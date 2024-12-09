Новый формат УПД в 2024–2025 гг.

В 2024–2025 гг. меняются как бумажные формы, так и электронные форматы счетов-фактур и универсальных передаточных документов (УПД). Нововведения связаны с необходимостью отражать в одном документе как маркированные, так и прослеживаемые товары. О том, что входит в последнюю редакцию УПД и счетов-фактур, расскажем в нашем материале.

Главные нововведения в УПД

Новый формат УПД и счета-фактуры закреплен в приказе ФНС № ЕД-7-26/970@ от 19 декабря 2023 года. Бумажные обновленные версии стали обязательными уже с 1 октября 2024 года. Электронные варианты обновленных документов станут обязательными с 1 апреля 2025 года, и пока можно применять как старые форматы, так и новые.

Ключевые нововведения:

Добавилась графа 14 «Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без НДС, в рублях». Необходимость включения этой информации в документы закреплена в НК. Ее нужно отражать как при продаже прослеживаемых товаров, так и при их передаче (например, в составе комплектов или выполненных работ). Можно в одном УПД перечислять как прослеживаемые, так и маркированные товары. Прежде правила оформления УПД не позволяли перечислять в электронном файле обе категории товаров из-за особенностей префикса в наименовании. УПД можно использовать для передачи имущества на ответственное хранение и для перемещения товаров внутри компании. Ранее документ использовался только при реализации товаров контрагентам. Теперь в случае, если нужно передать что-то на ответственное хранение, в УПД выставляется код 00030. А если товары перемещаются внутри организации, то указывается код 00051. Строка «5а» с информацией о документах об отгрузке заполняется проще. Теперь в ней достаточно указать номер, дату и наименование первичного документа. Ранее нужно было дополнительно указывать порядковые номера строчек актов оказанных услуг / выполненных работ, счетов-фактур. Корректировочные документы можно связать с оригиналами. Теперь при выставлении универсальных корректировочных документов (УКД) или корректировочных счетов-фактур в наименовании файла можно указать информацию на оригинал, который исправляется. Так можно будет отследить все изменения и понять, к какому именно документу они относятся, гораздо быстрее и проще. Введены новые коды для обозначения некоторых операций. Так, код «1» будет означать, что счет-фактура выставлен в рамках агентских сделок. Код «2» подскажет, что это авансовый счет-фактура. Код «3» нужно ставить, если товары в рамках агентских или комиссионных сделок реализуются двум и более покупателям. Код «4» обязателен в случае, если товары, работы или услуги приобретаются у зарубежных компаний. Код «5» указывается в случае, если продаются сырые шкуры животных, макулатура, отходы из алюминия и его сплавов, цветных и черных металлов, лома. Можно прикреплять ссылку на машиночитаемую доверенность (МЧД) лица, подписавшего УПД. Ссылка будет вести на информационную систему, в которой хранится МЧД уполномоченного подписывать документы сотрудника.

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