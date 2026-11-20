Когда после несостоявшейся закупки можно заключить контракт

Основания признания открытого конкурентного способа несостоявшимся установлены статьёй 52 Закона № 44-ФЗ, закрытого — статьёй 77. Для дальнейших действий заказчику нужно различать две ситуации.

Остался один участник с соответствующей заявкой. Например, подана только одна заявка, которая соответствует требованиям извещения, либо по результатам рассмотрения соответствующей признана только одна заявка. В предусмотренных законом случаях заказчик заключает контракт с этим участником как с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Закупка завершилась с нулевым результатом. Так в статье обозначены случаи по пунктам 3–6 части 1 статьи 52: заявок нет, все заявки отклонены, все участники признаны уклонившимися либо заказчик отказался от заключения контракта по частям 9 и 10 статьи 31. Заказчик вправе провести новую закупку или закупить у единственного поставщика по правилам части 8 статьи 52.

Для закрытых процедур статья 77 предусматривает также отсутствие запросов о предоставлении документации и отказ в её предоставлении всем участникам, направившим запросы. Последствия определяются с учётом части 4 этой статьи.

Основанием контракта после несостоявшегося закрытого способа служит пункт 24 части 1 статьи 93, после открытого — пункт 25. В обоих случаях применяются требования части 5 статьи 93. Само признание закупки несостоявшейся ещё не означает, что согласование обязательно.