Счет 25: разбираем особенности и проводки

Согласно приказу Минфина № 94н от 31.10.2000, счет 25 в бухгалтерском учете предназначен для учета общепроизводственных расходов. В нем собирают данные о затратах, связанных с обслуживанием как основного, так и вспомогательного производств.

В программе 1С счет 25 выполняет роль промежуточного звена при распределении производственных затрат. Именно поэтому на практике он используется не слишком часто.

В этой статье мы разберем:

  • как ведется учет затрат на счете 25;

  • какие есть особенности работы с этим счетом;

  • счет 25 проводки для применения на практике.

Что относится к затратам по счету 25 в бухгалтерском учете

Счет 25 («Общепроизводственные расходы») собирает затраты, связанные с обслуживанием производственных процессов. Среди них:

  • расходы на эксплуатацию машин и оборудования;

  • амортизационные отчисления;

  • затраты на ремонт основных средств и иного имущества, задействованного в производстве;

  • платежи по страхованию основных средств и имущества;

  • оплата коммунальных услуг и содержание производственных помещений;

  • арендные платежи за помещения, машины и оборудование, используемые в производстве;

  • заработная плата производственных работников.

Счет 25 бухгалтерского учета — активный: все издержки по обслуживанию основного и вспомогательных производств накапливаются по его дебету.

Важно: порядок распределения общепроизводственных затрат каждая организация определяет самостоятельно. Выбранные правила закрепляются в учетной политике с учетом специфики деятельности компании.

В 1С закрытие 25 счет происходит ежемесячно — поэтому в бухгалтерском балансе он не отражается. Накопленные затраты переносятся по кредиту счета 25:

  • в дебет счета 20 («Основное производство»);

  • в дебет счета 23 («Вспомогательные производства»);

  • в дебет счета 29 («Обслуживающие производства и хозяйства»).

Аналитика по счету 25: как структурируют затраты

Для детального учета расходов по счету 25 («Общепроизводственные расходы») применяют аналитику — группируют затраты либо по подразделениям (например, по цехам), либо по статьям расходов.

Обычно к счету открывают два базовых субсчета:

  • 25.1 «Содержание и эксплуатация оборудования» — здесь собирают затраты, связанные с работой техники и оборудования компании;

  • 25.2 «Общецеховые расходы» — учитывают издержки на управление и обслуживание основных производственных процессов.

Внутри этих групп в 25 счет расходы делят на:

  1. производственные (содержание цехов, мероприятия по охране труда, ремонт объектов и т. п.);

  2. непроизводственные (потери, порча имущества, недостачи).

Хотя стандартно используют три субсчета, компания вправе вводить дополнительные — в зависимости от специфики деятельности. Например, в агропромышленности часто применяют такую детализацию:

  • 25.1 — для учета затрат в растениеводстве;

  • 25.2 — для расходов в животноводстве;

  • 25.3 — для промышленных производств.

Такой подход позволяет четко отслеживать, куда идут средства, и грамотно распределять общепроизводственные затраты при закрытии месяца.

Счету 25: проводки

Счет 25 «Общепроизводственные расходы» отражает затраты, связанные с обслуживанием производства. Ниже — типовые проводки.

  • Начисление амортизации по общепроизводственным основным средствам: Дт 25 Кт 02.

  • Списание материально‑производственных запасов на общепроизводственные нужды: Дт 25 Кт 10.

  • Начисление заработной платы персоналу, занятому в общепроизводственных операциях: Дт 25 Кт 70.

  • Начисление страховых взносов на зарплату такого персонала: Дт 25 Кт 69.

  • Отражение затрат на страхование общепроизводственных объектов: Дт 25 Кт 76.

  • Учет услуг сторонних организаций, связанных с общепроизводственной деятельностью: Дт 25 Кт 60.

  • Списание общепроизводственных расходов на основное производство: Дт 20 Кт 25.

  • Перенос затрат во вспомогательное производство: Дт 23 Кт 25.

  • Отнесение расходов на обслуживающие производства и хозяйства: Дт 29 Кт 25.

Таким образом, по дебету счета 25 накапливаются общепроизводственные затраты, а по кредиту они распределяются на соответствующие производственные счета.

В каких случаях применяют счет 25 бухгалтерского учета

Согласно приказу Минфина № 94н от 31.10.2000, использование 25 номер счета («Общепроизводственные расходы») обусловлено объемом производственных затрат компании.

Его следует задействовать организациям, которые:

  • ведут крупносерийное или массовое производство;

  • сталкиваются с обширным перечнем производственных издержек.

Почему счет 25 важен для учета

Главное достоинство счета 25 — возможность детализировать себестоимость отдельных видов продукции. Это достигается за счет продуманного распределения общепроизводственных расходов.

Счет 25: какой механизм распределения

В течение отчетного периода на счете 25 аккумулируются все общепроизводственные затраты. По завершении периода эти расходы распределяются по видам продукции — пропорционально выбранной базе.

Компания самостоятельно определяет метод распределения и фиксирует его в учетной политике. В качестве базы могут использоваться:

  • себестоимость произведенной продукции;

  • фонд оплаты труда (ФОТ);

  • объем использованных оборотных активов за отчетный период.

Итоговый эффект от применения счета 25:

  • систематизация информации о производственных затратах;

  • повышение точности расчета себестоимости продукции;

  • улучшение качества управленческой отчетности и аналитики.

Как Entera упрощает работу со счетом 25

Ведение учета по счету 25 («Общепроизводственные расходы») требует обработки массы первичных документов: актов, накладных, счетов‑фактур, расчетных ведомостей. Вручную вводить их в учетную систему — долго: на это уходит до 80% рабочего времени бухгалтера.

Entera снимает эту нагрузку. Сервис автоматизирует рутинные операции, позволяя:

  • за  2 минуты загрузить до 100 документов разом;

  • автоматически распознавать данные (суммы, реквизиты, статьи затрат);

  • корректно формировать проводки по счету 25 и другим счетам;

  • минимизировать ошибки из‑за ручного ввода;

  • хранить все документы в упорядоченном электронном архиве с быстрым поиском.

Освободившееся время бухгалтер может направить на стратегические задачи: анализ себестоимости, оптимизацию затрат, мониторинг изменений в законодательстве.

Попробуйте Entera бесплатно! Оставьте заявку по ссылке или заполните форму ниже — и уже сегодня начните работать эффективнее.

