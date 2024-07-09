Универсальный передаточный документ: что изменится с 1 апреля 2025 года

До 1 апреля 2025 года можно применять новый и прежний форматы УПД (универсального передаточного документа). После завершения переходного периода рабочим останется только новый формат. Рассказываем, в чем заключаются новшества, и как подготовиться к переходу.

Форматы УПД

УПД можно использовать вместо счета-фактуры и передаточного документа — акта приемки-передачи ОС, товарной накладной и т.п. (статус «1») или только вместо первичного передаточного документа (статус «2»).

Электронные форматы этих документов вступили в силу с 9 февраля 2024 года (приказ ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970).

Совершенно новым является формат 5.02 УПД, приведенный в приложении № 1 к приказу № ЕД-7-26/970. Он может использоваться как:

счет-фактура;

УПД;

УПД, включающий счет-фактуру;

документ о факте закупки или реализации комиссионером.

Приложение № 2 к тому же приказу содержит формат передаточных документов (счетов-фактур) 5.01, аналогичный ранее действовавшему (утв. ныне отмененным приказом ФНС от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820).

До 1 апреля 2025 года бизнесу разрешили создавать электронные документы по любому из форматов — старому (5.01 из приложения № 2) или новому (5.02 из приложения № 1). С 1 апреля 2025 года для создания счетов-фактур и УПД останется актуальным только новый формат 5.02.

Цель введения форматов — автоматизация процесса работы бизнеса с первичкой. Применение сразу двух версий (5.01 и 5.02) необходимо для более плавного перехода на новый вариант документов.

Автоматическая загрузка первички в 1С в 10 раз быстрее с облачным мультисервисом для бухгалтеров от Entera. Просто отсканируйте или сфотографируйте УПД, акты, накладные, чеки, а сервис распознает их, сформирует документы и передаст их в вашу учетную систему.

Формат 5.02 — что нового

Понятие «универсальный передаточный документ» и его рекомендуемую форму налоговики приводили в своем письме от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96. Теперь же его закрепили нормативно приказом № ЕД-7-26/970. С 1 апреля 2025 года формат УПД становится обязательным к применению.

Основные новшества, внедренные в формате 5.02, перечислены в письме ФНС от 04.03.2024 № ЕА-4-26/2486:

Хотя в официальные бланки соответствующие изменения пока не внесены, электронный формат 5.02 уже дает возможность передавать УПД и счета-фактуры, в которых отдельным показателем отражена стоимость прослеживаемого товара (в рублях без НДС). С 1 апреля формат с показателем такой стоимости станет обязательным.

Напомним, что в счета-фактуры и, соответственно, УПД, с октября 2023 года требуется самостоятельно включать дополнительную графу 14 — стоимость прослеживаемого товара(пп. 19 п. 5 ст. 169 НК).

При сделках с такими товарами электронные счета-фактуры или УПД обязательны (п. 1.2 ст. 169 НК). Покупатели, включая неплательщиков НДС, должны принимать такие документы через операторов ЭДО (электронного документооборота).

В формате 5.02 учтено ожидаемое изменение в части отражения показателей строки «5а» счета-фактуры и УПД: указываются наименование, номер, дата документа об отгрузке товара (оказании услуг, выполнении работ) или передаче имущественных прав, на основании которого выставлен счет-фактура; не требуется указывать порядковые номера строк счета-фактуры, соответствующие документу, согласно которому он выставлен.

Формат 5.02 содержит специальные идентификаторы (в имени файла), которые позволяют вести контроль за оборотом товаров с обязательной маркировкой и совмещать их в одном документе с прослеживаемыми товарами.

Предусмотрена возможность вносить информацию о подакцизных нефтепродуктах , которую в дальнейшем ФНС сможет использовать для автоматического расчета сумм акцизов.

В УПД при передаче объектов ОС стало возможным отражать: их амортизационную группу; код вида основных фондов (установленный передающей стороной); СПИ (срок полезного использования) ОС, бывшего в употреблении; фактический СПИ передающей стороной б/у объекта ОС.



Можно оформлять при помощи УПД передачу ОС внутри одного предприятия, а также передавать товары и имущественные права между компаниями.

Появились строки для сведений о реализации товаров комитента (принципала) посредником (комиссионером, агентом) и о закупке им товара для комитента (принципала), если посредник действует от своего имени.

Формат 5.02 позволяет указывать данные МЧД (машиночитаемой доверенности) в специальных полях. Также можно вносить данные доверенности, оформленной на бумаге, и информацию о типе электронной подписи. Введена функция проверки полномочий подписанта.

Адресный блок УПД теперь соответствует структуре адресов в ГАР (Государственном адресном реестре).

Элемент «Дата подписания документа» включен в УПД в соответствии с требованиями ФСБУ 27/2021.

Как подготовиться к переходу на формат 5.02

Хотя до окончательного перехода на новый формат УПД и счета-фактуры 5.02 еще достаточно времени, готовиться к этому нужно заранее.

Уже сейчас необходимо сделать следующее:

Приведите в соответствие с требованиями приказа № ЕД-7-26/970 свои информационные системы.

То же самое должны сделать и контрагенты. Согласуйте с ними сроки, в которые будет совершен переход на новый формат, чтобы беспрепятственно отправлять и принимать электронные счета-фактуры и УПД.

Если вы подписываете и обрабатываете документы в системе ЭДО, выясните у своего оператора, сможет ли он обеспечить поддержку формата 5.02 и обмен документами между клиентами разных операторов ЭДО.

Сервис Entera распознает все виды документов с максимальной точностью (98%), включая чеки. Документы можно загружать из ЭДО, email, через QR-коды. Сервис запоминает и сопоставляет номенклатуры, проводит автоматическую математическую проверку и проверку контрагентов по базе ЕГРЮЛ. Попробуйте бесплатно и оцените все возможности сервиса Entera.

Сервис Entera для автоматического ввода первички в 1С Знаем, как освободить время бухгалтера от рутины Отправьте заявку — мы расскажем, как автоматизировать работу с первичкой Отправить

Реклама: ООО «Энтера», ИНН 7801649294, erid: LjN8JwxGH