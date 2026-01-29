1 альфа мобилка
Обзор сервиса Exchagent

В 2026 году платежные агенты представляют реальную альтернативу банкам при проведении трансграничных транзакций, официальных покупок и продаж криптовалют, интеграции их в расчеты компаний.

Редакция Crypto.ru подготовила обзор Exchagent — международного консалтингового агентства и сервиса по сделкам с цифровыми валютами. Компания работает с физическими и юридическими лицами, обеспечивая быстрые и прозрачные операции в соответствии с нормами международного права.

Для кого предназначен сервис Exchagent

Интеграция криптовалют в мировую экономику требует от участников рынка четкого соответствия действующим правовым нормам. Exchagent помогает компаниям, индивидуальным предпринимателям и обычным пользователям законно покупать, продавать и использовать цифровые монеты — в том числе для международных расчетов. 

Сайт Exchagent

Возможности сервиса закрывают потребности разных категорий клиентов:

  • Майнеры могут легально продавать добытую криптовалюту, чтобы оплачивать налоги и операционные расходы.

  • У инвесторов появляется возможность для проведения безопасных, документально подтвержденных сделок через банковский счет.

  • Компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность (ВЭД), могут рассчитывать на поддержку сделок с иностранными партнерами и осуществлять трансграничные платежи в криптоактивах. 

Консалтинговое агентство Exchagent также обеспечивает платежное сопровождение бизнеса, помогает внедрить цифровые валюты в механизмы внутренних расчетов. Все операции проводятся по рыночному курсу с предварительным согласованием параметров и без сложного комплаенса.

Преимущества консалтингового агентства Exchagent

Exchagent — один из крупнейших в России сервисов для проведения официальных операций с криптовалютами. Расчеты по сделкам купли-продажи выполняются в рублях через крупнейшие банки: Сбербанк, Альфа-Банк, Т-Банк, ВТБ. 

С клиентами заключается договор, который сопровождается комплектом закрывающих документов. 

Exchagent предлагает выгодные условия обмена криптовалют и прозрачные комиссии. Сделки полностью соответствуют нормам законодательства. В таблице собрана базовая информация о сервисе.

Параметры

Значения

Год основания

2023

Количество активных клиентов

273, включая предприятия с государственным участием в России, Евросоюзе, странах Ближнего Востока и Азии 

Основные партнеры

ФНС РФ, Банк России, Intellion Mining, Exnode, Crypto.ru, Tether, Binance, Bybit 

Соответствие регламентам

Swift, ШОС, BRICS, ECB, OPEC, ООН, Европейского Союза, FATF

Для новичков и активных трейдеров, которые следят за тенденциями крипторынка, команда Exchagent ведет блог на своем сайте и других популярных ресурсах. Эксперты дают рекомендации о том, как работать с криптовалютой в правовом поле, рассказывают об особенностях сделок с нерезидентами, освещают налоговые вопросы и сложности, с которыми могут столкнуться пользователи криптовалют.

Полный комплект закрывающих документов

Криптовалюта в России признана имуществом, сделки с ней оформляются стандартным договором купли-продажи. Исполнение обязательств сторонами фиксируется закрывающими документами. Они также служат обоснование доходов и расходов компании в бухгалтерском и налоговом учете. Предприниматели и физические лица получают аналогичный пакет документов для предоставления отчетности в ФНС.

Операции без НДС

Согласно законодательству, операции с криптовалютой, включая майнинг, куплю-продажу, иную реализацию, не облагаются НДС. Это позволяет заключать сделки без налоговых и правовых рисков, а для банков служит основанием проведения платежей. 

Помощь в открытии зарубежных счетов для ВЭД

Купить криптовалюту юридическому лицу с Exchagent можно, используя рублевый счет в российском банке. По заявке клиента компания также выполнит трансграничный перевод средств или оплатит покупку у иностранного поставщика. Однако для ведения внешнеэкономической деятельности потребуется счет в зарубежном банке.

Специалисты Exchagent помогут подобрать юрисдикцию и при необходимости зарегистрировать юридическое лицо. 

В некоторых случаях обязательно участие партнера-резидента. Консалтинговое агентство Exchagent осуществляет полное сопровождение клиента на всех этапах. 

Оформление сделки в день обращения

Обработка заявки на куплю-продажу криптовалюты занимает от нескольких часов до одного рабочего дня. Срок зависит от суммы и валюты операции, он указывается в спецификации к договору.

Оплата в рублях на расчетный счет

Расчеты по сделкам производятся после подписания договора сторонами. При покупке криптовалюты юридическим лицом с Exchagent эквивалентная сумма в рублях переводится на счет консалтинговой компании. Менеджер направления проверяет зачисление средств, после чего отправляет цифровые монеты на кошелек клиента. Аналогичный порядок расчетов действует в сделках с физическими лицами. 

При продаже клиент сначала переводит криптовалюту на кошелек Exchagent. После получения необходимого числа подтверждений в сети рублевый эквивалент отправляется на расчетный счет физического лица или организации в указанном банке.

Поддержка 24/7

Компания оказывает круглосуточную поддержку клиентам на всех этапах сотрудничества. С вопросами лучше обращаться через онлайн-чат на сайте или в Telegram — это самые быстрые способы связи. В рабочее время можно позвонить менеджерам по телефону, номер указан в разделе «Контакты». Дополнительные способы связи:

  • Электронная почта.

  • Форма в разделе «Контакты».

Как купить или продать криптовалюту юридическому лицу с Exchagent

На сайте Exchagent можно оформить заявку на покупку или продажу BTC, ETH, LTC, DOGE, USDT, KAS. Список доступных монет может меняться, актуальный нужно уточнять в чате техподдержки.

Минимальная сумма операции составляет $5000. Курс фиксируется по рынку на момент сделки. Расчеты осуществляются в рублях. Для трансграничных переводов и оплаты зарубежных сервисов поддерживаются более 100 национальных валют.

Пошаговый процесс покупки для юрлиц

Алгоритм проведения сделки следующий:

1. Необходимо связаться с менеджером Exchagent удобным способом и предоставить данные для заключения договора. Можно выбрать опцию в разделе «Услуги», нажать на баннер и заполнить форму обратной связи. Потребуется указать название компании, юридический адрес, банковские реквизиты, контакты и ФИО руководителя.

Предварительный запрос на проведение сделки

2. Далее формируется заявка на покупку. Клиент указывает наименование и требуемый объем криптовалюты, а также адрес кошелька для перевода средств.

3. Менеджер Exchagent составляет договор купли-продажи, в котором фиксирует курс сделки.

4. После подписания документа сторонами клиент переводит сумму в рублях на банковский счет консалтинговой компании. 

5. Менеджер фиксирует зачисление средств и отправляет монеты на указанный в заявке кошелек.

Особенности продажи криптовалюты

Продажа криптовалюты юридическим лицом с помощью Exchagent осуществляется по аналогичному алгоритму:

  1. Представитель компании выбирает удобный способ связи с менеджером Exchagent. В форме указываются реквизиты и контактные данные юридического лица.

  2. Оформляется заявка на продажу. В ней нужно указать название криптоактива, объем и реквизиты банковского счета компании для зачисления средств.

  3. Менеджер заполняет договор купли-продажи по фиксированному курсу.

  4. Стороны подписывают документ.

  5. Клиент переводит цифровые монеты на кошелек Exchagent.

  6. Менеджер фиксирует зачисление средств и отправляет эквивалентную сумму в рублях на расчетный счет компании в указанном банке.

Документы, которые предоставляет Exchagent

Сделки с криптовалютой оформляются договором купли-продажи. В нем указываются заранее согласованные параметры, включая обменный курс и комиссию сервиса. Договор подписывается представителями сторон лично или посредством электронного документооборота. К документу прилагаются:

  • Спецификация, содержащая информацию о предмете сделки (криптоактиве), условиях, порядке оплаты и перевода средств.

  • Универсальный передаточный документ, который подтверждает исполнение обязательств и расчет между сторонами. 

Договор купли-продажи (ДКП)

Это соглашение, по которому продавец обязуется передать в собственность покупателя цифровую валюту в согласованном объеме по определенной цене. Вторая сторона подтверждает намерение принять и оплатить ее. Договор заключается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

При подписании посредством электронного документооборота обязательства принимаются сторонами в дату, указанную вверху первой страницы, независимо от фактического акцепта.

Договор купли-продажи криптовалюты для юридических лиц имеет стандартный формат, применяемый при оформлении сделок с любым другим имуществом. Специфика заключается в предмете. Поскольку цифровая валюта не имеет материального выражения, необходимо указать ее наименование, объем, а также реквизиты кошелька и время зачисления.

Универсальный передаточный документ (УПД)

УПД заменяет накладную и счет-фактуру в сделках купли-продажи. Такой формат упрощает документооборот, служит подтверждением соблюдения условий и факта передачи криптовалюты.

УПД применяется в двух статусах:

  • Первый включает счет-фактуру и используется как первичный документ.

  • Второй только подтверждает передачу криптовалюты. Оформляется без счета-фактуры.

Статус указывается при заполнении универсального передаточного документа

Почему официальный формат важен для бизнеса

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны соблюдать законодательные требования при проведении сделок с криптовалютой, учитывать особенности бухгалтерского учета и налогообложения. Данный вид активов в России признан имуществом, которое можно свободно покупать, продавать, хранить, майнить. 

Использовать криптовалюту как средство расчета нельзя, однако бизнес вправе принимать платежи в цифровых монетах через конвертацию в рубли. Выручка при этом также отображается в национальной валюте.

Правовые риски использования криптовалют в бизнесе могут быть связаны с регуляторной неопределенностью, непониманием правил налогообложения операций, несоблюдением требований AML. Минимизировать их можно с помощью выстроенной системы комплаенс-контроля, адаптированной под специфику работы на крипторынке.

Работа без блокировок по 115-ФЗ

Антиотмывочный закон 115-ФЗ обязывает банки отслеживать любые подозрительные операции. К ним относятся анонимные переводы через «серые» обменники и другие незарегистрированные платформы. Официальная работа с криптовалютой позволяет компаниям и физическим лицам избежать неожиданной блокировки счетов и других последствий нарушения законодательства, а также правил банков. Сделки купли-продажи цифровых монет должны быть оформлены документально. Для бизнеса также важно учитывать порядок бухгалтерского учета и налогообложения. 

Полная прозрачность для ФНС

Официальный формат обеспечивает прозрачность операций с криптовалютой для ФНС и государственный контроль отрасли, упрощает ее интеграцию в правовое поле. Участникам рынка важно документально фиксировать транзакции, правильно учитывать доходы и расходы, своевременно предоставлять отчетность и уплачивать налоги. Это минимизирует риски штрафов и обвинений в нарушении законодательства. 

Постановка криптовалюты на баланс компании

Бухгалтерский учет цифровых валют осуществляется по общим правилам. Постановка на баланс — по рыночной цене на момент покупки, снятие (расход) — по курсу, действующему в период продажи. Компании самостоятельно определяют способ учета:

  • Криптовалюта, приобретенная для дальнейшей реализации, относится к запасам.

  • Монеты, не предназначенные для перепродажи, зачисляют как нематериальные активы.

  • Прибыль от майнинга можно учитывать в качестве готовой продукции.

Проверка криптовалют по AML и защита от мошенничества

Официальный формат работы с криптовалютой обеспечивает безопасность транзакций. Все переводы, проходящие через сервис Exchagent, контролируются и сопровождаются в соответствии с требованиями законодательства. Процедуры AML-проверки транзакций и идентификации клиентов гарантируют защиту от мошенничества и предотвращают риск получения «грязной» криптовалюты.

Правовое регулирование криптовалюты в России

Операции с криптовалютой в России регулируются тремя основными законодательными актами:

Физические лица и бизнес могут покупать, продавать, хранить, добывать цифровые валюты, в том числе на зарубежных платформах. Сделки должны быть документально подтверждены, полученная прибыль задекларирована и подлежит налогообложению.

Налогообложение

Доход от сделок с криптовалютой подлежит налогообложению. Индивидуальные предприниматели и юридические лица платят от 6% до 30%. Ставка зависит от статуса и выбранных системы и объекта налогообложения. Подробнее об этом — в таблице.

Индивидуальные предприниматели

Юридические лица

ОСН

УСН

ОСН

УСН

Доходы

Доходы минус расходы

Доходы

Доходы минус расходы

13-22% в зависимости от размера дохода

6%

15%

25%

6%

15%

Указанные ставки действительны для бизнеса, зарегистрированного в РФ. Нерезиденты в статусе ИП или юридического лица платят 30% с прибыли от криптовалютных операций. Кроме того, необходимо предоставить отчетность в территориальный орган ФНС. Предприниматели подают годовую декларацию до 25 апреля, компании — до 25 марта. 

FAQ

Что такое комплаенс на рынке криптовалют?

Это совокупность мер, которые принимаются компаниями для соблюдения правовых норм и обеспечения прозрачности операций.

Как осуществляется обмен документами и информацией в рамках договора купли-продажи цифровых валют?

Для этого используются электронная почта, мессенджеры и номера телефонов, указанные в реквизитах сторон. Юридически значимыми признаются документы и сообщения, отправленные с адресов, содержащих доменное имя компании.

Как легально купить цифровую валюту за доллары?

В России расчеты по договорам-купли-продажи проводятся только в рублях. Обмен на иностранные деньги возможен в рамках ВЭД и международных переводов.

Физическое лицо в России может открыть зарубежный счет?

Да. Для этого нужно лично посетить банк в выбранной стране или воспользоваться услугами платежных агентов. Потребуются документы, удостоверяющие личность, прохождение KYC, оплата комиссии за открытие и обслуживание счета.

Возможна покупка криптовалюты за наличный расчет?

Да. Необходимо в форме заявки указать способ расчета — наличными и согласовать условия сделки с менеджером. 

