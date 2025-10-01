Премирование и депремирование работников: новые правила с 1 сентября 2025

Премирование работников в 2025 году

Производственные премии — это поощрительные выплаты за выполнение производственных показателей сверх окладов, надбавок и других доплат, входящих в оплату труда работников.

Работодатель может предусмотреть производственные премии:

разовые — за достижение особых результатов, например, завершение важного проекта;

ежемесячные — по результатам работы в каждом месяце;

ежеквартальные — выплачиваются по итогам каждого квартала;

годовые — учитывают результаты труда за весь календарный год.

Размер премий можно устанавливать:

В процентах от заработка сотрудника. Нужно определить, от каких конкретно выплат рассчитывается премия — чистый оклад, оклад с доплатами, средний заработок и т. д.

В фиксированной сумме.

В зависимости от отработанного времени за соответствующий период.

В зависимости от других параметров.

Порядок назначения и размеры премиальных выплат работодатель устанавливает в своих локальных актах — коллективном договоре, положении о премировании, соглашениях, трудовых договорах с работниками. В трудовых договорах можно расписать порядок выплаты премий для работника, либо сделать отсылку к соответствующему положению или иному локальному документу, устанавливающему порядок премирования в компании.

С 1 сентября 2025 года работодатели больше не вправе применять в своих внутренних документах о премиях расплывчатые и общие формулировки.

В соответствии с новой частью 3 ст. 135 ТК, работодатель в локальном акте, устанавливающем систему премирования, должен четко прописать:

виды премий, выплачиваемых работникам;

размеры премий;

четкие сроки выплаты — до какого числа какого месяца;

основания и условия выплаты премий, исходя из качества, эффективности работы и ее продолжительности, наличия / отсутствия у сотрудника дисциплинарных взысканий и с учетом других конкретных показателей.

Не указывайте в локальных актах основания для премирования, которые не раскрывают суть достижений работника, например — «на усмотрение работодателя» или «за добросовестный труд».

Правильная формулировка может быть такой: «за выполнение квартального плана», «за успешное выполнение поставленных задач в установленные сроки», «за отсутствие брака».

Если учитываются количественные показатели, их тоже нужно прописать в документе об условиях премировании. Например, какое конкретное количество продаж (объем изготовленной продукции, число привлеченных клиентов и т. д.) должен сделать в соответствующем периоде работник, чтобы получить премию.