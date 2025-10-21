Автоматическое сопоставление номенклатуры в 1С

5 способов, как создать номенклатуру в 1С с Entera

Часто возникает ситуация, когда номенклатура в вашей базе данных отличается от той, что использует поставщик. Entera предлагает 5 способов решения этой проблемы.

1. При возникновении необходимости сопоставить позиции достаточно нажать всего одну кнопку. Система мгновенно проанализирует все имеющиеся данные и выдаст список наиболее подходящих вариантов из вашей базы 1С. Каждый вариант будет сопровождаться указанием процента соответствия, что позволяет легко оценить степень совпадения.

Выбирая подходящий вариант из предложенного списка, вы создаете постоянную связь между распознанной позицией и номенклатурой в 1С. Это означает, что в будущем система будет автоматически применять выбранное сопоставление при работе с аналогичными документами.

2. Простой способ найти нужную номенклатуру в 1С: достаточно начать набирать название искомого товара или услуги. Система автоматически предложит подходящие варианты из базы данных, останется только выбрать нужный из появившегося списка.

3. Система позволяет быстро найти нужную номенклатуру с помощью автоматического поиска. Процесс состоит из нескольких простых шагов:

Нажмите кнопку автоматического подбора.

Выберите способ поиска: по названию или по артикулу.

При выборе поиска по названию:

Установите минимальный процент совпадения.

Система автоматически проверит все строки.

Подберет подходящие позиции из базы 1С.

Особое удобство системы в том, что все строки, требующие дополнительной проверки, выделяются желтым цветом. Это позволяет быстро найти и перепроверить потенциально проблемные позиции.

Система обладает продуманным механизмом настроек, который помогает избежать появления дубликатов в базе данных. Программа позволяет легко сопоставлять номенклатуру поставщиков с уже существующими позициями в вашем справочнике или создавать новые при необходимости. При этом все ваши настройки и сопоставления сохраняются в системе.

В следующий раз, когда вам потребуется ввести аналогичную позицию, Entera автоматически предложит подходящее соответствие из списка номенклатуры в 1С, значительно экономя ваше время и исключая вероятность ошибок при вводе данных.

4. Если вам не удалось найти подходящую номенклатуру, система предоставляет дополнительные возможности. В меню умного поиска вы всегда можете:

переключиться на стандартный механизм поиска 1С;

создать новую позицию номенклатуры вручную.

5. Программа предлагает удобный способ обработки позиций, которые пока не сопоставлены с базой данных. Вы можете временно оставить такие строки без сопоставления — они будут выделены красным цветом в столбце «Элемент в 1С».

Когда вы нажмете кнопку «Создать документы», все отмеченные красным позиции автоматически добавятся в 1С. При этом система использует характеристики, которые указаны в правой части экрана.

Если вам нужно скорректировать распознанное название номенклатуры: