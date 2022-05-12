Как выявить недобросовестного контрагента: чек-лист для проверки

Для начала перечислим «тревожные звоночки», которые должны стать поводом для приостановки сотрудничества с контрагентом и последующей детальной проверки.

Массовый юридический адрес

Если вы обнаружили, что ваш контрагент зарегистрирован по адресу, где числится добрая сотня организаций — это повод задуматься.

Часто, если компания зарегистрирована на массовом юрадресе, то она существует исключительно на бумаге. Приехав по этому адресу, вы представителей организации не найдете. И вполне возможно, что про такую компанию там никто и не слышал.

Но не стоит всех мести под одну гребенку. Не факт, что компания — неблагонадежна. Иногда организации экономят на аренде офиса, так как все ее сотрудники работают удаленно. А потому массовый адрес — не повод для паники, но повод для тщательной проверки контрагента по другим параметрам.

Массовый учредитель или генеральный директор

Вообще, все что касается массовости (адреса, люди и пр.) должно вызывать у вас настороженность. К массовым учредителям относятся лица, которые руководят или учредили пяти и более организаций.

Еще один сомнительный факт, когда на одно и то же лицо зарегистрированы компании с принципиально различными видами деятельности. Например: продажа автомобилей, рекламное агентство и фермерское хозяйство. Вероятно, такие организации созданы не для реальной работы.

Массовость может быть признаком дробления, которое так не любит налоговая инспекция. Владелец такой группы организаций ведет реальный бизнес, но при этом использует искусственные компании или ИП для вывода средств или получения незаконной налоговой выгоды. Работа с таким контрагентом приведет к снятию расходов и невозможности возмещения из бюджета НДС.

Компания-новичок или бизнес убыточный

Наверняка вы слышали о фирмах-однодневках. Зачастую к ним можно приравнять и фирмы-новички, которые только недавно появились на рынке. Не факт, что новая компания — на 100% неблагонадежный партнер. Но и проверка репутации не поможет — ее еще просто нет. Тут придется полагаться только на собственное мнение и чутье. Стоит конечно проверить владельцев, руководителя и главбуха компании на наличие проблем в прошлом. Например, наличие дисквалификации или участии в судебных разбирательствах.

Убыточная компания — это всегда высокий риск. Такой бизнес может рухнуть в любой момент, организация закроется, и своих денег или товара вы не увидите. Если в декларациях на прибыль компании вы наблюдаете низкую прибыль или стабильный убыток, возможно она близка к банкротству и говорить о ее надежности не приходится.

До заключения контракта рекомендуем обратить внимание на имущество будущего контрагента. Если у компании есть недвижимость или основные средства — это дополнительный пункт в признании организации надежной, потому что компании-однодневки вряд ли будут оформлять на себя имущество.

Получить информацию можно из ГИРБО — информационного ресурса, где аккумулируется отчетность всех компаний РФ, получив копии документов на собственность от контрагента (проверить собственника также можно через запрос в Росреестр, например, зная адрес склада, магазина или офиса партнера, по его словам, принадлежащего ему на праве собственности, можно узнать действительно ли это правда).

Руководитель-невидимка, которого никто и никогда не видел

Прежде чем заключить контракт с компанией, руководителя которой вы никогда не видели, — задумайтесь, почему это происходит? Чем менее открыта организация, тем больше вопросов к ее надежности.

Подобные игры в прятки означают, что либо руководитель назначен номинально и не является лицом принимающим решение, либо реальный собственник по каким-то причинам не хочет брать на себя ответственность за работу организации.

Если вы имеете дело с представителем, действующим по доверенности (сотрудником, посредником, агентом и т. д.), все равно свяжитесь напрямую с компанией и уточните (лучше через письменный запрос-ответ), что такой человек или компания действительно имеют право действовать от имени вашего контрагента.

Пользуйтесь системами ЭДО для обмена документами: подделать электронную подпись невозможно, а отказаться от обязательств по документам, подписанным электронно, гораздо сложнее. Придется доказать, что подпись была использована незаконно.

ЭДО со скидкой 20%, бесплатная настройка маршрутов и доработка под ваш бизнес. Более 2 млн клиентов уже используют сервис СФЕРА Курьер. Оставить заявку консультанту

Отсутствие сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Федеральная налоговая служба хранит информацию о всех компаниях и ИП, которые зарегистрированы в любом из 85 регионов России. Эту информацию можно найти на портале ФНС в два клика, и не важно, сколько сотрудников работает на предприятии: несколько человек или несколько тысяч.

Если вы не можете найти информацию о будущем контрагенте в реестрах ЕГРИП или ЕГРЮЛ, то скорее всего перед вами мошенник.

Обратите внимание, что делать выводы о том является ли контрагент благонадежным или нет можно только изучив несколько признаков в комплексе. Чем больше признаков вы нашли, тем выше вероятность того, что заключив сделку вы потеряете деньги.

Обязательно обращайте внимание на специфику деятельность организации. Рекламное агентство вряд ли будет иметь в собственности недвижимость и автомобили, в отличие от бизнеса из сферы логистики.

Как провести комплексную проверку контрагента

Для того, чтобы провести комплексную проверку компании, для начала запросите у нее документы, необходимые для заключения договора. Если вы понимаете, что сотрудники организации-партнера намеренно тянут время, то это тоже повод задуматься.

Чтобы проверить потенциального контрагента на благонадежность, следует использовать следующие интернет-ресурсы:

Сайт ФНС

На этом портале вы можете проверить контрагента по нескольким реквизитам:

Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП . Запросите выписку из реестра и посмотрите, когда была зарегистрирована компания, где поставлена на учет и кто является учредителем.

Сервис «Прозрачный бизнес» . Он позволит узнать не зарегистрирована ли компания на массовом адресе, не находится ли на стадии банкротства или ликвидации, а также не относится ли к фирмам-однодневкам.

Реестр дисквалифицированных лиц и сервис проверки учредителя . Сервис, позволяющий проверить руководителя организации на предмет ограничения прав быть руководителем компании по решению суда.

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства . С его помощью можно узнать относится ли контрагент к субъектам МСП. Часто такая информация нужна при процедуре проведения государственных закупок.

Картотека Арбитражных дел

На этом сайте можно ознакомиться с делами, по которым ваш потенциальный контрагент проходит ответчиком или истцом. Стоит отметить, что судиться — не всегда плохо, просто внимательно изучите документы суда.

Банк данных исполнительных производств

Данный сервис относится к службе судебных приставов и можно уточнить наличие или отсутствие у будущего контрагента долгов. Особенно негативными являются долги в пользу ФНС, ПФР ФСС или иски к компании от сотрудников. Крупные задолженности перед поставщиками и покупателями — это не просто звоночек, а целый колокол, который сигнализирует о том, что контрагент не исполняет свои обязательства.

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве

Сервис содержит информацию о фирмах-банкротах, включая индивидуальных предпринимателей.

Проверка по списку недействительных паспортов

На этом сервисе можно узнать, предоставили ли вам реальный паспорт генерального директора или нет. Однако, стоит отметить, что данная информация, не является значимой юридически, да и база обновляется не быстро. К примеру, у человека могли украсть паспорт из сумки, но он не обратил на это внимание, т. к. редко им пользуется. Пока он не обнаружит пропажу и не заявит о ней, сведения в такой базе о недействительности паспорта не появятся.

Проверка доверенности по реквизитам

Данный сервис относится к Федеральной нотариальной палате и в нем можно проверить подлинность нотариальной доверенности на сотрудника.

Сервис проверки контрагентов СберКорус позволяет провести комплексную проверку контрагента сразу по всем направлениям. Узнайте больше о сервисе прямо сейчас

На что способен сервис проверки контрагентов от СберКорус: