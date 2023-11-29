Логотип СберКорус
СберКорус
Трудовые отношения

Как проверить будущего сотрудника на ограничения на выезд 

Долг по алиментам, просрочка по кредиту и даже не оплаченные вовремя коммунальные услуги — все это сегодня может сорвать выезд за границу. Столь неприятные сюрпризы могут оказаться особо драматичными, если в другую страну собрался сотрудник компании — например, его отправляют в командировку или на обучение от организации. Такая информация будет очень ценной и перед приемом на работу очередного кандидата.
28
Как проверить будущего сотрудника на ограничения на выезд 
Иллюстрация: СберКорус

Разъясняем, как легально проверить, есть ли запрет на выезд за границу у другого человека.

Кому ограничен выезд по закону 

Читаем ст. 15 закона № 114-ФЗ: согласно ей, ограничить выезд по статусу могут сотрудникам спецслужб, военным, осужденным, допущенным к государственной тайне, подозреваемым или обвиняемым, иностранцам и людям без гражданства, тем, кто сообщил заведомо ложные сведения о себе при оформлении загранпаспорта.

Временно не выпускать за пределы страны могут и тех, кто не исполняет неимущественные требования: например, один родитель не отдает ребенка второму после развода, или жилец отказывается выселяться по решению суда.

Но чаще всего с ограничением на выезд за пределы страны сталкиваются:

  • Должники.

Если человек вовремя не оплатил квитанцию ЖКУ на 500 рублей, бояться ему нечего: чтобы появился запрет на пересечение границы, долг должен признать суд, а информация от приставов поступить в ФСБ.

Как правило, такая ограничительная мера налагается на следующие категории должников:

  • те, кто должен по алиментам, по компенсации физического или морального вреда или по любой другой причине 10000 рублей и более,

  • те, кто должен более 30000 рублей (по любой причине — налоги, штрафы, коммунальные услуги).

При этом приставы всегда анализируют соразмерность долга возможным последствиям и финансовое состояние неплательщика. Например, должнику, который ездит на дорогой машине, выезд ограничат с большей долей вероятности, чем разнорабочему «без кола без двора».

Кстати, выезд судебные приставы ограничивают на полгода, затем эту санкцию могут продлить.

  • Банкроты.

Суд присваивает такой статус, если общий его долг превышает 500 тысяч рублей, и человек не платит его более трех месяцев. Но временный запрет на выезд из РФ может появиться только если кредиторы (скажем, банк) подадут такое ходатайство в суд и обоснуют его. Как только процедура банкротства будет прекращена или завершена, ограничение на выезд снимут.

Как узнать, выездной ли человек

Основных способов сделать это онлайн два:

1. Вручную:

  • Сайт ФССП. Чтобы проверить любого человека, необходимо указать регион его проживания, фамилию, имя, отчество и дату рождения. Прямой информации о запретах на выезд там нет, но отражаются данные об исполнительных производствах и суммах задолженностей.

  • Единый федеральный реестр сведений о банкротстве — в нем отражаются данные о процедурах несостоятельности.

  • Сервис ГИБДД — он показывает наличие штрафов. Необходимо знать номер свидетельства о регистрации транспортного средства или его госномер.

Информация о долгах содержится также в личных кабинетах Госуслуг и ФНС, но проверить ее может только сам гражданин.

2. Автоматически:

  • Сайты. Услуги проверки предоставляют и специальные сайты. Но ими пользоваться довольно опасно: нет гарантии, что информация правдивая. Кроме того, такие ресурсы часто используются для сбора персональных данных и последующей их перепродажей, в том числе мошенникам.

  • Надежные сервисы. Безопаснее и эффективнее всего проверять наличие запрета на выезд из России с помощью автоматизированных систем. Например, у сервиса проверки физических лиц от СберКорус такие очевидные преимущества:

  • не нужно тратить силы и время на поиск вручную по различным базам данным;

  • нет риска нарваться на фишинговые сайты;

  • полный отчет формируется за 5 минут, при этом проверка ведется по десяткам официальным и легальным базам данных;

Кроме того, благодаря Сервису проверки физических лиц (СПФЛ) от СберКорус можно выявить дополнительные факторы риска — например, при найме иностранца есть возможность убедиться, что у него действительно есть разрешение на работу.

Реклама: ООО «КОРУС КОНСАЛТИНГ СНГ», ИНН: 7801392271, erid: LjN8KbtXX

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Система быстрых платежей

    Переводы по СБП можно отправлять в пять стран

    Из России можно перевести денежные средства по системе быстрых платежей в пять стран, среди которых Узбекистан, Таджикистан и Белоруссия.

    4
    Логотип СберКорус
    СберКорус
    Трудовые отношения

    Как проверить будущего сотрудника на ограничения на выезд 

    Долг по алиментам, просрочка по кредиту и даже не оплаченные вовремя коммунальные услуги — все это сегодня может сорвать выезд за границу. Столь неприятные сюрпризы могут оказаться особо драматичными, если в другую страну собрался сотрудник компании — например, его отправляют в командировку или на обучение от организации. Такая информация будет очень ценной и перед приемом на работу очередного кандидата.

    Как проверить будущего сотрудника на ограничения на выезд 
    28

    Мини-курсы

    264
    Короткие видео на самые актуальные темы
    Логотип Алексей Марков
    Алексей Марков
    Обзор сервисов для бухгалтеров

    Обзор для бухгалтеров. Новости мировых финансов

    Скайнет близко, китайцы впустили амеров, король всех убытков, Илон подаёт в суд.

    Обзор для бухгалтеров. Новости мировых финансов
    5
    78
    Трудовое право

    При сокращении штата работникам на срочном трудовом договоре тоже положено выходное пособие

    Сокращение работников со срочным трудовым договором происходит в общем порядке, поясняет Роструд.

    19

    Резюме

     Проверенная база резюме бухгалтеров и финансистов Создать резюме
    Логотип Александр Малютин
    Александр Малютин
    Банкротство

    Кто и как мог подать заявление о банкротстве «СПБ Биржи»?

    Новость о «банкротстве» СПБ Биржи остаётся в области внимания второй день. В этом посте постараюсь рассказать, почему с самого начала заявление выглядело подозрительным. Для многих ничего из написанного новинкой не будет, но надеюсь, что для кого-то это станет полезной информацией.

    Кто и как мог подать заявление о банкротстве «СПБ Биржи»?
    6
    Самозанятые

    Девять миллионов человек стали самозанятыми

    В России зарегистрировано уже 9 млн самозанятых. Они заработали 2,9 трлн рублей, сформировали 1,6 млрд чеков по 1 840 рублей каждый.

    27

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как удерживать по исполнительным листам от ФССП?

    Добрый день, коллеги! Интересно ваше мнение по вопросу удержаний по исполнительным листам от ФССП.

    5
    ЕНП (единый налоговый платеж)

    Минфин: как бюджетникам провести сверку по ЕНС за год

    В целях завершения финансового года Минфин в своем письме рассказал, как бюджетным организациям пройти сверку по ЕНС.

    44

    Консультации

    Безлимитная линия, ответы в течение 24 часов Подключить
    Логотип Мой бизнес
    Мой бизнес
    Самозанятые

    Минэкономразвития и VK помогут самозанятым рекламировать свои товары и услуги

    Теперь возможность удвоить бюджет на продвижение своего дела появится и у самозанятых по всей России. Акция стартует 28 ноября и будет доступна предпринимателям, которые ранее не продвигали свои товары и услуги на платформе VK Реклама или делали это более полугода назад.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    14
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Какие способы продвижения используете?

    Уважаемые коллеги! Очень многие работают здесь бухгалтером на аутсорсинге. Поделитесь в комментариях, какие способы продвижения используете? Как находите клиентов? Это будет всем полезно! Спасибо❤️

    6
    Логотип TransAvto-7
    TransAvto-7
    Учет расходов

    Списание ГСМ: нормы законодательства

    Компании с транспортом на балансе при списании ГСМ должны опираться на нормы, установленные Минтрансом. Также, чтобы подтвердить расходы на горюче-смазочные материалы, нужно пользоваться специальной формой путевого листа. Давайте рассмотрим эти требования детальнее в нашей статье.

    Списание ГСМ: нормы законодательства
    5
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Попадает ли это под доход и нужно ли платить налоги?

    Здравствуйте, помогите, пожалуйста. Закрываем ИП патент, общепит. Дополнительно есть еще УСН 6, но деятельности нет. Продаем оборудование (печи, столы,…). Попадает ли это под доход и нужно ли платить налоги. Как правильно все оформить?

    16

    Календарь вебинаров

    23
    Лучшие спикеры, новый каждый день
    Банки

    «Тинькофф» перестал работать с удаленщиками в странах, где нет центров разработки банка

    Банк «Тинькофф» запретил сотрудникам на удаленке работать из других стран, кроме Армении, Белоруссии и Казахстана.

    37
    Логотип prokofafan
    prokofafan
    Общество

    Работа или учеба? Почти 40% россиян заявили о желании зарабатывать сразу после окончания вуза

    Больше трети россиян стремится начать зарабатывать как можно скорее. Однако есть и те, кто ценит высшее образование и готов вложить время и усилия в его продолжение.

    11

    Разборы законов

    1 058
    Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
    Логотип KL
    KL
    Интернет и IT

    Подбивают бюджеты: «Лаборатория Касперского» предупредила о новой волне скам–рассылок на бухгалтеров

    Эксперты «Лаборатории Касперского» сообщили о резком росте числа скам-рассылок по электронным адресам сотрудников российских компаний.

    Подбивают бюджеты: «Лаборатория Касперского» предупредила о новой волне скам–рассылок на бухгалтеров
    46
    Банки

    Больше половины банков не соблюдают требования РКН по части персональных данных

    Больше половины российских банков (55%) не учитывают требований Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» (ПД) в пользовательских соглашениях.

    1
    93

    Профессиональная
    переподготовка

    5     Официальный диплом с занесением в госреестр Рособрнадзора
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Управленческий учет

    Каким компаниям нужен управленческий учет, а каким — нет

    В отличие от бухгалтерского учёта, управленческий — не обязателен. Налоговые и надзорные органы не требуют его наличия, а должность главного финансиста не фиксируется учредительными документами. В этом материале рассказываем, по каким критериям можно определить, нужно ли вести управленческий учёт в компании.

    Каким компаниям нужен управленческий учет, а каким — нет
    32
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Клиент оплатил патент по другому КБК, можно ли подать заявление об уточнении платежа?

    Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, клиент оплатил патент по другому КБК, можно ли подать заявление об уточнении платежа?

    11

    Записи вебинаров

    688
    Новые видео от экспертов каждый день
    Расчет пенсии

    Утвердили ожидаемый период выплаты пенсии

    Ежегодно власти утверждают ожидаемый период выплаты накопительной пенсии. На 2024 год он составит 264 месяца.

    165
    Логотип ZUBR Technologies
    ZUBR Technologies
    Обзоры для бухгалтера

    Сроки сдачи декларации по УСН, новости про ЕФС-1, предупреждения и советы от ФНС, платежки для уплаты фиксированных взносов ИП

    Актуальные новости недели, чтобы не пропустить важное.

    Сроки сдачи декларации по УСН, новости про ЕФС-1, предупреждения и советы от ФНС, платежки для уплаты фиксированных взносов ИП
    104

    Коллекции

    17
    Подборки онлайн-курсов, вебинаров и инструкций