Покупка и продажа криптовалюты в 2026 году: ключевые ошибки бизнеса в новых реалиях

1. Игнорирование «цифрового следа»: AML-риски и сквозная аналитика

В 2026 году Росфинмониторинг и крупнейшие банки уже активно используют автоматизированные системы мониторинга, связывающие фиатные счета с крипто-кошельками. Убежденность компаний в том, что собственная легальность операций автоматически защищает от претензий регулятора, будет являться большой ошибкой

Приобретение криптовалюты через нелицензированные P2P-площадки или «серые» обменники фактически означает смешивание корпоративных активов с капиталами неустановленного происхождения. Если один из предыдущих контрагентов был связан с незаконной деятельностью, кошелек компании может быть классифицирован как высокорисковый.

Последствия включают блокировку операций по 115-ФЗ, длительные проверки и попадание в межбанковские стоп-листы, что существенно осложнит дальнейшую работу с финансовыми институтами. В новых условиях обязательным становится использование лицензированных операторов и регулярный AML-анализ входящих транзакций с применением профессиональных аналитических инструментов.