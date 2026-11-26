Обеспечение исполнения контракта помогает заказчику защитить свои интересы, если поставщик нарушит обязательства. Но ошибка в размере, сроке независимой гарантии или условиях возврата может обернуться спором еще до завершения закупки.
Разбираем, когда обеспечение обязательно, как его рассчитать, кто вправе получить освобождение и в какой срок заказчик должен вернуть деньги.
Что такое обеспечение исполнения контракта
Обеспечение исполнения контракта (ОИК) — обеспечительная мера, которую поставщик, подрядчик или исполнитель предоставляет заказчику для защиты его имущественных интересов при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств.
Его нужно отличать от обеспечения заявки и обеспечения гарантийных обязательств. Эти меры применяются на разных этапах и имеют самостоятельные условия.
Основные правила закреплены в статье 96 Закона № 44-ФЗ. Статья 34 регулирует условия контракта, включая возврат денежных средств, статья 37 — антидемпинговые меры, статья 45 — требования к независимым гарантиям.
Размер ОИК, порядок предоставления и требования к нему заказчик указывает в извещении, проекте контракта, а в предусмотренных законом случаях — в документации и приглашении на закрытую процедуру.
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Когда заказчик обязан установить обеспечение
Общее правило — требование об ОИК устанавливается обязательно. Исключения нужно проверять по статье 96.
Способ закупки
Правило
Конкурс или аукцион
Заказчик устанавливает ОИК с учетом предусмотренных законом исключений
Электронный запрос котировок
Обычно заказчик вправе установить ОИК
Запрос котировок по подп. «б» п. 2 ч. 10 ст. 24
Требование обязательно: речь о закупке после расторжения прежнего контракта вследствие одностороннего отказа заказчика
Закупка у единственного поставщика
Обязанность или право установить ОИК зависит от основания по статье 93 и условий статьи 96
Если конкурс или аукцион признан несостоявшимся и контракт заключается по пункту 24 или 25 части 1 статьи 93, это само по себе не отменяет установленное требование об обеспечении.
При закупке у единственного поставщика проверяйте конкретный пункт статьи 93. Например, для пунктов 47 и 48 значение имеет наличие аванса, а для пункта 2 — содержание соответствующего правового акта.
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Способы предоставления: деньги или независимая гарантия
Участник самостоятельно выбирает один из двух способов:
вносит денежные средства на указанный заказчиком счет;
предоставляет независимую гарантию, соответствующую статье 45 Закона № 44-ФЗ.
Заказчик не может ограничить участника только одним способом. Для независимой гарантии также учитываются правила и типовая форма, установленные постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005.
Если требование действует и основания для освобождения отсутствуют, ОИК предоставляют до заключения контракта. Участник, который не предоставил его в установленный срок, считается уклонившимся от заключения контракта.
Спланировать даты закупочной процедуры поможет калькулятор сроков закупки по 44-ФЗ. Срок действия независимой гарантии нужно определить отдельно — по обеспечиваемым обязательствам.
Как определить срок независимой гарантии
Срок действия независимой гарантии должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц. Это правило сохраняется и при изменении срока исполнения в соответствии со статьей 95.
Ориентир — обязательства поставщика, которые покрывает гарантия. Механически прибавлять месяц к общей дате окончания контракта неправильно: сначала нужно установить, какие обязательства обеспечиваются и когда они должны быть исполнены.
Если у банка, выдавшего гарантию, отозвана лицензия, поставщик обязан предоставить новое обеспечение не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком. Такое условие включают в контракт по части 30 статьи 34.
Размер обеспечения исполнения контракта
По общему правилу ОИК устанавливают в пределах от 0,5 до 30% начальной (максимальной) цены контракта — НМЦК.
Если закупка проводится только для СМП и СОНКО по пункту 1 части 1 статьи 30, обеспечение рассчитывают от цены заключаемого контракта. Специальные правила действуют для аванса, казначейского сопровождения и контрактов жизненного цикла.
Пример. НМЦК составляет 5 млн рублей, установленный размер ОИК — 10%, цена победителя — 4 млн рублей. При отсутствии аванса, антидемпинговых мер и других специальных условий:
в обычной закупке обеспечение составит 500 тыс. рублей: 5 млн × 10%;
в закупке только для СМП и СОНКО — 400 тыс. рублей: 4 млн × 10%.
Разница возникает из-за базы расчета. Статус победителя как малого предприятия сам по себе не означает, что в обычной закупке нужно перейти с НМЦК на цену контракта.
На этапе подготовки закупки выполнить расчет начальной цены и сформировать отчет поможет калькулятор НМЦК «Эконом-Эксперт». Затем отдельно определите базу и процент для расчета ОИК.
Как аванс и казначейское сопровождение влияют на расчет
Условие
Как определить ОИК
Предусмотрен аванс, не превышающий 30% НМЦК
Не менее размера аванса, если не применяется специальное исключение
Аванс превышает 30% НМЦК
В размере аванса
Расчеты только в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению
От применимой базы — НМЦК или цены контракта для закупок по п. 1 ч. 1 ст. 30, уменьшенной на размер такого аванса
Все расчеты по контракту подлежат казначейскому сопровождению
Заказчик вправе не устанавливать ОИК; если устанавливает — до 10% соответствующей базы
Поэтому формулировки «казначейское сопровождение аванса» и «казначейское сопровождение всех расчетов» нельзя использовать как взаимозаменяемые. У них разные последствия для обеспечения.
Особенности контракта жизненного цикла
Обеспечение устанавливают раздельно:
Для поставки товара или выполнения работы — по правилам частей 6 и 6.1 статьи 96 от стоимости соответствующего товара или работы. Эту часть предоставляют при заключении контракта.
Для последующего обслуживания, а при необходимости эксплуатации, ремонта и утилизации — в размере до 10% стоимости соответствующих обязательств с учетом специальных правил. Эту часть предоставляют при исполнении контракта.
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Кто освобождается от предоставления ОИК
Часть 8 статьи 96 предусматривает случаи, когда положения об обеспечении не применяются:
контракт заключается с участником, который является казенным учреждением;
закупается услуга по предоставлению кредита;
бюджетное учреждение, государственное или муниципальное унитарное предприятие заключает контракт, предмет которого — выдача независимой гарантии.
Отдельное основание предусмотрено для закупок только среди СМП и СОНКО по пункту 1 части 1 статьи 30.
Участник освобождается от ОИК, включая обеспечение с учетом антидемпинговых мер, если до заключения контракта представит информацию из реестра контрактов о трех исполненных контрактах. Одновременно должны соблюдаться условия:
Контракты исполнены в течение трех лет до даты подачи заявки.
К участнику не применялись неустойки — штрафы и пени.
Исполнение подтверждается без учета правопреемства.
Сумма цен трех контрактов составляет не менее НМЦК текущей закупки.
Самого статуса СМП или СОНКО недостаточно. Нужно проверить и условия проведения закупки, и сведения об исполнении контрактов.
Антидемпинговые меры: когда обеспечение увеличивается
При конкурсе или аукционе снижение цены на 25% и более запускает проверку условий статьи 37. Аналогичное правило действует при снижении суммы цен единиц товаров, работ или услуг на 25% и более.
Если требование об ОИК установлено, по общему правилу действуют следующие условия:
НМЦК
Что предоставляет участник
Более 15 млн рублей
Повышенное обеспечение: в 1,5 раза больше установленного, но не менее 10% НМЦК либо цены контракта при закупке по п. 1 ч. 1 ст. 30 и не менее аванса
15 млн рублей и менее
Повышенное обеспечение либо ОИК в первоначальном размере вместе с информацией, подтверждающей добросовестность
Пример. В обычном аукционе без аванса НМЦК составляет 4 млн рублей, ОИК — 5%, или 200 тыс. рублей. Победитель снизил цену на 30% и выбрал повышенное обеспечение.
Увеличение в 1,5 раза дает 300 тыс. рублей. Но минимальный порог — 10% НМЦК, то есть 400 тыс. рублей. Поэтому предоставить нужно 400 тыс., а не 300 тыс. рублей.
Чем добросовестность отличается от освобождения СМП и СОНКО
Для подтверждения добросовестности по части 3 статьи 37 нужны сведения из реестра контрактов о трех контрактах, исполненных за три года до подачи заявки без применения неустоек. Правопреемство учитывается. Цена хотя бы одного контракта должна составлять не менее 20% НМЦК.
Это не тот же механизм, что освобождение по части 8.1 статьи 96.
Критерий
Добросовестность по ст. 37
Освобождение по ч. 8.1 ст. 96
Результат
Можно предоставить ОИК в первоначальном размере вместо повышенного
ОИК не предоставляется, в том числе с учетом антидемпинговых мер
Условия применения
НМЦК не более 15 млн рублей, соблюдены условия ст. 37
Закупка только для СМП и СОНКО по п. 1 ч. 1 ст. 30
Стоимость исполненных контрактов
Хотя бы один — не менее 20% НМЦК
Сумма трех — не менее НМЦК
Правопреемство
Учитывается
Не учитывается
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Можно ли заменить способ и уменьшить обеспечение
В ходе исполнения поставщик вправе изменить способ обеспечения или заменить его новым. Например, вместо внесенных денег можно предоставить независимую гарантию.
Уменьшение размера регулируется отдельно — частями 7–7.3 статьи 96. Оно производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные контрактом. Сведения об исполнении направляют для включения в реестр контрактов.
Также проверяют:
отсутствие неисполненных требований заказчика об уплате неустоек;
выполнение условий по приемке в объеме аванса, если он предусмотрен;
при казначейском сопровождении аванса — приемку в объеме, превышающем выплаченный аванс;
отсутствие установленного Правительством РФ запрета на уменьшение в соответствующем случае.
Если меняется цена или появляются новые обязательства, вопрос об обеспечении решают с учетом частей 1.3 и 1.4 статьи 95. Это самостоятельное основание, которое нужно отличать от уменьшения ОИК по мере исполнения.
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Возврат обеспечения исполнения контракта: сроки и заявление
Условие о возврате денежных средств обязательно включают в контракт. По части 27 статьи 34 срок не должен превышать:
Ситуация
Предельный срок
Общее правило
30 дней с даты исполнения поставщиком обязательств по контракту
Закупка с ограничением участия по ч. 3 ст. 30
15 дней с даты исполнения обязательств
Речь идет о календарных днях. Сокращенный срок применяется в связи с условиями закупки для СМП и СОНКО, а не просто из-за статуса поставщика.
Не следует смешивать полный возврат и возврат части денег при уменьшении обеспечения. Для частичного возврата по части 7.2 статьи 96 предусмотрено заявление поставщика.
При использовании независимой гарантии заказчик не возвращает поставщику внесенную сумму: денег по такому способу он не получал.
Можно ли удержать обеспечение в счет неустойки
Порядок удержания нужно проверить по условиям контракта и применимым нормам. Прямое условие о праве заказчика удержать начисленные неустойки снижает риск спора. Если такого условия нет, подходы судов и контрольных органов могут различаться.
Само нарушение поставщиком срока не означает автоматического права оставить у заказчика всю сумму. В пункте 29 Обзора судебной практики, утвержденного Президиумом ВС РФ 28.06.2017, удержание при просрочке связано с размером имущественных требований заказчика, если иное не предусмотрено контрактом.
За нарушение порядка или срока возврата предусмотрена ответственность по части 8 статьи 7.30.1 КоАП РФ: штраф для должностного лица — 1% суммы обеспечения, но не менее 5 тыс. и не более 30 тыс. рублей.
Что проверить перед заключением контракта
Установлено ли требование об ОИК и нет ли оснований для освобождения.
Правильно ли выбрана база расчета: НМЦК, цена контракта или стоимость соответствующей части контракта жизненного цикла.
Учтены ли аванс, казначейское сопровождение и антидемпинговые меры.
Соответствует ли независимая гарантия требованиям закона и сроку обеспечиваемых обязательств.
Согласованы ли условия извещения и проекта контракта.
Указаны ли срок возврата денег, порядок уменьшения и условия удержания.
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