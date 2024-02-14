Не ГПХ единым: какие договоры можно заключать с самозанятыми

Сотрудничество с самозанятыми выгодно для заказчиков — за них не нужно платить «трудовые» налоги и страховые отчисления. Но в подобных отношениях немало подводных камней.

Ответим на самые насущные вопросы о том, какие именно договоры заключать с самозанятыми исполнителями.

Зачем вообще нужен договор

Он поможет отстоять свои права, когда что-то пойдет не так: например, если заказчик откажется оплачивать работу или исполнитель сорвет сроки.

Также договор страхует от внезапностей — например, если заказчик вдруг вдобавок к ремонту помещения потребует осуществить вывоз мусора. Такие работы должны оформляться допсоглашением.

Можно ли работать по трудовому договору

Да, закон позволяет комбинировать самозанятость с наймом. Например, преподаватель может трудиться и репетитором на дому: он будет платить НДФЛ и страховые взносы с зарплаты в вузе и НПД с гонораров от уроков как самозанятый.

Можно ли составить договор на словах

Да, но только если стоимость сделки не превышает 10000 рублей и самозанятый заключает ее с физлицом (ст. 159 ГК). Однако в конфликтных случаях для подтверждения расходов чека недостаточно — юридическую силу имеют только договор и акт выполненных работ.

Какие договоры подойдут

Существует несколько видов соглашений для оформления отношений с самозанятыми.

Договор ГПХ, самый распространенный и удобный. Он бывает нескольких видов.

Вот главные моменты, которые важно отразить в договоре ГПХ:

1. Факт регистрации исполнителя как плательщика НПД.

2. Порядок расчетов (наличными, на карту, по счету и пр.).

3. Обязанность исполнителя предоставлять заказчику чек, способ и срок его передачи, ответственность за нарушения данного требования.

Если самозанятый не предоставляет чеки, заказчик имеет право сообщить об этом в налоговую инспекцию — нарушителя могут оштрафовать на 20% от заработанной суммы (ст. 129.13 НК).

4. Порядок приема работ/услуг. По закону, акт составлять не обязательно, но он помогает при учете расходов и фиксации срывов сроков. А еще именно акт доказывает гражданско-правовой характер сотрудничества.

5. Ответственность за несоблюдение договоренностей — штрафы за срыв сроков и за неуведомление о смене налогового статуса. Если исполнители получил гонорар, уже не будучи плательщиком НПД, обязанность по уплате НДФЛ и страховых взносов, а также штрафа за просрочку уплаты налогов ляжет на заказчика.

6. Срок. Договор ГПХ можно заключать даже на один день. Главное, чтобы за это время исполнитель успел выполнить то, что от него требуется.

7. Расторжение договора. Оно возможно как в одностороннем порядке, так по соглашению сторон и через суд.

Договор комиссии.

В договоре комиссии самозанятый может быть исключительно комитентом — лицом, поручающим посреднику сделать что-то за него. При этом он вправе реализовывать продукцию лишь собственного производства (неподакцизные и не нуждающиеся в маркировке), например, хенд-мейд.

Быть же комиссионером — тем, кто выполняет чужие поручения от своего имени, но за счет заказчика — самозанятому закон не позволяет.

Оферта

При таком договоре одна сторона публикует единую форму соглашения, а другая может ее принять. Например, владелец машины регистрируется в агрегаторе такси и трудится по принятым там условиям.

Что делать, если у исполнителя поменялся статус

Здесь возможны следующие варианты.

Можно ли подписать договор удаленно

Да, если стороны не могут встретиться лично.

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