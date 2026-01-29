Обзор сервиса Exchagent

Редакция Crypto.ru подготовила обзор Exchagent — международного консалтингового агентства и сервиса по сделкам с цифровыми валютами. Компания работает с физическими и юридическими лицами, обеспечивая быстрые и прозрачные операции в соответствии с нормами международного права.
Для кого предназначен сервис Exchagent
Интеграция криптовалют в мировую экономику требует от участников рынка четкого соответствия действующим правовым нормам. Exchagent помогает компаниям, индивидуальным предпринимателям и обычным пользователям законно покупать, продавать и использовать цифровые монеты — в том числе для международных расчетов.
Возможности сервиса закрывают потребности разных категорий клиентов:
Майнеры могут легально продавать добытую криптовалюту, чтобы оплачивать налоги и операционные расходы.
У инвесторов появляется возможность для проведения безопасных, документально подтвержденных сделок через банковский счет.
Компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность (ВЭД), могут рассчитывать на поддержку сделок с иностранными партнерами и осуществлять трансграничные платежи в криптоактивах.
Консалтинговое агентство Exchagent также обеспечивает платежное сопровождение бизнеса, помогает внедрить цифровые валюты в механизмы внутренних расчетов. Все операции проводятся по рыночному курсу с предварительным согласованием параметров и без сложного комплаенса.
Преимущества консалтингового агентства Exchagent
Exchagent — один из крупнейших в России сервисов для проведения официальных операций с криптовалютами. Расчеты по сделкам купли-продажи выполняются в рублях через крупнейшие банки: Сбербанк, Альфа-Банк, Т-Банк, ВТБ.
С клиентами заключается договор, который сопровождается комплектом закрывающих документов.
Exchagent предлагает выгодные условия обмена криптовалют и прозрачные комиссии. Сделки полностью соответствуют нормам законодательства. В таблице собрана базовая информация о сервисе.
Параметры
Значения
Год основания
2023
Количество активных клиентов
273, включая предприятия с государственным участием в России, Евросоюзе, странах Ближнего Востока и Азии
Основные партнеры
ФНС РФ, Банк России, Intellion Mining, Exnode, Crypto.ru, Tether, Binance, Bybit
Соответствие регламентам
Swift, ШОС, BRICS, ECB, OPEC, ООН, Европейского Союза, FATF
Для новичков и активных трейдеров, которые следят за тенденциями крипторынка, команда Exchagent ведет блог на своем сайте и других популярных ресурсах. Эксперты дают рекомендации о том, как работать с криптовалютой в правовом поле, рассказывают об особенностях сделок с нерезидентами, освещают налоговые вопросы и сложности, с которыми могут столкнуться пользователи криптовалют.
Полный комплект закрывающих документов
Криптовалюта в России признана имуществом, сделки с ней оформляются стандартным договором купли-продажи. Исполнение обязательств сторонами фиксируется закрывающими документами. Они также служат обоснование доходов и расходов компании в бухгалтерском и налоговом учете. Предприниматели и физические лица получают аналогичный пакет документов для предоставления отчетности в ФНС.
Операции без НДС
Согласно законодательству, операции с криптовалютой, включая майнинг, куплю-продажу, иную реализацию, не облагаются НДС. Это позволяет заключать сделки без налоговых и правовых рисков, а для банков служит основанием проведения платежей.
Помощь в открытии зарубежных счетов для ВЭД
Купить криптовалюту юридическому лицу с Exchagent можно, используя рублевый счет в российском банке. По заявке клиента компания также выполнит трансграничный перевод средств или оплатит покупку у иностранного поставщика. Однако для ведения внешнеэкономической деятельности потребуется счет в зарубежном банке.
Специалисты Exchagent помогут подобрать юрисдикцию и при необходимости зарегистрировать юридическое лицо.
В некоторых случаях обязательно участие партнера-резидента. Консалтинговое агентство Exchagent осуществляет полное сопровождение клиента на всех этапах.
Оформление сделки в день обращения
Обработка заявки на куплю-продажу криптовалюты занимает от нескольких часов до одного рабочего дня. Срок зависит от суммы и валюты операции, он указывается в спецификации к договору.
Оплата в рублях на расчетный счет
Расчеты по сделкам производятся после подписания договора сторонами. При покупке криптовалюты юридическим лицом с Exchagent эквивалентная сумма в рублях переводится на счет консалтинговой компании. Менеджер направления проверяет зачисление средств, после чего отправляет цифровые монеты на кошелек клиента. Аналогичный порядок расчетов действует в сделках с физическими лицами.
При продаже клиент сначала переводит криптовалюту на кошелек Exchagent. После получения необходимого числа подтверждений в сети рублевый эквивалент отправляется на расчетный счет физического лица или организации в указанном банке.
Поддержка 24/7
Компания оказывает круглосуточную поддержку клиентам на всех этапах сотрудничества. С вопросами лучше обращаться через онлайн-чат на сайте или в Telegram — это самые быстрые способы связи. В рабочее время можно позвонить менеджерам по телефону, номер указан в разделе «Контакты». Дополнительные способы связи:
Электронная почта.
Форма в разделе «Контакты».
Как купить или продать криптовалюту юридическому лицу с Exchagent
На сайте Exchagent можно оформить заявку на покупку или продажу BTC, ETH, LTC, DOGE, USDT, KAS. Список доступных монет может меняться, актуальный нужно уточнять в чате техподдержки.
Минимальная сумма операции составляет $5000. Курс фиксируется по рынку на момент сделки. Расчеты осуществляются в рублях. Для трансграничных переводов и оплаты зарубежных сервисов поддерживаются более 100 национальных валют.
Пошаговый процесс покупки для юрлиц
Алгоритм проведения сделки следующий:
1. Необходимо связаться с менеджером Exchagent удобным способом и предоставить данные для заключения договора. Можно выбрать опцию в разделе «Услуги», нажать на баннер и заполнить форму обратной связи. Потребуется указать название компании, юридический адрес, банковские реквизиты, контакты и ФИО руководителя.
2. Далее формируется заявка на покупку. Клиент указывает наименование и требуемый объем криптовалюты, а также адрес кошелька для перевода средств.
3. Менеджер Exchagent составляет договор купли-продажи, в котором фиксирует курс сделки.
4. После подписания документа сторонами клиент переводит сумму в рублях на банковский счет консалтинговой компании.
5. Менеджер фиксирует зачисление средств и отправляет монеты на указанный в заявке кошелек.
Особенности продажи криптовалюты
Продажа криптовалюты юридическим лицом с помощью Exchagent осуществляется по аналогичному алгоритму:
Представитель компании выбирает удобный способ связи с менеджером Exchagent. В форме указываются реквизиты и контактные данные юридического лица.
Оформляется заявка на продажу. В ней нужно указать название криптоактива, объем и реквизиты банковского счета компании для зачисления средств.
Менеджер заполняет договор купли-продажи по фиксированному курсу.
Стороны подписывают документ.
Клиент переводит цифровые монеты на кошелек Exchagent.
Менеджер фиксирует зачисление средств и отправляет эквивалентную сумму в рублях на расчетный счет компании в указанном банке.
Документы, которые предоставляет Exchagent
Сделки с криптовалютой оформляются договором купли-продажи. В нем указываются заранее согласованные параметры, включая обменный курс и комиссию сервиса. Договор подписывается представителями сторон лично или посредством электронного документооборота. К документу прилагаются:
Спецификация, содержащая информацию о предмете сделки (криптоактиве), условиях, порядке оплаты и перевода средств.
Универсальный передаточный документ, который подтверждает исполнение обязательств и расчет между сторонами.
Договор купли-продажи (ДКП)
Это соглашение, по которому продавец обязуется передать в собственность покупателя цифровую валюту в согласованном объеме по определенной цене. Вторая сторона подтверждает намерение принять и оплатить ее. Договор заключается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
При подписании посредством электронного документооборота обязательства принимаются сторонами в дату, указанную вверху первой страницы, независимо от фактического акцепта.
Договор купли-продажи криптовалюты для юридических лиц имеет стандартный формат, применяемый при оформлении сделок с любым другим имуществом. Специфика заключается в предмете. Поскольку цифровая валюта не имеет материального выражения, необходимо указать ее наименование, объем, а также реквизиты кошелька и время зачисления.
Универсальный передаточный документ (УПД)
УПД заменяет накладную и счет-фактуру в сделках купли-продажи. Такой формат упрощает документооборот, служит подтверждением соблюдения условий и факта передачи криптовалюты.
УПД применяется в двух статусах:
Первый включает счет-фактуру и используется как первичный документ.
Второй только подтверждает передачу криптовалюты. Оформляется без счета-фактуры.
Почему официальный формат важен для бизнеса
Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны соблюдать законодательные требования при проведении сделок с криптовалютой, учитывать особенности бухгалтерского учета и налогообложения. Данный вид активов в России признан имуществом, которое можно свободно покупать, продавать, хранить, майнить.
Использовать криптовалюту как средство расчета нельзя, однако бизнес вправе принимать платежи в цифровых монетах через конвертацию в рубли. Выручка при этом также отображается в национальной валюте.
Правовые риски использования криптовалют в бизнесе могут быть связаны с регуляторной неопределенностью, непониманием правил налогообложения операций, несоблюдением требований AML. Минимизировать их можно с помощью выстроенной системы комплаенс-контроля, адаптированной под специфику работы на крипторынке.
Работа без блокировок по 115-ФЗ
Антиотмывочный закон 115-ФЗ обязывает банки отслеживать любые подозрительные операции. К ним относятся анонимные переводы через «серые» обменники и другие незарегистрированные платформы. Официальная работа с криптовалютой позволяет компаниям и физическим лицам избежать неожиданной блокировки счетов и других последствий нарушения законодательства, а также правил банков. Сделки купли-продажи цифровых монет должны быть оформлены документально. Для бизнеса также важно учитывать порядок бухгалтерского учета и налогообложения.
Полная прозрачность для ФНС
Официальный формат обеспечивает прозрачность операций с криптовалютой для ФНС и государственный контроль отрасли, упрощает ее интеграцию в правовое поле. Участникам рынка важно документально фиксировать транзакции, правильно учитывать доходы и расходы, своевременно предоставлять отчетность и уплачивать налоги. Это минимизирует риски штрафов и обвинений в нарушении законодательства.
Постановка криптовалюты на баланс компании
Бухгалтерский учет цифровых валют осуществляется по общим правилам. Постановка на баланс — по рыночной цене на момент покупки, снятие (расход) — по курсу, действующему в период продажи. Компании самостоятельно определяют способ учета:
Криптовалюта, приобретенная для дальнейшей реализации, относится к запасам.
Монеты, не предназначенные для перепродажи, зачисляют как нематериальные активы.
Прибыль от майнинга можно учитывать в качестве готовой продукции.
Проверка криптовалют по AML и защита от мошенничества
Официальный формат работы с криптовалютой обеспечивает безопасность транзакций. Все переводы, проходящие через сервис Exchagent, контролируются и сопровождаются в соответствии с требованиями законодательства. Процедуры AML-проверки транзакций и идентификации клиентов гарантируют защиту от мошенничества и предотвращают риск получения «грязной» криптовалюты.
Правовое регулирование криптовалюты в России
Операции с криптовалютой в России регулируются тремя основными законодательными актами:
Закон № 259-ФЗ от 31.07.2020 года закрепил понятие цифровой валюты. Она признается имуществом и не рассматривается в качестве средства платежа.
Закон № 221-ФЗ от 08.08.2024 года легализовал добычу цифровых валют и определил требования к деятельности майнеров.
Закон № 418-ФЗ от 29.11.2024 года установил порядок налогообложения криптоопераций.
Физические лица и бизнес могут покупать, продавать, хранить, добывать цифровые валюты, в том числе на зарубежных платформах. Сделки должны быть документально подтверждены, полученная прибыль задекларирована и подлежит налогообложению.
Налогообложение
Доход от сделок с криптовалютой подлежит налогообложению. Индивидуальные предприниматели и юридические лица платят от 6% до 30%. Ставка зависит от статуса и выбранных системы и объекта налогообложения. Подробнее об этом — в таблице.
Индивидуальные предприниматели
Юридические лица
ОСН
УСН
ОСН
УСН
Доходы
Доходы минус расходы
Доходы
Доходы минус расходы
13-22% в зависимости от размера дохода
6%
15%
25%
6%
15%
Указанные ставки действительны для бизнеса, зарегистрированного в РФ. Нерезиденты в статусе ИП или юридического лица платят 30% с прибыли от криптовалютных операций. Кроме того, необходимо предоставить отчетность в территориальный орган ФНС. Предприниматели подают годовую декларацию до 25 апреля, компании — до 25 марта.
FAQ
Что такое комплаенс на рынке криптовалют?
Это совокупность мер, которые принимаются компаниями для соблюдения правовых норм и обеспечения прозрачности операций.
Как осуществляется обмен документами и информацией в рамках договора купли-продажи цифровых валют?
Для этого используются электронная почта, мессенджеры и номера телефонов, указанные в реквизитах сторон. Юридически значимыми признаются документы и сообщения, отправленные с адресов, содержащих доменное имя компании.
Как легально купить цифровую валюту за доллары?
В России расчеты по договорам-купли-продажи проводятся только в рублях. Обмен на иностранные деньги возможен в рамках ВЭД и международных переводов.
Физическое лицо в России может открыть зарубежный счет?
Да. Для этого нужно лично посетить банк в выбранной стране или воспользоваться услугами платежных агентов. Потребуются документы, удостоверяющие личность, прохождение KYC, оплата комиссии за открытие и обслуживание счета.
Возможна покупка криптовалюты за наличный расчет?
Да. Необходимо в форме заявки указать способ расчета — наличными и согласовать условия сделки с менеджером.
