Работа с госзакупками. Часть 3. Как код ОКПД 2 влияет на национальный режим по ПП РФ № 1875

В карточке КТРУ может быть несколько кодов ОКПД 2, а название товара — отличаться от формулировки в перечне постановления № 1875. Значит ли это, что заказчик может выбрать более удобную защитную меру? Нет. Показываем, как проверить объект закупки и не ошибиться с национальным режимом.

Ранее мы разбирали разницу между ОКПД 2 и КТРУ и показывали, с чего начинать классификацию объекта закупки. Теперь рассмотрим следующий вопрос: как выбранный код связан с национальным режимом и защитными мерами по постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875.

Проблема возникает, когда у одного товара несколько признаков. Например, инвалидная коляска одновременно является средством передвижения, техническим средством реабилитации и в отдельных случаях медицинским изделием. Фармацевтический холодильник сочетает технологию холодильного оборудования и медицинское назначение. Если ориентироваться только на один из этих признаков, можно выбрать неподходящий код ОКПД 2, а вслед за ним — неверно определить запрет, ограничение или преимущество.