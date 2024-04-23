Чек от самозанятого: отвечаем на самые популярные вопросы

Несмотря на то, что спецрежим «Налог на профессиональный доход» появился ещё в 2019 году, до сих пор у бизнеса возникают вопросы по работе с самозанятыми. И большинство популярных вопросов связано с чеками. На них эксперты в работе с самозанятыми подготовили понятные и подробные ответы.

Обязательно ли получать чек от самозанятого?

Для заказчика услуг или работ чек от самозанятого — это главный отчетный документ, закрывающий сделку.

Чек подтверждает, что расходы понесены на оплату услуг самозанятого, а значит, компания не должна платить налог, так как это обязанность налогоплательщика НПД.

Если нет чека, налоговая посчитает, что расчет был произведен с физическим лицом, а на доход физлица нужно начислить НДФЛ и страховые взносы. Доказать сделку с самозанятым при отсутствии чека не поможет даже договор, в котором прямо указано, что исполнитель является налогоплательщиком НПД.

Как формируется чек?

Это просто и занимает пару минут: самозанятый фиксирует свой доход (продажу) в мобильном приложении «Мой налог» или на сайте НПД и нажимает кнопку «Выдать чек». Чек формируется моментально.

В какие сроки самозанятый обязан сформировать чек?

При наличном расчете или с использованием электронных средств платежа — сразу, при безналичном расчете — не позднее 9 числа следующего месяца.

Как может быть передан чек заказчику?

Самозанятый может направить чек на электронную почту, в мессенджер, через SMS. Также в момент расчета при личной встрече заказчик может считать QR-код на чеке и скачать его на свое устройство. При необходимости чек можно распечатать.

Самозанятый не предоставил чек. Что делать?

За нарушение сроков передачи сведений о произведенном расчете в налоговый орган для самозанятых предусмотрена ответственность по ст. 129.13 НК.

Налоговая может выписать штраф в размере 20% от полученного дохода, а за повторное нарушение в течение полугода — 100% дохода. Поэтому в первую очередь следует напомнить самозанятому исполнителю о возможных штрафах.

Если не подействует — направить в налоговую обращение с просьбой инициировать проверку. Желательно при этом для доказательства сотрудничества с самозанятым иметь договор, акт оказанных услуг или выполненной работы.

Кроме того, рекомендуется в договоре прописывать обязанность самозанятого представлять чек после оплаты и указывать сроки, а также ответственность за неисполнение обязанности.

Как убедиться в подлинности чека?

На чеке самозанятого есть QR-код — его нужно отсканировать. Документ должен открыться на официальном сайте спецрежима lknpd.nalog.ru.

Какие данные должны быть в чеке?

Сведения, которые должны быть в чеке, перечислены в п. 6 ст. 14 № 422-ФЗ:

наименование документа («ЧЕК»);

дата и время осуществления расчета;

Ф. И. О. самозанятого;

ИНН самозанятого;

наименование спецрежима («НПД»);

наименование товаров/работ/услуг;

сумма расчета;

ИНН заказчика;

QR-код;

ИНН оператора электронной площадки или кредитной организации — если чек формировался с их участием;

наименование оператора электронной площадки или кредитной организации — если чек формировался с их участием;

уникальный идентификационный номер чека (присваивается автоматически в момент формирования).

Получили чек от самозанятого, а в нем ошибка. Что делать?

Самозанятый без проблем может аннулировать чек и сформировать новый, предварительно исправив ошибки.

Самозанятый оказался недобросовестным и аннулировал чек, чтобы не платить налог. Сможем ли мы учесть произведенные расходы?

На этот счет ФНС дает пояснения в письме от 28 октября 2021 г. № ПА-4−20/15213@: аннулирование чека без возврата средств не помешает заказчику признать затраты в составе расходов.

По факту аннулирования чека без возврата денег налоговая может провести мероприятия налогового контроля.

Также заказчик вправе обратиться в налоговый орган с инициативой о проведении налогового контроля в отношении самозанятого.

Если по договору предусмотрена предоплата или аванс, должен ли самозанятый предоставить чек?

Предоплата или аванс — это уже доход, пусть и при отсутствии конечного результата. Поэтому чек нужен. В нем самозанятый может отметить, что это предоплата за услуги по договору (желательно указать реквизиты).

Кроме того, рекомендуется прописать в договоре размер предоплаты или аванса и обязанность самозанятого предоставить чек.

Нужно ли хранить чеки от самозанятых?

Чеки должны храниться, как и любые другие первичные документы, в течение 5 лет. Хранение допускается на бумажных носителях и в электронном виде.

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Напоминаем также, что важно правильно составить договор с самозанятым, учитывая некоторые нюансы. Какие договоры можно заключать с самозанятым — разобрали в этой статье.

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