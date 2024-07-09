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Первичные документы

Универсальный передаточный документ: что изменится с 1 апреля 2025 года

До 1 апреля 2025 года можно применять новый и прежний форматы УПД (универсального передаточного документа). После завершения переходного периода рабочим останется только новый формат. Рассказываем, в чем заключаются новшества, и как подготовиться к переходу.
Универсальный передаточный документ: что изменится с 1 апреля 2025 года
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Форматы УПД

УПД можно использовать вместо счета-фактуры и передаточного документа — акта приемки-передачи ОС, товарной накладной и т.п. (статус «1») или только вместо первичного передаточного документа (статус «2»). 

Электронные форматы этих документов вступили в силу с 9 февраля 2024 года (приказ ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970). 

Совершенно новым является формат 5.02 УПД, приведенный в приложении № 1 к приказу № ЕД-7-26/970. Он может использоваться как:

  • счет-фактура;

  • УПД;

  • УПД, включающий счет-фактуру;

  • документ о факте закупки или реализации комиссионером.

Приложение № 2 к тому же приказу содержит формат передаточных документов (счетов-фактур) 5.01, аналогичный ранее действовавшему (утв. ныне отмененным приказом ФНС от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820).

До 1 апреля 2025 года бизнесу разрешили создавать электронные документы по любому из форматов — старому (5.01 из приложения № 2) или новому (5.02 из приложения № 1). С 1 апреля 2025 года для создания счетов-фактур и УПД останется актуальным только новый формат 5.02.

Цель введения форматов — автоматизация процесса работы бизнеса с первичкой. Применение сразу двух версий (5.01 и 5.02) необходимо для более плавного перехода на новый вариант документов.

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Формат 5.02 — что нового

Понятие «универсальный передаточный документ» и его рекомендуемую форму налоговики приводили в своем письме от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96. Теперь же его закрепили нормативно приказом № ЕД-7-26/970. С 1 апреля 2025 года формат УПД становится обязательным к применению.

Основные новшества, внедренные в формате 5.02, перечислены в письме ФНС от 04.03.2024 № ЕА-4-26/2486:

  • Хотя в официальные бланки соответствующие изменения пока не внесены, электронный формат 5.02 уже дает возможность передавать УПД и счета-фактуры, в которых отдельным показателем отражена стоимость прослеживаемого товара (в рублях без НДС). С 1 апреля формат с показателем такой стоимости станет обязательным.

Напомним, что в счета-фактуры и, соответственно, УПД, с октября 2023 года требуется самостоятельно включать дополнительную графу 14 — стоимость прослеживаемого товара(пп. 19 п. 5 ст. 169 НК). 

При сделках с такими товарами электронные счета-фактуры или УПД обязательны (п. 1.2 ст. 169 НК). Покупатели, включая неплательщиков НДС, должны принимать такие документы через операторов ЭДО (электронного документооборота).

  • В формате 5.02 учтено ожидаемое изменение в части отражения показателей строки «5а» счета-фактуры и УПД:

    • указываются наименование, номер, дата документа об отгрузке товара (оказании услуг, выполнении работ) или передаче имущественных прав, на основании которого выставлен счет-фактура;

    • не требуется указывать порядковые номера строк счета-фактуры, соответствующие документу, согласно которому он выставлен.

  • Формат 5.02 содержит специальные идентификаторы (в имени файла), которые позволяют вести контроль за оборотом товаров с обязательной маркировкой и совмещать их в одном документе с прослеживаемыми товарами.

  • Предусмотрена возможность вносить информацию о подакцизных нефтепродуктах, которую в дальнейшем ФНС сможет использовать для автоматического расчета сумм акцизов.

  • В УПД при передаче объектов ОС стало возможным отражать:

    • их амортизационную группу;

    • код вида основных фондов (установленный передающей стороной);

    • СПИ (срок полезного использования) ОС, бывшего в употреблении;

    • фактический СПИ передающей стороной б/у объекта ОС.

Можно оформлять при помощи УПД передачу ОС внутри одного предприятия, а также передавать товары и имущественные права между компаниями.

  • Появились строки для сведений о реализации товаров комитента (принципала) посредником (комиссионером, агентом) и о закупке им товара для комитента (принципала), если посредник действует от своего имени.

  • Формат 5.02 позволяет указывать данные МЧД (машиночитаемой доверенности) в специальных полях. Также можно вносить данные доверенности, оформленной на бумаге, и информацию о типе электронной подписи. Введена функция проверки полномочий подписанта.

  • Адресный блок УПД теперь соответствует структуре адресов в ГАР (Государственном адресном реестре).

  • Элемент «Дата подписания документа» включен в УПД в соответствии с требованиями ФСБУ 27/2021.

Как подготовиться к переходу на формат 5.02

Хотя до окончательного перехода на новый формат УПД и счета-фактуры 5.02 еще достаточно времени, готовиться к этому нужно заранее. 

Уже сейчас необходимо сделать следующее:

  • Приведите в соответствие с требованиями приказа № ЕД-7-26/970 свои информационные системы.

  • То же самое должны сделать и контрагенты. Согласуйте с ними сроки, в которые будет совершен переход на новый формат, чтобы беспрепятственно отправлять и принимать электронные счета-фактуры и УПД.

  • Если вы подписываете и обрабатываете документы в системе ЭДО, выясните у своего оператора, сможет ли он обеспечить поддержку формата 5.02 и обмен документами между клиентами разных операторов ЭДО. 

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