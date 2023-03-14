Аванс, зарплата и НДФЛ по-новому: отвечаем на популярные вопросы 

Что изменилось?

Одно из главных новшеств касается расчетов по НДФЛ. Теперь уже не действует правило, по которому датой получения дохода в виде оплаты труда считался последний день месяца (п. 2 ст. 223 НК отменен). А это означает, что:

Дата получения зарплаты определяется моментом выплаты денег , в том числе перевода их на карту (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК). А так как заработная плата выдается минимум дважды в месяц (ст. 136 ТК), то и доход теперь определяется минимум два раза.

Каждая выплата – это доход того месяца , в котором человек получил деньги. Допустим, аванс за январь выдан 25 января, а «под расчет» – 10 февраля. Тогда первая сумма будет считаться доходами января, а вторая – доходами февраля (хотя обе они начислялись за январь).

Соответственно, исходя из требования п. 3 ст. 226 НК, НДФЛ теперь исчисляется при каждой выплате – то есть тоже минимум дважды в месяц.

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Можно ли считать аванс как процент от оклада?

Выбор способа начисления зарплаты за первую часть месяца определяется Трудовым кодексом, а так как статья 136 ТК не изменилась, эту методику можно оставить прежней.

При этом большинство работодателей начисляют аванс как заработную плату за отработанное в первой половине месяца время. Роструд такой подход одобряет. Но и начисление аванса как процента от оклада тоже законно – ТК это не запрещает.

Учтите, что новая обязанность исчислять НДФЛ с каждой выплаты никак не влияет на выбор метода начисления аванса: налог можно удержать с любого дохода, вне зависимости от формулы его расчета.

Как учитывать вычеты на ребенка

Из письма ФНС от 09.11.22 № БС-4-11/15099@ следует, что предоставлять стандартный вычет на ребенка нужно, как и ранее, один раз в месяц при любой из выплат.

Впрочем, не исключено, что выражение «вычет за каждый месяц» авторы письма трактуют по-новому. Поэтому логичнее применять вычет к более поздней из двух выплат за месяц: так бухгалтер сможет оценить, не превысил ли доход работника 350 тысяч рублей с начала года (если превысил, то право на вычет с данного месяца утрачивается).

Как часто удерживать суммы по исполнительному листу?

Чиновники пока сами не ответили на этот вопрос. Но многие эксперты полагают, что удерживать алименты и кредиты теперь нужно и при выплате аванса, и при выдаче зарплаты за вторую половину месяца.

В ч. 1 ст. 99 закона от 02.10.07 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» сказано: размер удержания из зарплаты должника исчисляется из суммы, оставшейся после удержания налогов. Эта же норма, относящаяся к алиментам, приводится в п. 4 перечня, утвержденного постановлением правительства от 02.11.21 № 1908.

Так как НДФЛ удерживается два раза в месяц, то и суммы по исполнительным листам нужно удерживать с такой же периодичностью.

Впрочем, время покажет: возможно, скоро появятся официальные разъяснения с иным алгоритмом действий.

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