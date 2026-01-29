Обзор сервиса Exchagent

Редакция Crypto.ru подготовила обзор Exchagent — международного консалтингового агентства и сервиса по сделкам с цифровыми валютами. Компания работает с физическими и юридическими лицами, обеспечивая быстрые и прозрачные операции в соответствии с нормами международного права.

Консалтинговое агентство Exchagent также обеспечивает платежное сопровождение бизнеса, помогает внедрить цифровые валюты в механизмы внутренних расчетов. Все операции проводятся по рыночному курсу с предварительным согласованием параметров и без сложного комплаенса.

Компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность (ВЭД) , могут рассчитывать на поддержку сделок с иностранными партнерами и осуществлять трансграничные платежи в криптоактивах.

У инвесторов появляется возможность для проведения безопасных, документально подтвержденных сделок через банковский счет.

Майнеры могут легально продавать добытую криптовалюту, чтобы оплачивать налоги и операционные расходы.

Интеграция криптовалют в мировую экономику требует от участников рынка четкого соответствия действующим правовым нормам. Exchagent помогает компаниям, индивидуальным предпринимателям и обычным пользователям законно покупать, продавать и использовать цифровые монеты — в том числе для международных расчетов.

Преимущества консалтингового агентства Exchagent

Exchagent — один из крупнейших в России сервисов для проведения официальных операций с криптовалютами. Расчеты по сделкам купли-продажи выполняются в рублях через крупнейшие банки: Сбербанк, Альфа-Банк, Т-Банк, ВТБ. С клиентами заключается договор, который сопровождается комплектом закрывающих документов. Exchagent предлагает выгодные условия обмена криптовалют и прозрачные комиссии. Сделки полностью соответствуют нормам законодательства. В таблице собрана базовая информация о сервисе. Параметры Значения Год основания 2023 Количество активных клиентов 273, включая предприятия с государственным участием в России, Евросоюзе, странах Ближнего Востока и Азии Основные партнеры ФНС РФ, Банк России, Intellion Mining, Exnode, Crypto.ru, Tether, Binance, Bybit Соответствие регламентам Swift, ШОС, BRICS, ECB, OPEC, ООН, Европейского Союза, FATF Для новичков и активных трейдеров, которые следят за тенденциями крипторынка, команда Exchagent ведет блог на своем сайте и других популярных ресурсах. Эксперты дают рекомендации о том, как работать с криптовалютой в правовом поле, рассказывают об особенностях сделок с нерезидентами, освещают налоговые вопросы и сложности, с которыми могут столкнуться пользователи криптовалют.

Полный комплект закрывающих документов

Криптовалюта в России признана имуществом, сделки с ней оформляются стандартным договором купли-продажи. Исполнение обязательств сторонами фиксируется закрывающими документами. Они также служат обоснование доходов и расходов компании в бухгалтерском и налоговом учете. Предприниматели и физические лица получают аналогичный пакет документов для предоставления отчетности в ФНС.

Операции без НДС

Согласно законодательству, операции с криптовалютой, включая майнинг, куплю-продажу, иную реализацию, не облагаются НДС. Это позволяет заключать сделки без налоговых и правовых рисков, а для банков служит основанием проведения платежей.

Помощь в открытии зарубежных счетов для ВЭД

Купить криптовалюту юридическому лицу с Exchagent можно, используя рублевый счет в российском банке. По заявке клиента компания также выполнит трансграничный перевод средств или оплатит покупку у иностранного поставщика. Однако для ведения внешнеэкономической деятельности потребуется счет в зарубежном банке. Специалисты Exchagent помогут подобрать юрисдикцию и при необходимости зарегистрировать юридическое лицо. В некоторых случаях обязательно участие партнера-резидента. Консалтинговое агентство Exchagent осуществляет полное сопровождение клиента на всех этапах.

Оформление сделки в день обращения

Обработка заявки на куплю-продажу криптовалюты занимает от нескольких часов до одного рабочего дня. Срок зависит от суммы и валюты операции, он указывается в спецификации к договору.

Оплата в рублях на расчетный счет

Расчеты по сделкам производятся после подписания договора сторонами. При покупке криптовалюты юридическим лицом с Exchagent эквивалентная сумма в рублях переводится на счет консалтинговой компании. Менеджер направления проверяет зачисление средств, после чего отправляет цифровые монеты на кошелек клиента. Аналогичный порядок расчетов действует в сделках с физическими лицами. При продаже клиент сначала переводит криптовалюту на кошелек Exchagent. После получения необходимого числа подтверждений в сети рублевый эквивалент отправляется на расчетный счет физического лица или организации в указанном банке.

Поддержка 24/7