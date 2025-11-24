Счет 25: разбираем особенности и проводки

В программе 1С счет 25 выполняет роль промежуточного звена при распределении производственных затрат. Именно поэтому на практике он используется не слишком часто.
В этой статье мы разберем:
как ведется учет затрат на счете 25;
какие есть особенности работы с этим счетом;
счет 25 проводки для применения на практике.
Что относится к затратам по счету 25 в бухгалтерском учете
Счет 25 («Общепроизводственные расходы») собирает затраты, связанные с обслуживанием производственных процессов. Среди них:
расходы на эксплуатацию машин и оборудования;
амортизационные отчисления;
затраты на ремонт основных средств и иного имущества, задействованного в производстве;
платежи по страхованию основных средств и имущества;
оплата коммунальных услуг и содержание производственных помещений;
арендные платежи за помещения, машины и оборудование, используемые в производстве;
заработная плата производственных работников.
Счет 25 бухгалтерского учета — активный: все издержки по обслуживанию основного и вспомогательных производств накапливаются по его дебету.
Важно: порядок распределения общепроизводственных затрат каждая организация определяет самостоятельно. Выбранные правила закрепляются в учетной политике с учетом специфики деятельности компании.
В 1С закрытие 25 счет происходит ежемесячно — поэтому в бухгалтерском балансе он не отражается. Накопленные затраты переносятся по кредиту счета 25:
в дебет счета 20 («Основное производство»);
в дебет счета 23 («Вспомогательные производства»);
в дебет счета 29 («Обслуживающие производства и хозяйства»).
Аналитика по счету 25: как структурируют затраты
Для детального учета расходов по счету 25 («Общепроизводственные расходы») применяют аналитику — группируют затраты либо по подразделениям (например, по цехам), либо по статьям расходов.
Обычно к счету открывают два базовых субсчета:
25.1 «Содержание и эксплуатация оборудования» — здесь собирают затраты, связанные с работой техники и оборудования компании;
25.2 «Общецеховые расходы» — учитывают издержки на управление и обслуживание основных производственных процессов.
Внутри этих групп в 25 счет расходы делят на:
производственные (содержание цехов, мероприятия по охране труда, ремонт объектов и т. п.);
непроизводственные (потери, порча имущества, недостачи).
Хотя стандартно используют три субсчета, компания вправе вводить дополнительные — в зависимости от специфики деятельности. Например, в агропромышленности часто применяют такую детализацию:
25.1 — для учета затрат в растениеводстве;
25.2 — для расходов в животноводстве;
25.3 — для промышленных производств.
Такой подход позволяет четко отслеживать, куда идут средства, и грамотно распределять общепроизводственные затраты при закрытии месяца.
Счету 25: проводки
Счет 25 «Общепроизводственные расходы» отражает затраты, связанные с обслуживанием производства. Ниже — типовые проводки.
Начисление амортизации по общепроизводственным основным средствам: Дт 25 Кт 02.
Списание материально‑производственных запасов на общепроизводственные нужды: Дт 25 Кт 10.
Начисление заработной платы персоналу, занятому в общепроизводственных операциях: Дт 25 Кт 70.
Начисление страховых взносов на зарплату такого персонала: Дт 25 Кт 69.
Отражение затрат на страхование общепроизводственных объектов: Дт 25 Кт 76.
Учет услуг сторонних организаций, связанных с общепроизводственной деятельностью: Дт 25 Кт 60.
Списание общепроизводственных расходов на основное производство: Дт 20 Кт 25.
Перенос затрат во вспомогательное производство: Дт 23 Кт 25.
Отнесение расходов на обслуживающие производства и хозяйства: Дт 29 Кт 25.
Таким образом, по дебету счета 25 накапливаются общепроизводственные затраты, а по кредиту они распределяются на соответствующие производственные счета.
В каких случаях применяют счет 25 бухгалтерского учета
Согласно приказу Минфина № 94н от 31.10.2000, использование 25 номер счета («Общепроизводственные расходы») обусловлено объемом производственных затрат компании.
Его следует задействовать организациям, которые:
ведут крупносерийное или массовое производство;
сталкиваются с обширным перечнем производственных издержек.
Почему счет 25 важен для учета
Главное достоинство счета 25 — возможность детализировать себестоимость отдельных видов продукции. Это достигается за счет продуманного распределения общепроизводственных расходов.
Счет 25: какой механизм распределения
В течение отчетного периода на счете 25 аккумулируются все общепроизводственные затраты. По завершении периода эти расходы распределяются по видам продукции — пропорционально выбранной базе.
Компания самостоятельно определяет метод распределения и фиксирует его в учетной политике. В качестве базы могут использоваться:
себестоимость произведенной продукции;
фонд оплаты труда (ФОТ);
объем использованных оборотных активов за отчетный период.
Итоговый эффект от применения счета 25:
систематизация информации о производственных затратах;
повышение точности расчета себестоимости продукции;
улучшение качества управленческой отчетности и аналитики.
Как Entera упрощает работу со счетом 25
Ведение учета по счету 25 («Общепроизводственные расходы») требует обработки массы первичных документов: актов, накладных, счетов‑фактур, расчетных ведомостей. Вручную вводить их в учетную систему — долго: на это уходит до 80% рабочего времени бухгалтера.
Entera снимает эту нагрузку. Сервис автоматизирует рутинные операции, позволяя:
за 2 минуты загрузить до 100 документов разом;
автоматически распознавать данные (суммы, реквизиты, статьи затрат);
корректно формировать проводки по счету 25 и другим счетам;
минимизировать ошибки из‑за ручного ввода;
хранить все документы в упорядоченном электронном архиве с быстрым поиском.
Освободившееся время бухгалтер может направить на стратегические задачи: анализ себестоимости, оптимизацию затрат, мониторинг изменений в законодательстве.
