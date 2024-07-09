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СберКорус
Электронная отчетность

Как сдавать электронную отчетность, и какая подпись для этого нужна

Многие виды отчетности контролирующие органы уже давно принимают только в электронном виде. Рассказываем, как сдавать электронную отчетность, и что для этого нужно. 
Как сдавать электронную отчетность, и какая подпись для этого нужна
Иллюстрация: СберКорус

Какую отчетность сдают только в электронном виде

В таблице собрали сведения по основным контролирующим органам:

ФНС

Отчетность в ФНС только в электронном виде обязаны сдавать:

  • предприятия, у которых годовой оборот превышает 10 млрд рублей;

  • юрлица и ИП, имеющие за предыдущий календарный год более 100 штатных единиц.

Остальным налогоплательщикам предоставляется выбор — сдавать отчетность на бумаге или в электронном формате. Но: исключительно в электронном виде от всех хозяйствующих субъектов ФНС принимает:

  • декларации по НДС;

  • бухгалтерскую отчетность. 

Кроме того, только в электронном виде в ФНС сдают расчет 6-НДФЛ и РСВ, если сотрудников у компании или ИП более 10 человек. 

Социальный фонд России (СФР)

Если у компании или ИП более 10 работников, только в электронном виде подают:

  • все отчеты по сотрудникам;

  • отчеты по взносам на травматизм.

Росстат

Росстат принимает отчетность только в электронном виде, без исключений. 

Как представлять отчетность в электронном виде

Организация или ИП может выбрать один из трех способов:

1. Подача отчетности через уполномоченного представителя.

Для этого нужно заключить договор с уполномоченным представителем, например, это может быть внештатный бухгалтер или сотрудник аутсорсинговой компании. В обязанности уполномоченного представителя может входить только отправка отчетности или также ее подготовка. 

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При таком способе уполномоченный представитель, как правило, является физическим лицом, поэтому для подписания отчетности он будет использовать сертификат квалифицированной электронной подписи физлица и машиночитаемую доверенность (МЧД), подписанную ЭП руководителя организации, которая сдает отчетность в лице уполномоченного представителя. 

2. Подача отчетности через оператора электронного документооборота. 

В этом случае компании или ИП нужно заключить договор с оператором электронного документооборота, который предоставит доступ к сервису ЭДО. В такие сервисы отчетные документы можно загружать из используемых в компании бухгалтерских программ или создавать отчеты непосредственно в системе оператора. 

Подключение к сервису сдачи электронной отчетности не всегда требует дополнительных расходов: при открытии расчетного счета в Сбере сервис сдачи электронной отчетности от СберКорус предоставляется бесплатно. С его помощью можно отправлять отчетность в ФНС, СФР и Росстат. 

3. Подача отчетности через веб-сервисы госорганов.

Собственные сервисы сдачи электронной отчетности есть и у ФНС, и у СФР. Но гораздо удобнее, когда во все контролирующие органы можно отчитываться через одну систему. 

Какая электронная подпись нужна для сдачи отчетности

Для самостоятельной отправки электронной отчетности в госорганы потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).

Только такой тип ЭП применим для сдачи отчетности, она является аналогом собственноручной подписи на бумажном носителе без дополнительных соглашений между участниками электронного взаимодействия. 

Подписывать отчетность могут:

  • Руководители организаций и ИП. УКЭП для них выпускают Удостоверяющий центр ФНС России и его доверенные лица (например, ПАО Сбербанк).

  • Уполномоченные сотрудники компании или ИП. С 1 сентября 2024 года сотрудники смогут подписывать отчетность и иные документы компании только с применением сертификата квалифицированной электронной подписи физлица, к которому выпущена машиночитаемая доверенность. В МЧД руководитель перечисляет полномочия сотрудника и обязательно подписывает готовую доверенность своей УКЭП. 

До 1 сентября допускается применение сертификатов электронной подписи, выданных по старым правилам до 31.08.2023: в таких сертификатах указаны данные компании и работника, а для их использования не нужна МЧД. Такие сертификаты с 1 сентября 2024 года перестанут действовать. 

Удостоверяющий центр СберКорус выпускает квалифицированные электронные подписи для любых целей сотрудников и физических лиц. Они подходят не только для подписания и сдачи отчетности, но и для работы на госпорталах и в государственных информационных системах. А если вам нужно оформить УКЭП от ФНС, то все необходимое для ее работы вы можете также приобрести у нас. 

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