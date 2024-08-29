Ритейлеры, использующие ЭДО, смогут оплачивать скоропортящиеся продукты быстрее

С 1 марта 2025 года начнут действовать новые сроки оплаты продовольственных товаров с небольшим сроком годности. Изменения в законодательство вносит закон № 301-ФЗ, принятый и опубликованный 8 августа 2024 года.

Что меняет закон

Сейчас за продукты, срок годности которых не превышает 10 дней, торговые сети рассчитываются с поставщиками в течение 8 рабочих дней с даты поставки. Новый закон сокращает срок оплаты продовольственных товаров со сроком годности 5 и менее дней до 4 рабочих дней. Правило действует в том случае, если договором поставки предусмотрено применение электронного документооборота между ритейлером и поставщиком.

Для товаров, которые могут храниться 6–9 дней, срок оплаты остается прежним — 8 рабочих дней.

Сохраняются и сроки оплаты для продуктов длительного хранения: 25 календарных дней, если срок годности составляет 10–30 дней, и 40 календарных дней для товаров с более длительным сроком годности.

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Какие продукты будут оплачивать быстрее

К скоропортящемуся продовольствию относят:

фрукты, овощи, ягоды, зелень и продукты из них без добавления консервантов;

мясо;

рыба и морепродукты;

молочная продукция;

мучные изделия;

продукты питания быстрого приготовления, не подвергнутые заморозке;

яйца;

грибы;

масло;

майонез.

Новый закон принят для поддержки производителей, использующих с ритейлерами электронный документооборот. Благодаря изменениям они будут получать оплату вдвое быстрее.

В целом, электронный документооборот позволяет оплачивать товар в крайне сжатые сроки. Бывают случаи, когда при приемке товаров обнаруживают неточности в документах, из-за которых оплата задерживается. И если скорректировать электронный документ можно в считанные минуты, то исправления на бумаге могут занять до нескольких дней.

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