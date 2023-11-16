Нужно ли работодателю знать о долгах сотрудников

Почему сотрудник-должник — это риск
Нанимая сотрудника с долгами, работодатель рискует в следующих ситуациях:
Работа в должности подразумевает выезды за рубеж. При наличии задолженности судебные приставы вправе ограничить перемещения гражданина. И тогда он не сможет выполнять свои обязанности.
Увеличение нагрузки на кадровиков и бухгалтеров. Им придётся обрабатывать исполнительные листы сотрудника-должника, составлять отчёты, высчитывать, какой процент от зарплаты направлять на погашение задолженности, постоянно взаимодействовать с коллекторами или судебными приставами. Это лишняя нагрузка на персонал, который мог бы заниматься другими делами.
Лишение водительских прав. Это большой риск для тех, кто нанимает курьеров, экспедиторов, шоферов — они не смогут выполнять своих прямых обязанностей.
Утечка коммерческой тайны или конфиденциальных сведений. Должники в попытках решить свои финансовые проблемы могут продать информацию конкурентам или мошенникам. В итоге компания понесёт крупные убытки.
Пропажа вещей и оборудования. Аналогично предыдущему пункту — известны случаи, когда должники воровали у работодателя какие-либо ценности, чтобы впоследствии реализовать их и на вырученные деньги разобраться с финансовыми проблемами.
Уголовное преследование. Непогашенные крупные долги могут привлечь внимание правоохранительных органов. В отношении дебитора могут возбудить уголовное дело. В этом случае работодателю придётся срочно искать замену такому сотруднику, особенно если он руководитель или бухгалтер.
Как проверить долги работника
Существуют открытые базы данных, по которым можно проверить долги сотрудников:
На сайте ГИБДД. Однако в этом случае нужно знать номер машины и данные свидетельства о регистрации транспортного средства.
На сайте ФССП. База данных исполнительных производств покажет задолженность гражданина, которую уже принудительно взыскивают. Однако знать только Ф.И.О. человека недостаточно. Необходимо также иметь в распоряжении паспортные данные, информацию о месте прописки и / или расположения имущества.
В картотеке арбитражных дел. Здесь можно узнать, не началась ли процедура банкротства в отношении работника.
Автоматизированная проверка долгов
Вместо того чтобы вручную проверять сотрудника по каждой базе данных отдельно, можно автоматизировать эту процедуру с помощью сервиса проверки физических лиц (СПФЛ) от СберКорус. Его преимущества:
проверка информации о человеке в 7 государственных базах данных;
полный отчёт о кандидате на должность или уже действующем работнике всего за пару минут;
при обнаружении рисков взаимодействия с конкретным гражданином в отчёте они выделяются особым способом;
быстрое получение информации о статусе банкрота, причастии к экстремистской деятельности, наличии или отсутствия разрешения на работу.
Благодаря СПФЛ риски найма неблагонадёжных сотрудников будут сведены к нулю. Также всегда будет возможность отслеживать долговые обязательства уже трудоустроенного персонала.
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