Как проверить будущего сотрудника на ограничения на выезд 

Долг по алиментам, просрочка по кредиту и даже не оплаченные вовремя коммунальные услуги — все это сегодня может сорвать выезд за границу. Столь неприятные сюрпризы могут оказаться особо драматичными, если в другую страну собрался сотрудник компании — например, его отправляют в командировку или на обучение от организации. Такая информация будет очень ценной и перед приемом на работу очередного кандидата.

Разъясняем, как легально проверить, есть ли запрет на выезд за границу у другого человека.

Кому ограничен выезд по закону

Читаем ст. 15 закона № 114-ФЗ: согласно ей, ограничить выезд по статусу могут сотрудникам спецслужб, военным, осужденным, допущенным к государственной тайне, подозреваемым или обвиняемым, иностранцам и людям без гражданства, тем, кто сообщил заведомо ложные сведения о себе при оформлении загранпаспорта.

Временно не выпускать за пределы страны могут и тех, кто не исполняет неимущественные требования: например, один родитель не отдает ребенка второму после развода, или жилец отказывается выселяться по решению суда.

Но чаще всего с ограничением на выезд за пределы страны сталкиваются:

Должники.

Если человек вовремя не оплатил квитанцию ЖКУ на 500 рублей, бояться ему нечего: чтобы появился запрет на пересечение границы, долг должен признать суд, а информация от приставов поступить в ФСБ.

Как правило, такая ограничительная мера налагается на следующие категории должников:

те, кто должен по алиментам, по компенсации физического или морального вреда или по любой другой причине 10000 рублей и более,

те, кто должен более 30000 рублей (по любой причине — налоги, штрафы, коммунальные услуги).

При этом приставы всегда анализируют соразмерность долга возможным последствиям и финансовое состояние неплательщика. Например, должнику, который ездит на дорогой машине, выезд ограничат с большей долей вероятности, чем разнорабочему «без кола без двора».

Кстати, выезд судебные приставы ограничивают на полгода, затем эту санкцию могут продлить.

Банкроты.

Суд присваивает такой статус, если общий его долг превышает 500 тысяч рублей, и человек не платит его более трех месяцев. Но временный запрет на выезд из РФ может появиться только если кредиторы (скажем, банк) подадут такое ходатайство в суд и обоснуют его. Как только процедура банкротства будет прекращена или завершена, ограничение на выезд снимут.

Как узнать, выездной ли человек

Основных способов сделать это онлайн два:

1. Вручную:

Сайт ФССП. Чтобы проверить любого человека, необходимо указать регион его проживания, фамилию, имя, отчество и дату рождения. Прямой информации о запретах на выезд там нет, но отражаются данные об исполнительных производствах и суммах задолженностей.

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве — в нем отражаются данные о процедурах несостоятельности.

Сервис ГИБДД — он показывает наличие штрафов. Необходимо знать номер свидетельства о регистрации транспортного средства или его госномер.

Информация о долгах содержится также в личных кабинетах Госуслуг и ФНС, но проверить ее может только сам гражданин.

2. Автоматически:

Сайты . Услуги проверки предоставляют и специальные сайты. Но ими пользоваться довольно опасно: нет гарантии, что информация правдивая. Кроме того, такие ресурсы часто используются для сбора персональных данных и последующей их перепродажей, в том числе мошенникам.

Надежные сервисы. Безопаснее и эффективнее всего проверять наличие запрета на выезд из России с помощью автоматизированных систем. Например, у сервиса проверки физических лиц от СберКорус такие очевидные преимущества:

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