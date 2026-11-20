Актуально на 20 ноября 2026 года. Изменения с 1 января 2027 года рассмотрены отдельно.
Если конкурс или аукцион не состоялся, заключить контракт с единственным поставщиком иногда можно только после согласования с контрольным органом в сфере закупок. Обязанность зависит от основания несостоявшейся процедуры, уровня нужд заказчика и начальной (максимальной) цены контракта — НМЦК.
Разберём, когда требуется согласование по постановлению Правительства РФ от 30.06.2020 № 961, куда направить обращение, какие документы приложить и сколько времени отвести на рассмотрение. Отдельно — о поправках, которые начнут действовать с 2027 года.
Когда после несостоявшейся закупки можно заключить контракт
Основания признания открытого конкурентного способа несостоявшимся установлены статьёй 52 Закона № 44-ФЗ, закрытого — статьёй 77. Для дальнейших действий заказчику нужно различать две ситуации.
Остался один участник с соответствующей заявкой. Например, подана только одна заявка, которая соответствует требованиям извещения, либо по результатам рассмотрения соответствующей признана только одна заявка. В предусмотренных законом случаях заказчик заключает контракт с этим участником как с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Закупка завершилась с нулевым результатом. Так в статье обозначены случаи по пунктам 3–6 части 1 статьи 52: заявок нет, все заявки отклонены, все участники признаны уклонившимися либо заказчик отказался от заключения контракта по частям 9 и 10 статьи 31. Заказчик вправе провести новую закупку или закупить у единственного поставщика по правилам части 8 статьи 52.
Для закрытых процедур статья 77 предусматривает также отсутствие запросов о предоставлении документации и отказ в её предоставлении всем участникам, направившим запросы. Последствия определяются с учётом части 4 этой статьи.
Основанием контракта после несостоявшегося закрытого способа служит пункт 24 части 1 статьи 93, после открытого — пункт 25. В обоих случаях применяются требования части 5 статьи 93. Само признание закупки несостоявшейся ещё не означает, что согласование обязательно.
Когда требуется согласование по ПП № 961
По пункту 4 части 5 статьи 93 Закона № 44-ФЗ согласование необходимо при одновременном выполнении двух условий:
несостоявшимся признан конкурс или аукцион;
НМЦК превышает предельный размер, установленный ПП № 961.
Это правило относится к открытым и закрытым конкурсам и аукционам, включая электронные процедуры. После несостоявшегося электронного запроса котировок согласование по этому основанию не требуется.
Предельные значения установлены пунктом 1 постановления № 961. При выборе строки учитывайте уровень нужд и конкретное основание, по которому закупка не состоялась.
Результат конкурса или аукциона
Федеральные нужды
Нужды субъекта РФ
Муниципальные нужды
Одна соответствующая заявка: пункты 1 и 2 части 1 статьи 52; для закрытых процедур — соответствующие случаи пункта 1 части 1 статьи 77
Свыше 500 млн руб.
Свыше 250 млн руб.
Свыше 250 млн руб.
Нулевой результат: пункты 3–6 части 1 статьи 52; соответствующие случаи пункта 1, а также пункты 2 и 3 части 1 статьи 77
Свыше 1 тыс. руб.
Свыше 1 тыс. руб.
Свыше 1 тыс. руб.
Таблица показывает, при какой НМЦК согласование уже обязательно. Если цена равна порогу, превышения нет. При нулевом результате обязанность возникает, если заказчик выбрал заключение контракта с единственным поставщиком, а не новую закупку.
Условный пример. Муниципальный электронный аукцион с НМЦК 3 млн руб. завершился одной соответствующей заявкой. Порог 250 млн руб. не превышен — согласование по ПП № 961 не требуется. Если на тот же аукцион не подано ни одной заявки и заказчик решил заключить контракт с единственным поставщиком по пункту 25 части 1 статьи 93, применяется порог 1 тыс. руб. Согласование потребуется.
В спорной ситуации сначала установите точное основание несостоявшейся процедуры. Для поиска норм и разъяснений можно использовать «ИИ Эксперт по закону» в «Эконом-Эксперт Онлайн», а вывод сверить с действующей редакцией нормы.
В какой контрольный орган направить обращение
Порядок выбора органа установлен частью 7 статьи 93 и пунктом 2 Правил согласования, утверждённых ПП № 961. Для открытой закупки определяющим будет уровень нужд.
Закупка
Куда направлять обращение
Открытая, для федеральных нужд
В ФАС России или её территориальный орган в соответствии с распределением полномочий
Открытая, для нужд субъекта РФ
В исполнительный орган субъекта РФ, уполномоченный на контроль в сфере закупок
Открытая, для муниципальных нужд
В уполномоченный орган местного самоуправления либо в исполнительный орган субъекта РФ при передаче полномочий по соглашению, предусмотренному частью 3.1 статьи 99
Закрытая, независимо от уровня нужд
В федеральный контрольный орган: ФАС России или её территориальный орган с учётом распределения полномочий
Не следует автоматически направлять любое обращение в УФАС: для открытых региональных и муниципальных закупок компетентный орган может быть другим.
Срок направления обращения: пять рабочих дней
Заказчик либо уполномоченный орган или учреждение, наделённые соответствующими полномочиями по статье 26 Закона № 44-ФЗ, направляют обращение не позднее чем через пять рабочих дней с даты:
размещения в ЕИС протокола с информацией о признании закупки несостоявшейся;
подписания такого протокола, если закон не предусматривает его размещение в ЕИС.
Основание — часть 6 статьи 93. Срок направления обращения и срок его рассмотрения контрольным органом — разные сроки. Сокращение рассмотрения с 2027 года не меняет пятидневный срок подачи.
Чтобы увязать согласование с остальными этапами процедуры, полезно составить календарь закупки. В сервисе расчёта сроков закупочных процедур можно проверить основные даты; срок обращения по части 6 статьи 93 нужно учитывать отдельно с учётом своего основания закупки.
Какие сведения и документы нужны для согласования
Обращение составляют по форме из приложения к Правилам. Она содержит пять разделов:
Информация о контрольном органе, в который направляется обращение.
Информация о заказчике, уполномоченном органе или учреждении.
Информация о закупке товаров, работ, услуг.
Информация о единственном поставщике (подрядчике, исполнителе).
Информация и документы, прилагаемые к обращению.
Перечень приложений определён пунктом 7 Правил. Он включает семь позиций, однако комплект зависит от способа закупки и основания её признания несостоявшейся. Все семь позиций не становятся обязательными для любого обращения.
В частности, для закрытых способов предусмотрены документация, протоколы, заявки или их части, а при наличии соответствующих условий — решение о согласовании закрытого способа и приглашение принять участие в закупке.
В случаях, перечисленных в пункте 8 Правил, до 1 января 2027 года заказчик прилагает сведения и документы по подпунктам «е» и «ж» пункта 7. Это документы и информация, предусмотренные для представления в заявке, за исключением подтверждения обеспечения заявки, а для указанных в подпункте «ж» аукционов — предложение о цене контракта или сумме цен единиц. С 2027 года ссылка будет распространяться на пункт 7 в целом.
До подачи проверьте не только комплектность, но и соответствие выбранного поставщика требованиям закупки. В случаях пункта 8 он должен отвечать требованиям по частям 1, 1.1, 2 и 2.1 статьи 31, установленным в извещении, документации или приглашении.
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Как проходит согласование контракта
Шаг 1. Сформировать и направить обращение
При электронной процедуре обращение формируют в ЕИС и подписывают усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. При необходимости прикладывают сведения и документы по пункту 8 Правил.
ЕИС направляет обращение автоматически не позднее одного часа с момента подписания. Исключение — формирование обращения с нарушением требований пунктов 3–7 Правил. Заказчику следует проверить, что отправка состоялась.
При закрытом способе обращение направляют на бумаге в одном экземпляре, а при технической возможности — также на съёмном машинном носителе. Информация на носителях должна быть идентичной. Бумажное обращение подписывает уполномоченное лицо.
Шаг 2. Устранить неполноту сведений, если поступило уведомление
Для электронного обращения действует порядок подпунктов «д»–«ж» пункта 9 Правил. Если не представлены сведения и документы, предусмотренные подпунктом «б» пункта 8, контрольный орган в течение двух рабочих дней со дня, следующего за днём поступления обращения, направляет уведомление с причиной несоответствия.
Заказчик передаёт недостающее через ЕИС не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за днём получения уведомления. Если этого не сделать, обращение не рассматривается.
При таком дополнении обращение считается поступившим в день поступления недостающих сведений и документов. Это влияет на отсчёт срока рассмотрения — пункт 9 Правил связывает его с поступлением полного комплекта.
Шаг 3. Дождаться рассмотрения и внеплановой проверки
Контрольный орган рассматривает обращение одновременно с проведением внеплановой проверки исходной закупки. По пункту 11 Правил до конца 2026 года он должен рассмотреть обращение, провести проверку, принять и направить решение не позднее восьми рабочих дней со дня, следующего за днём поступления обращения. С 1 января 2027 года срок составит пять рабочих дней.
Проверяют законность закупки, по итогам которой заказчик планирует заключить контракт. Поэтому правильная форма обращения не устраняет нарушения, допущенные в извещении, при рассмотрении заявок или выборе поставщика.
Перед подачей полезно повторно проверить описание объекта закупки, требования к участникам и протоколы. Если нужны примеры документов по сходному предмету, их можно найти через поиск закупочной документации в «Эконом-Эксперт Онлайн». Чужой документ используйте для сравнения: его наличие в ЕИС само по себе не подтверждает законность условий.
Шаг 4. Получить решение и учесть предписание
Результатом будет согласование либо отказ в согласовании заключения контракта. При выявлении нарушений в условиях контракта контрольный орган может выдать предписание. В этом случае его требования нужно учесть при заключении контракта.
Для электронной процедуры решение и предписание, если оно выдано, доводятся через ЕИС. Для закрытого способа предусмотрено направление на бумажном носителе.
Если согласование обязательно, подписывать контракт до получения положительного решения нельзя. По пункту 3 части 9 статьи 93 его заключают не ранее чем через десять дней со дня размещения в ЕИС или подписания соответствующего протокола и не позднее чем через двадцать дней с даты получения решения о согласовании.
Почему контрольный орган может отказать
Основания отказа перечислены в пункте 13 Правил. В действующей до конца 2026 года редакции они охватывают:
неправомерный выбор способа определения поставщика;
проведение закрытого способа без обязательного согласования;
описание объекта закупки, которое неправомерно ограничивает число участников;
незаконные требования к участникам;
сокращение установленного законом срока подачи заявок;
неправомерное отклонение заявки или отказ в допуске;
несоответствие заявки единственного поставщика либо сведений и документов по подпунктам «е» и «ж» пункта 7 требованиям закупки;
несоответствие самого поставщика установленным требованиям статьи 31.
Неполный комплект электронного обращения и отказ по результатам проверки имеют разные последствия. В первом случае заказчик получает уведомление о недостающих сведениях; если их не представить, обращение не рассматривают. Во втором — контрольный орган принимает решение об отказе в согласовании. При отказе заказчик действует по части 10 статьи 93: при необходимости корректирует план-график и проводит новую закупку.
Что изменится с 1 января 2027 года
Постановление Правительства РФ от 07.09.2026 № 1140 внесло в ПП № 961 три изменения, значимые для подготовки обращения.
Вопрос
До 1 января 2027 года
С 1 января 2027 года
Срок рассмотрения, проверки и направления решения
Не позднее восьми рабочих дней со дня, следующего за днём поступления обращения
Не позднее пяти рабочих дней с того же момента
Приложения в случаях подпункта «б» пункта 8 Правил
Ссылка на подпункты «е» и «ж» пункта 7
Ссылка на пункт 7 в целом; состав документов определяют с учётом условий его подпунктов
Основания отказа
Подпункты «а»–«з» пункта 13
Дополнительно подпункт «и»: нарушение при применении запрета закупок иностранных товаров, работ, услуг либо неприменение обязательного запрета
Новое основание касается именно запрета в рамках национального режима. Подменять его общим выражением «любое нарушение национального режима» некорректно.
При подготовке закупки на следующий год нужно проверить редакцию норм, которая будет применяться к соответствующим действиям. Отслеживать изменения и находить связанные правовые материалы можно в ИИ-справочно-правовой системе по госзакупкам.
Штраф за контракт без обязательного согласования
Заключение контракта с единственным поставщиком без согласования в случаях, когда оно обязательно, влечёт административный штраф для должностных лиц от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Ответственность предусмотрена частью 4 статьи 7.30.1 КоАП РФ.
Признание процедуры несостоявшейся не освобождает от согласования. До подписания контракта нужно проверить и правовое основание закупки у единственного поставщика, и порог НМЦК.
Что проверить заказчику перед заключением контракта
Установлено точное основание несостоявшейся закупки по статье 52 или 77.
Выбрано основание контракта по пункту 24 или 25 части 1 статьи 93.
НМЦК сопоставлена с нужным порогом из ПП № 961.
Определён компетентный контрольный орган.
Обращение направлено в пределах пяти рабочих дней, комплект приложений соответствует основанию закупки.
Поставщик отвечает установленным требованиям, а условия исходной процедуры проверены на нарушения.
Если согласование обязательно, получено положительное решение, учтено предписание и соблюдены сроки заключения контракта.
Контракт по пунктам 24 и 25 части 1 статьи 93 заключают на условиях извещения или документации. Цена не должна превышать НМЦК и цену, предложенную участником, если такая подача предложения предусмотрена законом. При закупке с неопределённым объёмом применяют правила о цене единицы и максимальном значении цены контракта. Порядок заключения определяется частью 5 статьи 93 с особенностями части 9. Согласование не даёт права произвольно изменить эти условия.
Отдельно учитывайте изменения статьи 95, действующие с 1 октября 2026 года. При замене товара, работы или услуги по пункту 1.6 части 1 статьи 95 в контракте, заключённом по пункту 24 или 25 части 1 статьи 93, ориентиром служат характеристики описания объекта закупки. На это Минфин указал в письме от 27.10.2026 № 24-06-09/94435.
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Нормативная база
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ: статьи 52 и 77 — основания признания процедур несостоявшимися; статья 93 — основания, направление обращения и заключение контракта; статья 99 — контроль в сфере закупок.
Постановление Правительства РФ от 30.06.2020 № 961: пороги НМЦК, Правила согласования и форма обращения.
Постановление Правительства РФ от 07.09.2026 № 1140: поправки к согласованию, вступающие в силу 1 января 2027 года.
Часть 4 статьи 7.30.1 КоАП РФ: ответственность за отсутствие обязательного согласования.
Письмо Минфина России от 27.10.2026 № 24-06-09/94435: замена товара, работы или услуги при исполнении контракта.
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