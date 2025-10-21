Автоматическое сопоставление номенклатуры в 1С

Зачем это нужно? Все просто: без правильного сопоставления номенклатуры поставщиков 1С не сможет автоматически учитывать операции, формировать отчеты и создавать нужные документы.
При сопоставлении вы:
привязываете коды из 1С к реальным товарам;
настраиваете соответствие наименований;
создаете единую систему учета.
Сделать это можно двумя способами:
Вручную — когда все настраиваете сами.
Автоматически — с помощью специальных сервисов.
Например, сервис Entera умеет не только распознавать все позиции из документов, но и автоматически сопоставлять их с вашей базой номенклатуры. Это значительно экономит время и снижает риск ошибок.
Как работает автоматическое сопоставление в Entera
Принцип работы системы построен на умном поиске и сопоставлении данных. Когда вы открываете окно сопоставления, Entera автоматически ищет совпадения в ваших справочниках, подставляет подходящие элементы, сравнивает их с распознанной информацией
Визуальная индикация помогает быстро оценить результат:
зеленый цвет — значит элемент успешно найден и сопоставлен;
красный цвет — указывает на позиции, которые система не смогла распознать автоматически.
Последующий шаг — ручная обработка элементов, отмеченных красным. Именно они требуют дополнительного внимания пользователя для корректного сопоставления номенклатуры с базой данных.
Такой подход значительно ускоряет процесс работы с номенклатурой и минимизирует вероятность ошибок при вводе данных.
5 способов, как создать номенклатуру в 1С с Entera
Часто возникает ситуация, когда номенклатура в вашей базе данных отличается от той, что использует поставщик. Entera предлагает 5 способов решения этой проблемы.
1. При возникновении необходимости сопоставить позиции достаточно нажать всего одну кнопку. Система мгновенно проанализирует все имеющиеся данные и выдаст список наиболее подходящих вариантов из вашей базы 1С. Каждый вариант будет сопровождаться указанием процента соответствия, что позволяет легко оценить степень совпадения.
Выбирая подходящий вариант из предложенного списка, вы создаете постоянную связь между распознанной позицией и номенклатурой в 1С. Это означает, что в будущем система будет автоматически применять выбранное сопоставление при работе с аналогичными документами.
2. Простой способ найти нужную номенклатуру в 1С: достаточно начать набирать название искомого товара или услуги. Система автоматически предложит подходящие варианты из базы данных, останется только выбрать нужный из появившегося списка.
3. Система позволяет быстро найти нужную номенклатуру с помощью автоматического поиска. Процесс состоит из нескольких простых шагов:
Нажмите кнопку автоматического подбора.
Выберите способ поиска: по названию или по артикулу.
При выборе поиска по названию:
Установите минимальный процент совпадения.
Система автоматически проверит все строки.
Подберет подходящие позиции из базы 1С.
Особое удобство системы в том, что все строки, требующие дополнительной проверки, выделяются желтым цветом. Это позволяет быстро найти и перепроверить потенциально проблемные позиции.
Система обладает продуманным механизмом настроек, который помогает избежать появления дубликатов в базе данных. Программа позволяет легко сопоставлять номенклатуру поставщиков с уже существующими позициями в вашем справочнике или создавать новые при необходимости. При этом все ваши настройки и сопоставления сохраняются в системе.
В следующий раз, когда вам потребуется ввести аналогичную позицию, Entera автоматически предложит подходящее соответствие из списка номенклатуры в 1С, значительно экономя ваше время и исключая вероятность ошибок при вводе данных.
4. Если вам не удалось найти подходящую номенклатуру, система предоставляет дополнительные возможности. В меню умного поиска вы всегда можете:
переключиться на стандартный механизм поиска 1С;
создать новую позицию номенклатуры вручную.
5. Программа предлагает удобный способ обработки позиций, которые пока не сопоставлены с базой данных. Вы можете временно оставить такие строки без сопоставления — они будут выделены красным цветом в столбце «Элемент в 1С».
Когда вы нажмете кнопку «Создать документы», все отмеченные красным позиции автоматически добавятся в 1С. При этом система использует характеристики, которые указаны в правой части экрана.
Если вам нужно скорректировать распознанное название номенклатуры:
Найдите нужную позицию в столбце «Распознанные данные».
Дважды щелкните по наименованию левой кнопкой мыши.
Поле станет доступным для редактирования.
Вы сможете изменить название полностью или только его часть.
Как свернуть строки документа в единую номенклатуру
Иногда при работе с документами возникает потребность объединить несколько позиций в одну общую строку. Например, когда нужно оприходовать различные электроприборы по одному счету-фактуре под общим наименованием «Электроприборы».
Для настройки этой функции сопоставления номенклатуры:
Перейдите в раздел Настройки → Заполнение документа.
Выберите желаемую номенклатуру для свернутой табличной части.
Сохраните изменения.
Обновите список документов через кнопку Обновить в фильтре.
После этого при создании нового документа система автоматически будет использовать выбранную единую номенклатуру для объединения строк.
Важные особенности:
Настройка применяется ко всем создаваемым документам.
Для другого документа с другим вариантом свертки можно выбрать нужную номенклатуру прямо в поле «Элемент в 1С».
Если свертка нужна только для одного документа, после его создания отключите опцию «Сворачивать данные табличной части в одну строку» в настройках и сохраните изменения.
Такой подход значительно упрощает работу с документами и помогает поддерживать порядок в учете номенклатуры.
Самообучающаяся система делает работу с номенклатурой еще проще. Entera запоминает ваши действия и предпочтения, постепенно адаптируясь под стиль работы вашей компании. Чем чаще вы используете систему, тем точнее становятся ее предложения по сопоставлению номенклатуры в 1С 8.3.
Дополнительные возможности Entera для работы с номенклатурой
Автоматизация ввода документов позволяет существенно сократить время на обработку первичной документации. Система:
автоматически распознает данные;
сопоставляет номенклатуру;
формирует готовые документы в 1С.
Электронный архив обеспечивает надежное хранение всех документов в цифровом формате. Вы получаете:
мгновенный доступ к любой документации;
безопасное хранение данных;
удобную систему поиска;
возможность быстрого восстановления документов.
Все эти функции работают в комплексе, создавая эффективную среду для учета номенклатуры и документооборота. Попробуйте Entera бесплатно прямо сейчас! Заполните форму ниже и оцените все преимущества современной автоматизации учета.
