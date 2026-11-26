Что такое обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта (ОИК) — обеспечительная мера, которую поставщик, подрядчик или исполнитель предоставляет заказчику для защиты его имущественных интересов при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств.

Его нужно отличать от обеспечения заявки и обеспечения гарантийных обязательств. Эти меры применяются на разных этапах и имеют самостоятельные условия.

Основные правила закреплены в статье 96 Закона № 44-ФЗ. Статья 34 регулирует условия контракта, включая возврат денежных средств, статья 37 — антидемпинговые меры, статья 45 — требования к независимым гарантиям.

Размер ОИК, порядок предоставления и требования к нему заказчик указывает в извещении, проекте контракта, а в предусмотренных законом случаях — в документации и приглашении на закрытую процедуру.

При подготовке комплекта можно использовать шаблоны закупочных документов «Эконом-Эксперт», адаптируя их к условиям конкретной закупки.