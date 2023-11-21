Как проверять водителей при приеме на работу

К выбору водителя нужно подойти максимально ответственно. Важно не только проверить действительность документов, особенно водительских прав, но и другие данные, например, наличие задолженностей по штрафам ГИБДД, налогам и кредитам. Ведь если есть долги, это создаст дополнительную нагрузку на бухгалтеров компании, которым придётся работать с исполнительными листами и рассчитывать платежи.

Рассказываем, как и где проверять водителей перед приёмом на работу.

Действительность паспорта

Паспорт может быть недействительным не только потому, что поддельный, а ещё и из-за невнимательности владельца, например, если он забыл про необходимость замены документа, достигнув определённого возраста.

Российским законодательством не предусмотрена ответственность для работодателя, оформившего сотрудника по недействительному паспорту, однако, неприятности могут возникнуть при выполнении водителем трудовых обязанностей, к примеру, в случае ДТП.

Как проверить: в специальном сервисе МВД «Проверка паспорта РФ» ввести серию и номер представленного документа и отправить запрос — результатом будет уведомление о том, является ли паспорт действительным и подлинным.

Водительское удостоверение

У водительского удостоверения тоже может истечь срок действия. Кроме того, довольно часто водители предъявляют поддельные права с указанием категории, которой по факту водитель не обладает. Не единичны и случаи, когда поддельное удостоверение предъявляют при трудоустройстве водители, лишённые прав за разные правонарушения, в том числе и вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Как проверить:

Для начала внимательно рассмотреть удостоверение: на нём должны быть специальные элементы защиты, стандартный цвет фона. На мысль о подделке может натолкнуть и низкое качество ламинирования. По серии и номеру, а также дате выдачи можно проверить действительность удостоверения в сервисе ГИБДД «Проверка водителя».

Нахождение в розыске

Человека могут объявить в розыск даже по причине неуплаты алиментов, не говоря уже об уголовных правонарушениях. В любом случае наём такого сотрудника открывает не самые лучшие перспективы для работодателя.

Как проверить: есть база МВД «Розыск», куда нужно ввести фамилию, имя и год рождения человека, а также электронную почту, на которую придёт ответ.

Задолженности

У водителя может быть много неоплаченных штрафов, кредитные задолженности, долги по налогам и ЖКХ. Если должник не исполняет свои обязательства, рано или поздно в дело вступает Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

С открытыми исполнительными производствами придётся разбираться бухгалтеру при расчёте и начислении заработной платы. Кроме того, если нанимать водителя с собственной машиной, то за долги её могут в неподходящее время изъять, а у компании возникнут простои.

Как проверить: в базе исполнительных производств ФССП можно найти задолженности по ФИО и региону регистрации, а в базе ГИБДД — неоплаченные штрафы.

Как упростить и ускорить проверку водителя

Понятно, что есть много сервисов, которые помогают бесплатно получить нужную информацию. Однако проверка по нескольким сервисам занимает много времени. Часто бывает и так, что в самый нужный момент какой-то сервис просто не работает по техническим причинам.

Оптимизировать процесс проверки водителя можно с помощью Сервиса проверки физических лиц от СберКорус, который за несколько минут даст отчёт на основе информации из 7 государственных баз данных. Сервис поможет узнать:

действителен ли паспорт, ИНН и водительское удостоверение;

находится ли человек в розыске, реестре террористов и экстремистов;

есть ли статус самозанятого или ИП;

имеется ли разрешение на работу;

объявлен ли человек банкротом или находится в процедуре банкротства;

есть ли исполнительные производства, залоги имущества, штрафы ГИБДД;

является ли человек учредителем ЮЛ или находится в реестре массовых руководителей.

Комплексная проверка, занимающая всего несколько минут, позволит снизить риски найма в штат или по договору ГПХ ненадёжных сотрудников. А также избавит от рутинных задач и сэкономит время.

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