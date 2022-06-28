ЭДО

Самозанятые и физлица. ЭДО с фрилансерами без заморочек

Фрилансеры – это самозанятые и обычные физические лица без специального статуса, которые берут разовые подработки. «Вольных художников» в России много. По данным ФНС количество самозанятых в июне 2022 года достигло 5 млн человек и с каждым днем увеличивается более, чем на 8 тысяч.

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Самозанятые и физлица. ЭДО с фрилансерами без заморочек

А в целом по оценке экспертов «Технологии доверия» годовой доход фрилансеров в 2021 году достиг отметки $41 млрд, а к 2025 году составит порядка $102 млрд. Россия входит в первую десятку стран по этому показателю.

Чаще всего фрилансерами становятся лица в возрасте 18-34 года (68%) и 35-44 года (18%). 

В долгосрочной перспективе наиболее востребованными будут услуги фрилансеров в сферах дизайна и мультимедиа (так полагает 63% опрошенных экспертов), IT (60%), создания контента (51%), управления, финансов и HR (43%).

Сложности сотрудничества с фрилансерами

Исполнитель не всегда может прийти в офис заказчика, чтобы лично подписать договор. Иногда даже поездка через весь город может отнять несколько часов. А если фрилансер живет в другом городе или другой стране, то приехать лично он не сможет.

Курьерская доставка или почта – это дорого и долго. Проще обмениваться документами онлайн. Но и тут есть проблема. У большинства фрилансеров нет электронной подписи. А без подписи договор не будет юридически значимым.

Однако, есть простое решение.

Как перейти на ЭДО с фрилансером

Попробуйте простой ЭДО. В нем стороны сделки подписывают договор и другие документы (например: акт выполненных работ или ДСА – договор-счет-акт) простой электронной подписью ПЭП). Такая подпись гарантирует, что документ не был изменен после подписания, и подтверждает авторство подписанта. Но самое главное, что документ, подписанный ПЭП, имеет юридическую значимость. 

Плюсы ПЭП

Большинство сервисов выпускают ПЭП бесплатно. Причем получить ПЭП можно не покидая дома или рабочего места. Ведь пройти идентификацию личности легко удаленно. 

Попробуйте ЭДО с фрилансерами. Это очень удобно. Подключите сервис Подписант от Сберкорус. Оставьте заявку, мы пришлем вам презентацию и расскажем, как наш сервис поможет решить ваши проблемы.

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Как ПЭП придает документам юридическую силу

Чтобы документы, подписанные ПЭП, стали юридически значимыми, стороны должны зафиксировать условие об использовании электронной подписи в специальном соглашении. При регистрации в сервисе заказчики и исполнители подписывают такое соглашение. В нем прописаны все правила использования ПЭП.

Какие документы можно подписать ПЭП

  • гражданско-правовые договоры (например, договор подряда или оказания услуг);
  • дополнительные соглашения;
  • акты выполненных работ (оказанных услуг);
  • ДСА (договор-счет-акт);
  • NDA (соглашение о конфиденциальности). 

Как подписывать документы в сервисе для работы с фрилансерами «Подписант»

После подключения к сервису направьте ссылку-приглашение для работы своим исполнителям. Как только фрилансер пройдет регистрацию и получит ПЭП, он сможет подписывать документы со своей стороны. 

 

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