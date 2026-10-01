Работа с госзакупками. Часть 3. Как код ОКПД 2 влияет на национальный режим по ПП РФ № 1875

В карточке КТРУ может быть несколько кодов ОКПД 2, а название товара — отличаться от формулировки в перечне постановления № 1875. Значит ли это, что заказчик может выбрать более удобную защитную меру? Нет. Показываем, как проверить объект закупки и не ошибиться с национальным режимом.
Ранее мы разбирали разницу между ОКПД 2 и КТРУ и показывали, с чего начинать классификацию объекта закупки. Теперь рассмотрим следующий вопрос: как выбранный код связан с национальным режимом и защитными мерами по постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875.
Проблема возникает, когда у одного товара несколько признаков. Например, инвалидная коляска одновременно является средством передвижения, техническим средством реабилитации и в отдельных случаях медицинским изделием. Фармацевтический холодильник сочетает технологию холодильного оборудования и медицинское назначение. Если ориентироваться только на один из этих признаков, можно выбрать неподходящий код ОКПД 2, а вслед за ним — неверно определить запрет, ограничение или преимущество.
Постановление № 1875 регулирует национальный режим в закупках по законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. Для товаров применяются три основных механизма:
Мера
Когда применяется
Что означает для закупки
Запрет
Товар относится к позиции приложения № 1
Иностранный товар не допускается, если нет предусмотренного постановлением исключения
Ограничение
Товар относится к позиции приложения № 2
Иностранные предложения рассматриваются по механизму ограничения, в том числе с учетом наличия предложения о поставке товара российского или евразийского происхождения
Преимущество
Товар не включен в приложения № 1 и № 2, если нет специального исключения
При рассмотрении и оценке заявки применяется ценовое преимущество в установленном размере; контракт заключают по предложенной участником цене
Для заказчиков по Закону № 223-ФЗ постановление также устанавливает минимальную обязательную долю закупок российских товаров — соответствующие позиции приведены в приложении № 3.
Первый риск появляется уже при определении применимой позиции перечня. Сравнить только цифры кода недостаточно.
Главное правило: проверяйте и наименование, и код ОКПД 2
Подпункт «д» пункта 4 ПП РФ № 1875 связывает применение позиций приложений № 1 и № 2 с двумя условиями:
Наименование закупаемого товара, работы или услуги соответствует наименованию в перечне.
Объект входит в код ОКПД 2, указанный в этой же позиции.
Эти условия работают вместе. Совпавший код сам по себе еще не доказывает, что защитная мера применяется ко всему содержимому группировки. И наоборот: похожее коммерческое название товара не позволяет игнорировать его классификацию.
Особенно внимательно нужно работать с позициями, где название:
дополнено функциональным или техническим признаком;
содержит исключение;
связано с НКМИ или кодом ТН ВЭД ЕАЭС;
охватывает несколько кодов ОКПД 2;
отличается от официального названия группировки классификатора.
Поэтому вопрос «есть ли код в приложении» лучше заменить другим: «относится ли конкретный объект закупки к товару, названному в позиции, и входит ли он в указанный там код».
Почему справочный код в КТРУ не решает вопрос автоматически
В карточке КТРУ может быть один или несколько связанных кодов ОКПД 2. Это справочная информация. Она помогает найти направление проверки, но не дает заказчику права выбрать любой вариант только по удобству защитной меры.
Минфин в информационном письме от 26.06.2025 № 24-01-06/62311 разъяснил: при определении защитной меры нужно исходить из наименования товара в перечне ПП РФ № 1875 независимо от того, приведен ли соответствующий код ОКПД 2 в используемой позиции КТРУ.
Это не делает код ненужным. Смысл разъяснения в другом: техническая связь внутри КТРУ не должна позволять одному и тому же товару выпадать из национального режима из-за особенностей карточки каталога.
Например, если позиция КТРУ содержит два справочных кода, нельзя сначала выбрать код с более мягкой мерой, а затем под него подстроить описание объекта закупки. Сначала устанавливают, что именно закупает заказчик. После этого определяют наиболее подходящую классификацию и проверяют применимые требования.
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Как выбрать код ОКПД 2: зачем смотреть на производство товара
ОКПД 2 классифицирует результат экономической деятельности. Поэтому при споре между несколькими вариантами полезно проверить, в какой отрасли создается технологическое ядро товара.
Связка ОКВЭД2 → ОКПД 2 служит методологическим ориентиром: первые четыре знака этих классификаторов совпадают, как правило. Это не автоматическая формула и не замена анализа, но хороший способ проверить логику выбора.
Задайте три вопроса:
Какая технология создает основную функцию товара?
Без каких узлов и операций товар перестанет быть именно этим изделием?
Какие признаки являются основными, а какие лишь уточняют назначение или регуляторный статус?
Ответы нужно подтверждать не рекламным названием, а техническими условиями, эксплуатационной и конструкторской документацией, составом узлов, описанием производственных операций и испытаний.
Пример 1. Инвалидная коляска и два кода ОКПД 2
В справочной информации отдельных позиций КТРУ для инвалидных колясок встречаются два кода:
30.92.20.000 «Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей»;
32.50.50.190 «Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки».
Если смотреть только на медицинский статус изделия, второй вариант может показаться равноправным. Но производственная классификация дает другой результат.
Группа ОКВЭД2 30.92 прямо относится к производству велосипедов и инвалидных колясок. Технологическое ядро коляски образуют рама, колеса, привод, система управления и элементы позиционирования пользователя. Медицинское назначение может дополнять этот набор признаков, но не меняет производственную природу изделия.
Позиция 189 приложения № 2 к ПП РФ № 1875 охватывает инвалидные коляски по родительскому коду 30.92.2. Поэтому ограничение применяется к соответствующему товару независимо от того, как он назван в позиции КТРУ и указан ли в ней код 30.92.2. Именно этот пример Минфин приводит в письме № 24-01-06/62311.
Практический вывод: статус медицинского изделия нельзя использовать как основание для автоматического перехода в остаточную группировку 32.50.50.190 и замены ограничения преимуществом.
Пример 2. Медицинский холодильник
В позиции 350 приложения № 2 перечислены медицинские морозильники, комбинированные лабораторные и фармацевтические холодильники. Позиция объединяет несколько кодов ОКПД 2 и кодов НКМИ, поэтому здесь также возникает риск выбрать классификацию только по медицинскому назначению.
Для фармацевтического холодильника технологическое ядро составляют теплоизолированная камера, холодильный контур, теплообменные элементы и система поддержания температуры. Если убрать медицинскую сигнализацию, специальные полки или журналирование, оборудование утратит часть специального назначения, но останется холодильником. Если убрать холодильный контур, оно перестанет выполнять основную функцию.
Поэтому производственная цепочка ведет от ОКВЭД2 28.25 к специальному коду ОКПД 2 для холодильного оборудования. НКМИ подтверждает медицинское исполнение и помогает проверить соответствие позиции перечня, но не заменяет основную классификацию остаточным кодом медицинских изделий.
Этот тест полезен и для других сложных товаров: найдите функцию, без которой изделие перестает быть самим собой, а затем отделите ее от дополнительных свойств и отраслевых статусов.
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Алгоритм определения защитной меры
Перед размещением закупки пройдите семь шагов.
Шаг 1. Зафиксируйте фактическую потребность
Опишите товар без привязки к желаемому коду: назначение, конструкцию, технологию, обязательные характеристики, комплектацию и результат применения.
Шаг 2. Подберите наиболее специальный код ОКПД 2
Сравните не только заголовки группировок, но и пояснения, исключения, родительские и дочерние позиции. Остаточные категории вида «прочие, не включенные в другие группировки» используют, только если для товара действительно нет специального кода.
Шаг 3. Проверьте связь с ОКВЭД2
Определите отрасль производства технологического ядра товара. Расхождение между выбранным ОКПД 2 и производственной ветвью — повод еще раз изучить классификацию, а не автоматический признак ошибки.
Шаг 4. Проверьте КТРУ
Установите, есть ли подходящая позиция, наступила ли дата ее обязательного применения, какие наименование, единица измерения и характеристики обязательны. Справочные коды внутри карточки оценивайте вместе с фактическим объектом закупки.
Шаг 5. Сопоставьте объект с перечнями ПП РФ № 1875
Одновременно сравните наименование и код. Для медицинских изделий и отдельных товарных групп проверьте НКМИ, ТН ВЭД ЕАЭС и другие дополнительные идентификаторы, если они указаны в позиции.
Шаг 6. Проверьте исключения и специальные правила
Даже если товар входит в перечень, постановление может предусматривать случай неприменения запрета или ограничения, особое подтверждение происхождения либо переходный порядок.
Шаг 7. Сохраните обоснование
Зафиксируйте, какие документы и признаки подтвердили выбор: техническую документацию, пояснения к классификаторам, позицию КТРУ, строку приложения к ПП РФ № 1875 и применимые разъяснения. Такой след поможет при внутреннем согласовании, рассмотрении жалобы или проверке.
Частые ошибки заказчика
Выбрать первый похожий код. Совпадение нескольких слов не подтверждает классификацию сложного товара.
Считать все коды в КТРУ взаимозаменяемыми. Справочная связь не превращает разные производственные ветви в свободный набор вариантов.
Ориентироваться только на коммерческое название. Слова «медицинский», «лабораторный» или «профессиональный» могут обозначать назначение, но не обязательно определяют отрасль производства.
Начать с желаемой защитной меры. Нельзя выбирать код под заранее удобный запрет, ограничение или преимущество. Последовательность обратная: товар → классификация → позиция перечня → мера.
Не проверить актуальность. Меняются классификаторы, позиции КТРУ и редакция ПП РФ № 1875. Проверка прошлогодней закупки не гарантирует правильный результат сегодня.
Главное
Код ОКПД 2 — важная часть проверки национального режима, но не единственный критерий. Заказчик должен определить фактический объект закупки, выбрать обоснованную классификацию и сопоставить с одной позицией перечня одновременно наименование и код.
КТРУ помогает стандартизировать описание, НКМИ и ТН ВЭД ЕАЭС уточняют отдельные категории, а связь ОКВЭД2 → ОКПД 2 позволяет проверить производственную логику. Ни один из этих источников нельзя вырывать из общей цепочки.
Удобная рабочая формула выглядит так: потребность → технологическое ядро → ОКВЭД2 → ОКПД 2 → КТРУ и дополнительные идентификаторы → позиция ПП РФ № 1875 → защитная мера.
В «Эконом-Эксперте» можно искать ОКПД 2 и КТРУ по наименованию или коду, открывать связанные требования национального режима и проверять особенности закупки в одном рабочем контуре. Сервис сокращает ручной поиск, а итоговое решение специалист принимает по документам конкретной закупки.
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