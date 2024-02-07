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Самозанятые

Какие выгоды от сотрудничества с самозанятыми получит работодатель в 2024 году

Несмотря на то, что самозанятость в России появилась ещё в 2019 году, многие работодатели продолжают сомневаться, стоит ли работать с ними. В то же время немало и тех, кто позитивно оценивает сотрудничество с гражданами, платящими налог на профессиональный доход (НПД).
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Какие выгоды от сотрудничества с самозанятыми получит работодатель в 2024 году
Иллюстрация: СберКорус

Разберемся, с какими страхами сталкиваются заказчики, работая с самозанятыми, какие выгоды может принести сотрудничество, и как правильно его организовать. 

Главные страхи работы с самозанятыми

Исследование платформы «Консоль.Про» показало, почему самозанятые пугают потенциальных работодателей:

  1. Риски недобросовестного исполнения обязательств — об этом заявило 77 % респондентов, которые хоть раз пользовались услугой фрилансеров. Помимо того, что заказчик не получал ожидаемый результат, в 13 % случаев страдала бизнес-репутация нанимателей. Чтобы обезопасить себя, 31 % опрошенных заявили, что сотрудничают с самозанятыми через специальные платформы, а 35 % нанимает только проверенных исполнителей. 

  2. Сложный контроль деятельности. Действительно, фрилансеры — не наёмные сотрудники, и следить за ходом их работ не так-то просто. Многое в сотрудничестве самозанятого и его клиента основано на доверии, даже если подписаны договоры. Сложный контроль деятельности стал препятствием для сотрудничества с плательщиками НПД для 37 % респондентов.

  3. Опасение утечки данных. Этот страх присутствует у 25 % заказчиков. При этом только 8 % нанимателей подписывают с фрилансерами соглашение о неразглашении коммерческой информации и персональных данных.

  4. Трудности организации дистанционного взаимодействия. Бизнесу не всегда понятно, как правильно выстраивать работу с самозанятыми на удалёнке, как с ними коммуницировать, как обмениваться документами. Об этом сообщило 24 % опрошенных. 

Помимо этого, существует риск того, что сделки с самозанятыми могут быть квалифицированы как подмена трудовых отношений. Это тоже пугает бизнес, поскольку грозит немалыми санкциями:

  • штрафы до 100 тыс. руб. для юридических лиц (до 200 тыс. руб. при повторном правонарушении), до 10 тыс. руб. для ИП (до 40 тыс. руб. при неоднократном нарушении закона) — согласно ч. 4 и 5 ст. 5.27 КоАП;

  • штраф в размере 40 % от неуплаченных в бюджет страховых взносов и НДФЛ за исполнителя — ст. 122 НК

Подмену трудовых отношений могут заподозрить, если в договоре прописан точный график и место работы, если заказчик является единственным для фрилансера.

Также при отсутствии штата у предпринимателя или компании, но при большом количестве сделок с самозанятыми надзорные органы могут счесть, что они специально не заключают трудовые контракты и тем самым находят нелегальный способ облегчения собственного налогового бремени. 

Основные выгоды от сотрудничества с самозанятыми

Так стоит ли работать с самозанятыми, несмотря на все эти трудности? Наш ответ — однозначно «Да».

Важно лишь правильно оформлять договоры с ними, а также помнить об ограничениях, наложенных законом. Например, что доходы самозанятого не могут превышать 2,4 млн руб. в год, или что они не могут выступать вашими поручителями или агентами. Полный список ограничений содержится в ст. 4 закона № 422-ФЗ

Чем хороши самозанятые?

  1. Их можно приглашать в проекты и на работу с нерегулярной загрузкой. За них не нужно платить НДФЛ и страховые взносы. Самозанятый всё оплачивает сам — 4 % НПД, если его клиенты физические лица, и 6 %, если заказчиками были ИП и фирмы. Вдобавок, оплачивается итоговый результат, а не время. А потому нет необходимости каждый месяц платить оклад. Это освобождает бизнес от лишних затрат, связанных с фондом оплаты труда. 

  2. Экономия бизнес-ресурсов. Самозанятые, как правило, организовывают рабочее место лично. Потому не нужно обеспечивать ему проезд или арендовать помещение. Об экономии на налогах и страховых взносах мы уже рассказали. Все эти средства можно потратить на что-то другое, важное бизнесу — например, на доработку какого-то продукта или рекламу. 

  3. Освобождение штатных сотрудников от рутинных задач, а также возможность их подмены в период больничных или отпусков. Если, например, ваш штатный бухгалтер «захлёбывается» работой, но средств у бизнеса, чтобы нанять в штат помощника или второго сотрудника, нет, на выручку приходят самозанятые. Опять же потому, что расходы на них меньше. Их можно привлекать к работе в самые авральные периоды, например, перед сдачей отчётности. Или же делегировать им какие-то задачи, например, выставлять счета контрагентам или сверить все операции за квартал с деловыми партнёрами. 

  4. Стратегия для новичков в бизнесе. У начинающих предпринимателей не всегда есть средства, чтобы полноценно содержать трудовой штат. Самозанятые также могут стать выходом, чтобы начинающий бизнес не разорился на зарплатах.

  5. Проще расторгнуть договор, если стороны не устроили друг друга. При этом нанимателю не нужно будет заботиться о выходных пособиях, предлагать другую работу. Если что-то не понравится, договор всегда можно будет расторгнуть, компенсировав понесённые самозанятым расходы, и заняться поиском нового исполнителя. 

Как организовать работу с фрилансерами

Многие самозанятые работают с заказчиками удалённо. Как уже писалось выше, трудности с организацией дистанционной работы — основной страх заказчиков. Основная обязанность самозанятого — это передать заказчику чек из приложения «Мой налог». А все эти счета, акты, сметы и прочие документы нужны лишь нанимателю, чтобы отчитаться перед ФНС. 

Однако ЭДО выгоден и удобен не только заказчикам, но и самим фрилансерам. СберКорус учёл пожелания участников рынка и создал сервис «Подписант», который не похож на классические сервисы ЭДО:

  • Его функционал оплачивает только заказчик. Для самозанятых он бесплатен. Наниматель же имеет возможность подключить к сервису через ссылки-приглашения неограниченное число фрилансеров. Оплата считается за исходящие документы (входящие бесплатны). 

  • Самозанятым не нужно тратиться на токен и КЭП. Сервис предусматривает бесплатный выпуск простой электронной подписи (ПЭП) для самозанятых. Этого достаточно, чтобы придать подписанным документам юридическую силу и при необходимости использовать их как доказательства в судебном разбирательстве. 

  • Все документы под рукой с любого устройства с доступом в интернет. И заказчик, и самозанятый смогут посмотреть и скачать документы в любой момент, а также отследить статус работы с ним. 

Через «Подписант», помимо договоров, дополнительных соглашений к ним, бухгалтерской «первички» можно отправлять и технические задания (ТЗ). Так заказчик точно сможет проконтролировать, что исполнитель ознакомился с заданием, а не потерял его где-то в мессенджере или электронной почте.

Сервис позволяет также направлять заявления, например, на компенсацию затрат за использование собственного оборудования фрилансером. Перечень документов, поддерживаемый сервисом, не ограничен. 

Другие преимущества использования «Подписанта»:

  • ускорение документооборота в 3 раза — отсутствие времязатрат на распечатку, направление документов по почте или курьерами, а также ожидания ответных писем;

  • подписание документа займёт не более 2 минут для обеих сторон;

  • принятие документов ФНС и другими государственными органами — они полностью соответствуют требованиям закона № 63-ФЗ;

  • быстрая регистрация в сервисе без лишних сложностей — для заказчиков потребуется УКЭП, а для самозанятых — Сбер ID, который можно получить, даже не являясь клиентом СберБанка. 

Узнайте больше о возможностях сервиса и выгодах от его использования по ссылке

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