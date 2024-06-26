Как правильно составить объявление о поиске самозанятого, чтобы ФНС не подумала, что вы ищете сотрудника

Привлечь внимание налоговой службы можно даже объявлением о поиске исполнителя или подрядчика из числа самозанятых. Конечно, только в случае, если неправильно его составить. Если ФНС увидит намек на трудовые отношения в объявлении и то, что на него откликнулись фрилансеры, это может стать поводом для проверки компании или ИП на предмет уклонения от уплаты налогов и страховых взносов.

В статье расскажем, как правильно составлять объявления о поиске исполнителей и подрядчиков из числа самозанятых, чтобы надзорные органы точно знали, что между сторонами лишь гражданско-правовые, а не трудовые, отношения.

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Заказчик не обязан организовывать необходимые условия работы для исполнителя

Когда речь идет о сотрудничестве с самозанятым, предполагается, что он будет все делать своими силами, на своем оборудовании и со своими материалами. Например, что автор напишет текст статьи на личном компьютере, мастер создаст браслет по заказу, самостоятельно закупив заготовки под него, а кондитер сам приобретет все необходимые ингредиенты для пирожных. Конечно, исключения могут быть — например, вы наняли маляра, самостоятельно закупив подходящую вам краску. Предоставление материалов можно прописать в договоре, однако это больше исключение из правил.

Если же вы в объявлении используете следующие формулировки:

работа ведется на нашем оборудовании;

работа ведется в офисе / цехе по адресу <...>,

то это может быть расценено как обеспечение рабочего места фрилансеру в соответствии со ст. 22 ТК.

Чтобы этого избежать, в договорах необходимо использовать иные формулировки, такие как:

исполнитель / подрядчик работает на собственном оборудовании;

самозанятый закупает все необходимые материалы для работы лично (при необходимости можно добавить фразу «после согласования с заказчиком»).

В гражданско-правовых отношениях работают на результат

В объявлении желательно сразу указать, что конкретно вы хотите от фрилансера. Например, отретушировать 5 фотографий или составить отчетность в налоговую за II квартал. Подобные формулировки покажут, что вы хотите нанять исполнителя или подрядчика для определенной задачи.

Не стоит в объявлении указывать задачи, которые больше бы напоминали процесс. Например:

ведение бухгалтерской и налоговой отчетности компании;

съемки корпоративных мероприятий;

грузоперевозки товаров компании до покупателей и т.д.

Ст. 15 ТК предусматривает, что трудовыми отношениями можно считать те из них, внутри которых сотрудник выполняет функции в соответствии со своими профессиональными навыками.

Если в объявлении не указана конкретная работа, которая будет поручена фрилансеру, и деятельность больше напоминает процесс без итогового результата, то ФНС может заподозрить заказчика в поиске сотрудника.

Фрилансерам не обещают командировочные, больничные, премии и отпуска

Даже если в объявлении вы обещаете отпуск не стандартной длины (28 дней), а укороченный (например, 7 дней) — это все равно может стать подозрением для подмены трудовых отношений гражданско-правовыми. Премии — это также понятие из трудового законодательства.

В гражданско-правовых отношениях фиксируется вознаграждение, которое может меняться, например, исходя из рыночных условий. Заказчик не платит за самозанятых страховые взносы, а потому он не может давать социальных гарантий вроде больничных.

Компенсации за проезд, если характер работы фрилансера связан с перемещениями в разные города, можно включить в состав основного вознаграждения, но не называть их командировочными.

Самозанятые работают в свободном графике

В объявлении ни в коем случае нельзя указывать, что фрилансер обязан работать в графике 5/2, 2/2 с 10:00 до 22:00 или с 9:00 до 18:00.

Исполнитель или подрядчик сам решает, когда делать свою работу. Заказчик может контролировать лишь промежуточные этапы работ (например, если подрядчик делает ремонт в офисе), а также принять итоговый результат.

Поэтому в объявлении лучше всего указать сроки работ иными способами, например:

до 30 июня 2024 года необходимо сделать то, то и это;

ожидаем, что исполнитель выполнит работу в течение 14 дней с даты подписания договора.

У исполнителей и подрядчиков нет зарплаты

Зарплата — это тоже термин трудового законодательства. Самозанятым выплачивают вознаграждение, причем без привязки к конкретным датам (например, 2 раза в месяц, 10 и 25 числа). Обычно самозанятый получает оплату после оказания услуги или выполнения работ. В некоторых случаях стороны могут договориться об авансе. Этот момент необходимо учесть в договоре.

В объявлении лучше сразу указать, как вы готовы платить самозанятому. Например, можно установить фиксированную стоимость за всю работу, почасовую оплату или тарифную сетку в зависимости от сложности задач.

Нельзя использовать любые термины трудового законодательства

В объявлении не нужно писать такие слова, как «работник», «работодатель», «должность» и т.д. Рекомендуется придерживаться гражданско-правовой терминологии: «исполнитель», «подрядчик», «самозанятый», «оказание услуг», «подряд» и прочее.

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