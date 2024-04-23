Чек от самозанятого: отвечаем на самые популярные вопросы

Обязательно ли получать чек от самозанятого?
Для заказчика услуг или работ чек от самозанятого — это главный отчетный документ, закрывающий сделку.
Чек подтверждает, что расходы понесены на оплату услуг самозанятого, а значит, компания не должна платить налог, так как это обязанность налогоплательщика НПД.
Если нет чека, налоговая посчитает, что расчет был произведен с физическим лицом, а на доход физлица нужно начислить НДФЛ и страховые взносы. Доказать сделку с самозанятым при отсутствии чека не поможет даже договор, в котором прямо указано, что исполнитель является налогоплательщиком НПД.
Как формируется чек?
Это просто и занимает пару минут: самозанятый фиксирует свой доход (продажу) в мобильном приложении «Мой налог» или на сайте НПД и нажимает кнопку «Выдать чек». Чек формируется моментально.
В какие сроки самозанятый обязан сформировать чек?
При наличном расчете или с использованием электронных средств платежа — сразу, при безналичном расчете — не позднее 9 числа следующего месяца.
Как может быть передан чек заказчику?
Самозанятый может направить чек на электронную почту, в мессенджер, через SMS. Также в момент расчета при личной встрече заказчик может считать QR-код на чеке и скачать его на свое устройство. При необходимости чек можно распечатать.
Самозанятый не предоставил чек. Что делать?
За нарушение сроков передачи сведений о произведенном расчете в налоговый орган для самозанятых предусмотрена ответственность по ст. 129.13 НК.
Налоговая может выписать штраф в размере 20% от полученного дохода, а за повторное нарушение в течение полугода — 100% дохода. Поэтому в первую очередь следует напомнить самозанятому исполнителю о возможных штрафах.
Если не подействует — направить в налоговую обращение с просьбой инициировать проверку. Желательно при этом для доказательства сотрудничества с самозанятым иметь договор, акт оказанных услуг или выполненной работы.
Кроме того, рекомендуется в договоре прописывать обязанность самозанятого представлять чек после оплаты и указывать сроки, а также ответственность за неисполнение обязанности.
Как убедиться в подлинности чека?
На чеке самозанятого есть QR-код — его нужно отсканировать. Документ должен открыться на официальном сайте спецрежима lknpd.nalog.ru.
Какие данные должны быть в чеке?
Сведения, которые должны быть в чеке, перечислены в п. 6 ст. 14 № 422-ФЗ:
наименование документа («ЧЕК»);
дата и время осуществления расчета;
Ф. И. О. самозанятого;
ИНН самозанятого;
наименование спецрежима («НПД»);
наименование товаров/работ/услуг;
сумма расчета;
ИНН заказчика;
QR-код;
ИНН оператора электронной площадки или кредитной организации — если чек формировался с их участием;
наименование оператора электронной площадки или кредитной организации — если чек формировался с их участием;
уникальный идентификационный номер чека (присваивается автоматически в момент формирования).
Получили чек от самозанятого, а в нем ошибка. Что делать?
Самозанятый без проблем может аннулировать чек и сформировать новый, предварительно исправив ошибки.
Самозанятый оказался недобросовестным и аннулировал чек, чтобы не платить налог. Сможем ли мы учесть произведенные расходы?
На этот счет ФНС дает пояснения в письме от 28 октября 2021 г. № ПА-4−20/15213@: аннулирование чека без возврата средств не помешает заказчику признать затраты в составе расходов.
По факту аннулирования чека без возврата денег налоговая может провести мероприятия налогового контроля.
Также заказчик вправе обратиться в налоговый орган с инициативой о проведении налогового контроля в отношении самозанятого.
Если по договору предусмотрена предоплата или аванс, должен ли самозанятый предоставить чек?
Предоплата или аванс — это уже доход, пусть и при отсутствии конечного результата. Поэтому чек нужен. В нем самозанятый может отметить, что это предоплата за услуги по договору (желательно указать реквизиты).
Кроме того, рекомендуется прописать в договоре размер предоплаты или аванса и обязанность самозанятого предоставить чек.
Нужно ли хранить чеки от самозанятых?
Чеки должны храниться, как и любые другие первичные документы, в течение 5 лет. Хранение допускается на бумажных носителях и в электронном виде.
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Напоминаем также, что важно правильно составить договор с самозанятым, учитывая некоторые нюансы. Какие договоры можно заключать с самозанятым — разобрали в этой статье.
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