогает не пропустить применимые защитные меры.
Шаг 3. Подготовить техническое задание и извещение
Описание объекта закупки должно отражать реальную потребность заказчика. В нем необходимо установить функциональные, технические и эксплуатационные характеристики программы, не создавая необоснованных ограничений конкуренции.
На этом этапе заказчику следует:
определить класс необходимого ПО;
выбрать код ОКПД 2;
проверить позицию приложения к постановлению № 1875;
установить, применяется ли запрет;
изучить наличие подходящих программ в реестрах;
при необходимости подготовить обоснование неприменения запрета;
сформулировать требования к характеристикам продукта.
Статус доверенного ПО не заменяет проверку соответствия техническому заданию. Даже программа с нужной отметкой в реестре должна отвечать требованиям извещения.
Шаг 4. Проверить сведения из заявки
При рассмотрении предложения заказчик сопоставляет:
название программного продукта;
номер реестровой записи;
правообладателя;
класс программы;
актуальность записи;
наличие информации о соответствии требованиям к доверенному ПО;
характеристики предложенного решения и требования извещения.
Юридически значимые сведения необходимо проверять по официальному реестру, а не только по документам участника.
Шаг 5. Сравнить допущенные заявки
Специальное правило начинает работать, когда среди соответствующих предложений одновременно присутствуют доверенное и обычное реестровое ПО.
Если доверенного продукта среди надлежащих заявок нет, обычные реестровые программы не приравниваются к иностранным только из-за отсутствия дополнительной отметки.
Шаг 6. Зафиксировать результат проверки
В документах комиссии желательно сохранить сведения, на основании которых принято решение:
дату проверки реестра;
название предложенного продукта;
номер реестровой записи;
сведения о наличии или отсутствии отметки;
вывод о применении подпункта «х» пункта 4 постановления № 1875.
Это поможет обосновать решение при поступлении жалобы или проведении контроля.
Разбор закупки доверенного ПО на примерах
На практике у заказчиков возникают дополнительные вопросы: как подготовить техническое задание, какие сведения включить в извещение, как проверить реестровую запись и что делать, если участники предложили программы с разным статусом.
Этим вопросам посвящен вебинар «Закупки доверенного программного обеспечения: изменения ПП № 1937».
На вебинаре рассматриваются:
правовая основа национального режима при закупках ПО;
правила применения запрета;
понятие доверенного программного обеспечения;
изменения постановлений № 1875 и № 1236;
подтверждение страны происхождения и приоритет доверенного ПО;
работа с ФГИС «Реестры программ для ЭВМ и баз данных»;
отметка о соответствии требованиям к доверенному ПО;
правила формирования и ведения перечня по постановлению № 1931;
подготовка технического задания и извещения;
разъяснения Минфина;
практические ситуации и примеры рассмотрения заявок.
Материал будет полезен специалистам, которым нужен не только обзор законодательства, но и последовательный разбор действий заказчика на каждом этапе закупки.
Как применяются требования о совместимости
Одно из условий связано с совместимостью программы не менее чем с двумя операционными системами, соответствующими требованиям к доверенному ПО. Для отдельных продуктов предусмотрены исключения.
Требование вводится поэтапно:
с 1 сентября 2026 года — для офисного программного обеспечения;
с 1 января 2027 года — для средств виртуализации, облачных и распределенных вычислений, хранения данных, серверного и связующего ПО, СУБД, средств мониторинга, контейнеризации, разработки программ, анализа данных и ряда других классов;
с 1 июня 2027 года — для прикладного и отраслевого ПО, средств информационной безопасности, обработки и визуализации данных;
с 1 января 2028 года — для промышленного ПО и средств управления процессами организации.
Поэтому заказчику следует учитывать не только дату проведения закупки, но и класс приобретаемой программы.
Что делать, если участник называет ПО доверенным, а отметки в реестре нет
Заявление участника не заменяет информацию из официального источника.
Если в документах продукт назван доверенным, но в реестровой записи нет соответствующего признака, заказчик не должен автоматически применять к нему правила для доверенного ПО. До появления подтверждения в реестре такой продукт следует оценивать как обычное реестровое программное обеспечение.
Вопрос о недостоверности сведений необходимо решать отдельно — с учетом содержания заявки, требований извещения и обстоятельств конкретной закупки.
Одного маркетингового обозначения продукта может быть недостаточно для автоматического отклонения. Комиссии важно установить, какое юридически значимое сведение сообщил участник и влияет ли оно на результат рассмотрения заявки.
Памятка для закупочной комиссии
Перед размещением извещения и при рассмотрении заявок проверьте:
Правильно ли определен код ОКПД 2 и учтено описание соответствующей позиции.
Закупается самостоятельное ПО или программно-аппаратный комплекс.
Относится ли объект закупки к позиции 146 приложения № 1 к постановлению № 1875.
Есть ли подходящие продукты в российском или евразийском реестре.
Применяется ли запрет и имеются ли основания его не устанавливать.
Соответствует ли номер реестровой записи предложенному продукту.
Содержит ли запись информацию о соответствии требованиям к доверенному ПО.
Есть ли среди допущенных заявок предложение доверенного программного обеспечения.
Возникают ли основания применить подпункт «х» пункта 4 постановления № 1875.
Зафиксированы ли результаты проверки реестра в документах комиссии.
Код и связанные с ним требования национального режима можно дополнительно проверить в сервисе ОКПД 2.
Главное изменение для заказчика можно сформулировать так: после 1 марта 2026 года одной записи в реестре российского ПО может оказаться недостаточно. При рассмотрении заявок необходимо проверить не только происхождение программы, но и ее статус. Если среди предложений есть доверенное ПО, обычный реестровый продукт может быть приравнен к иностранному.
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