Важные изменения в законах для бухгалтера в 2024 году

В 2024 году бухгалтерам нужно заранее подготовиться к важным изменениям в законодательстве. О том, что поменяется в их работе, представили в гайде ниже.

Документы бухучета нельзя будет хранить за рубежом

С 1 января 2024 года вступают в силу положения ФСБУ 27/2021 о том, что все документы бухгалтерского учета можно хранить только на территории России. Запрещается также хранить эту информацию в зарубежных базах данных. Потому до нового года нужно перенести все сведения о бухучете в российские системы.

Промежуточные уведомления по НДФЛ станут обязательными

Налоговым агентам с 1 января 2024 года нужно будет платить и подавать уведомления по НДФЛ дважды за месяц (ч. 6 ст. 226 НК). Законом установлены следующие периоды отчётности:

С 1 по 22 число месяца. Уведомление по НДФЛ нужно подать до 25 числа, а уплатить налог — до 28 числа. С 23 по последнее число месяца. Направить уведомление необходимо до 3 числа следующего месяца, а уплатить налог — до 5 числа. Исключение — декабрь, в конце года подать уведомление и заплатить НДФЛ нужно в последний рабочий день.

В 2023 году подача второго уведомления по НДФЛ носила рекомендательный характер.

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Увеличены лимиты по больничным и детским пособиям

В 2024 году обновятся максимальные лимиты по больничным и детским пособиям:

выплаты для работающих родителей по уходу за ребенком до 1,5 лет — 49 000 руб.;

больничные при страховом стаже до 5 лет — 73 685 руб.;

пособие по нетрудоспособности при страховом стаже 5-8 лет — 98 246 руб.;

больничные при страховом стаже от 8 лет — 122 808 руб.

Установлен необлагаемый НДФЛ лимит компенсаций сотрудникам, использующим в работе личное имущество

Речь идет о личном имуществе, которое используют сотрудники с разъездным характером работы или дистанционный персонал. Закон № 389-ФЗ от 31 июля 2023 года разрешает платить компенсацию не более 35 руб. в день. В случае, если работодатель решит выплачивать компенсацию в большем размере, то с суммы превышения придется платить НДФЛ.

Новый МРОТ

С 1 января 2024 года будет действовать обновленный МРОТ — 19 242 руб. вместо 16 242 руб. в 2023 году. Исходя из новых сумм, необходимо будет перезаключить трудовые договоры с сотрудниками, чьи доходы измерялись в МРОТ, а также учитывать новый показатель для расчёта пособий.

Обязательность ФСБУ 14/2022

С 2024 года применять ФСБУ 14/2022 для учета нематериальных активов нужно будет в обязательном порядке. В 2023 году стандарт можно было применять по желанию. Новый ФСБУ меняет порядок переоценки нематериальных активов, учет расходов на их создание или покупку.

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Увеличены лимиты для социальных вычетов

Социальный вычет могут получить плательщики НДФЛ, потратившие средства на обучение, лечение, взносы на негосударственную пенсию, физкультурно-оздоровительные услуги. С 2024 года предъявить к возврату можно будет расходы до 150 000 руб. (вместо 120 000 руб. сейчас). В случае, если расходы были на детей, то лимит вычета увеличен до 110 000 руб. на каждого ребенка.

Новый лимит доходов по УСН

Упрощенцам вновь обновили лимит для применения льготного налогового режима. Установлен новый коэффициент — 1,329. Поэтому с 2024 года для сохранения права на применение УСН объем доходов не должен превышать:

199,35 млн руб. — для ставки в 6 % на режиме «Доходы» или 15 % на режиме «Доходы минус расходы»;

265,8 млн руб. — для ставки в 8 % на режиме «Доходы» или 20 % на режиме «Доходы минус расходы».

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Материальная выгода вновь станет облагаться НДФЛ

С 2024 года налогообложение материальной выгоды возвращается. Налог нужно будет начислять на:

выгоду от приобретения ценных бумаг;

выгоду при приобретении услуг, товаров и работ;

экономию от кредитных или займовых процентов.

В 2021–2023 гг. доходы, полученные от материальной выгоды, не облагались НДФЛ.

Новая форма 6-НДФЛ

Форма 6-НДФЛ претерпела изменения из-за нового порядка удержания налога дважды в месяц. С 2024 года документ будет обязательным для применения бухгалтерами. Ознакомиться с ней можно в приказе ФНС № ЕД-7-11/649@ от 19 сентября 2023 года. В нем же прописан обновленный порядок заполнения отчетности.

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