Нужно ли работодателю знать о долгах сотрудников

Обычно при приёме на работу нового сотрудника наниматель обращает внимание на его образование, опыт, положительную репутацию у прежних работодателей. Однако такой проверки зачастую недостаточно. Риски для нанимателя несут и личные долги потенциального кандидата перед налоговой, банками или кем-то ещё.

Почему сотрудник-должник — это риск

Нанимая сотрудника с долгами, работодатель рискует в следующих ситуациях:

Работа в должности подразумевает выезды за рубеж. При наличии задолженности судебные приставы вправе ограничить перемещения гражданина. И тогда он не сможет выполнять свои обязанности. Увеличение нагрузки на кадровиков и бухгалтеров. Им придётся обрабатывать исполнительные листы сотрудника-должника, составлять отчёты, высчитывать, какой процент от зарплаты направлять на погашение задолженности, постоянно взаимодействовать с коллекторами или судебными приставами. Это лишняя нагрузка на персонал, который мог бы заниматься другими делами. Лишение водительских прав. Это большой риск для тех, кто нанимает курьеров, экспедиторов, шоферов — они не смогут выполнять своих прямых обязанностей. Утечка коммерческой тайны или конфиденциальных сведений. Должники в попытках решить свои финансовые проблемы могут продать информацию конкурентам или мошенникам. В итоге компания понесёт крупные убытки. Пропажа вещей и оборудования. Аналогично предыдущему пункту — известны случаи, когда должники воровали у работодателя какие-либо ценности, чтобы впоследствии реализовать их и на вырученные деньги разобраться с финансовыми проблемами. Уголовное преследование. Непогашенные крупные долги могут привлечь внимание правоохранительных органов. В отношении дебитора могут возбудить уголовное дело. В этом случае работодателю придётся срочно искать замену такому сотруднику, особенно если он руководитель или бухгалтер.

Как проверить долги работника

Существуют открытые базы данных, по которым можно проверить долги сотрудников:

На сайте ГИБДД. Однако в этом случае нужно знать номер машины и данные свидетельства о регистрации транспортного средства. На сайте ФССП. База данных исполнительных производств покажет задолженность гражданина, которую уже принудительно взыскивают. Однако знать только Ф.И.О. человека недостаточно. Необходимо также иметь в распоряжении паспортные данные, информацию о месте прописки и / или расположения имущества. В картотеке арбитражных дел. Здесь можно узнать, не началась ли процедура банкротства в отношении работника.

Автоматизированная проверка долгов

Вместо того чтобы вручную проверять сотрудника по каждой базе данных отдельно, можно автоматизировать эту процедуру с помощью сервиса проверки физических лиц (СПФЛ) от СберКорус. Его преимущества:

проверка информации о человеке в 7 государственных базах данных;

полный отчёт о кандидате на должность или уже действующем работнике всего за пару минут;

при обнаружении рисков взаимодействия с конкретным гражданином в отчёте они выделяются особым способом;

быстрое получение информации о статусе банкрота, причастии к экстремистской деятельности, наличии или отсутствия разрешения на работу.

Благодаря СПФЛ риски найма неблагонадёжных сотрудников будут сведены к нулю. Также всегда будет возможность отслеживать долговые обязательства уже трудоустроенного персонала.

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