Путевой лист. Стоит ли переходить на электронный формат?

Новый формат электронного путевого листа (ЭПЛ) начал действовать с 1 марта 2023 года. Рассказываем о последних изменениях от Минтранса и о том, зачем переводить документы для контроля и учета использования транспортного средства и работы водителей в электронный вид.

Состав сведений и порядок оформления путевого листа

С 1 сентября вступает в силу второй пакет изменений в требованиях Минтранса к содержанию путевых листов (приказ № 159 от 05.05.2023).

Это вторая по счету корректировка за год, первая действует с 1 марта 2023 года.

Изменение состава сведений

1. Добавление сведений о Ф.И.О., адресе регистрации по месту жительства, номере телефона и ИНН для физических лиц — перевозчиков легковых такси, если они не являются ИП.

2. Указание дополнительных сведений о водителе транспортного средства: серии, номера и даты выдачи водительского удостоверения, СНИЛС водителя ТС.

3. Показания одометра (полные километры пробега) необходимо указывать:

при выпуске ТС на линию;

при возвращении авто с линии по завершении последнего рейса или при выполнении последнего заказа легкового такси физлицами;

при приеме-сдаче авто последующему водителю по окончании рабочего дня (смены) предыдущего водителя (в случае оформления нескольких бумажных путевых листов на одно ТС).

4. Корректировка в части основания для внесения отметки медосмотра и отмена требования указания данных лицензии медицинской организации

5. Утвержден порядок проведения медосмотра дистанционным способом и содержание отметки о его прохождении.

Изменение порядка оформления

1. Закреплено право оформить один путевой листна один рейс, если его длительность больше рабочего дня или смены водителя (водителей), либона несколько рейсов, если в течение рабочего дня или смены у водителя ряд рейсов;

2. Отменяется возможность формирования путевых листов в электронном виде, если автомобиль поочередно используют несколько водителей и на него составляется несколько путевых листов. Так как прием-сдача ТС последующему водителю по окончанию рабочего дня (смены) предыдущего водителя заверяется собственноручной подписью водителя, принимающего ТС, с указанием его Ф.И.О.

3. Разрешается вносить изменения в сведения о водителях, марках, моделях прицепов или полуприцепов и их регистрационных номерах, если формируется электронный путевой лист.

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Зачем переводить путевые листы в электронный формат

Начиная с 2024 года Минтранс совместно с Минцифры и ФНС будут работать над введением обязательных требований к использованию электронного документооборота на транспорте. Это позволит убрать с рынка бумажные документы.

С 1 июня 2024 года перевод путевых листов в электронный формат станет обязательным для компаний, участвующих в обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Внедрение внутреннего электронного документооборота упрощает и систематизирует процесс работы с ЭПЛ. Помимо уменьшения временных затрат на проставление всех отметок в путевом листе, снижаются издержки, связанные с распечаткой, передачей и хранением документов.

Перевод путевых листов в цифровой вид имеет ряд преимуществ:

1. Ускорение процессов. Проставление отметок в электронном путевом листе в среднем проходит на 30% быстрее.

2. Сокращение затрат. Средняя стоимость одного документа составляет порядка 200 рублей. С ЭДО примерно в 10 раз меньше.

3. Прозрачный документооборот. Контроль всех этапов обработки электронных путевых листов в вашей информационной системе.

4. Порядок в архиве. Электронный документ невозможно потерять – он хранится в электронном архиве, доступен в любое время и соответствует требованиям ФНС.

5. Удаленный выпуск на линию. Содержать штат медицинских работников не обязательно, поскольку проставить отметки в ЭПЛ можно дистанционно.

Цифровой документ можно предъявлять сотруднику ГИБДД в виде QR-кода на дороге в любом месте, даже там, где нет покрытия сетей связи. Подписывать документы можно удаленно в одной программе без выгрузки и отправки файла каждому участнику процесса.

ELMA 365 ECM обеспечивает комплексную автоматизацию внутреннего электронного документооборота.

Кто вправе подписывать электронный документ

Подписывать электронный документ усиленной квалифицированной электронной подписью, которая создана на портале Госуслуг, вправе следующие уполномоченные лица:

медработник (при медосмотре водителя);

должностное лицо, ответственное за техническое состояние автомобиля;

сотрудник, ответственный за проставление отметок о времени выезда или заезда автомобиля в гараж, а также за показания одометра.

Титулы ЭПЛ: когда и кому оформлять

Сценарии оформления электронных путевых листов могут быть следующими:

1. Перед выездом:

Т1 — обстоятельства и особенности рейса;

Т2 — медицинский осмотр;

Т3 — технический осмотр;

Т4 — показания одометра при выезде.

2. После заезда:

Т5 — показания одометра при въезде;

Т6 — медицинский осмотр (опционально).

3. Если в течении рейса меняется водитель:

Т5 — закрывающий ЭПЛ;

Т1, Т2, Т4 — оформляется новый ЭПЛ;

Новый ЭПЛ ссылается на первый ЭПЛ;

Т3 — технический осмотр (не оформляется).

Дополнительный функционал ЭПЛ

Допфункционал — еще одна выгода после автоматизации документооборота:

Автоматизированный учет пробега.

Расчет топлива по нормам и по фактическим данным, с учетом коэффициентов, утвержденных Минтрансом.

Подготовка печатной формы путевых листов.

Ведение электронного журнала ПЛ (не обязательно).

Построение системы отчетов для анализа путевых листов.

Передача данных о расходе топлива в учетную систему.

В целом электронные путевые листы предоставляют новые возможности для транспортных компаний и организаций, имеющих большой автопарк.

Четыре простых шага для перехода на ЭПЛ

Сформированный ЭПЛ имеет полную юридическую значимость и должен быть направлен в Государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

Для перехода на ЭПЛ понадобится совершить следующие шаги:

Заключить соглашения с оператором ИС ЭПД, а также со всеми сторонами оформления (включая медучреждение) и назначить ответственное лицо за проведение техосмотра. Выпустить приказы о назначении уполномоченных на оформление и подписание ЭПЛ. Обеспечить наличие УКЭП/УНЭП у лиц, уполномоченных подписывать ЭПЛ. Внедрить программное решение для оформления и передачи юридически значимых данных ЭПЛ в ГИС ЭПД.

После перехода на внутреннее электронное делопроизводство заметно сократится время движения путевого листа. Теперь сотруднику не придется бегать с бумагами к ответственным лицам или ждать их после совещаний. Каждый участник процесса получает уведомление в режиме онлайн с просьбой согласовать или подписать документ, что очень удобно.

Конечно, каждая организация реализует собственную схему бизнес-процесса в зависимости от возможностей и обстоятельств, но соблюдать требования правительственных постановлений и законов обязаны все без исключения.

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