Крипто-активы в наследственном праве: как владельцу бизнеса передать цифровой капитал преемникам

В 2026 году цифровые активы получили устойчивое признание в гражданском обороте как имущество, подлежащее наследованию. Однако специфика блокчейн-технологий создает уникальную коллизию.

Юридически наследник может иметь право на биткоины или токены, но технически не иметь к ним доступа. Для владельца бизнеса, чей капитал частично размещен в цифровых активах, вопрос передачи наследства превращается в двухэтапный квест, правовой и технологический.

Первая и ключевая ошибка — это отсутствие прямого упоминания крипто-активов в завещании. В соответствии со ст. 128 ГК цифровые права и иное имущество могут входить в наследственную массу, однако на практике нотариус руководствуется только тем, что прямо зафиксировано в волеизъявлении наследодателя. Чтобы преемники могли официально вступить в права владения, в завещании необходимо указать наличие цифровых активов, их характер и форму хранения.

Важно подчеркнуть: нотариусу не передаются приватные ключи или сид-фразы, это небезопасно. Фиксируется лишь сам факт владения активами на конкретных платформах, биржах или аппаратных кошельках. Без этого нотариус не сможет включить крипто-активы в наследственную массу и выдать свидетельство, которое впоследствии потребуют банки или централизованные биржи для разблокировки счетов.

Вторая проблема — идентификация активов. Наследники нередко не знают, где именно хранятся средства: на каких биржах, в каких блокчейн-сетях и под какими аккаунтами. В настоящее время юридически грамотным решением считается формирование так называемой «дорожной карты цифровых активов». Это внутренний документ, который может храниться в банковской ячейке, у доверенного юриста или в рамках наследственного фонда. Он содержит перечень кастодиальных платформ, типы кошельков и общую структуру активов без раскрытия секретных данных.

Практика показывает, что крупные централизованные биржи (CEX), действующие в правовом поле, выдают средства наследникам исключительно при наличии нотариального свидетельства и документов, подтверждающих законное происхождение капитала.

Третий, наиболее сложный аспект — доступ к некастодиальным кошелькам (Ledger, Trezor, MetaMask и аналогам). Здесь юридические механизмы практически бессильны, если утрачена сид-фраза.

В наследственном планировании все чаще применяются технические решения: сервисы Dead Man’s Switch или автоматизированные сценарии передачи активов. Они позволяют перевести средства на кошелек наследника при отсутствии подтверждения активности владельца в течение заданного периода. С правовой точки зрения такие инструменты оформляются как дополнение к завещанию и фиксируют волю собственника на автоматизированный трансфер, а не подменяют собой нотариальную процедуру.

Четвертый блок рисков связан с налогообложением и комплаенсом. В России само по себе получение наследства налогом не облагается, за исключением отдельных категорий доходов. Однако это правило действует только при корректном оформлении. Если наследник просто получает доступ к кошельку и выводит средства на банковский счет, кредитная организация в рамках 115-ФЗ вправе квалифицировать поступление как доход. В этом случае может быть поставлен вопрос об уплате 13–15% НДФЛ и блокировке операций до выяснения источника средств.

Свидетельство о праве на наследство — ключевой документ, позволяющий легально подтвердить происхождение капитала и избежать налоговых претензий.

Особого внимания требуют бизнес-активы, оформленные через DAO или токены управления (governance tokens). Если управление компанией или проектом осуществляется через смарт-контракты, наследственное планирование должно включать передачу именно этих токенов, а не только экономической стоимости. Сейчас правоприменительная практика допускает наследование таких цифровых прав как формы участия в управлении. Без этого наследник может получить деньги, но лишиться контроля над бизнесом, логика которого зашита в коде.

Пятый риск — безопасность передачи информации. Прямая передача ключей через нотариуса или хранение сид-фразы в одном месте создает критическую уязвимость. В современной практике применяется метод «разделенного секрета», в том числе схема Шамира. Сид-фраза делится на несколько частей, которые хранятся у разных доверенных лиц или институтов. Только при наступлении страхового случая эти элементы объединяются, обеспечивая доступ к активам. Отсутствие подобного механизма в наше время все чаще расценивается как управленческая небрежность.

Отдельного упоминания заслуживает цифровой рубль и формирующаяся судебная практика. С 2025–2026 годов цифровой рубль официально включен в денежную систему РФ как форма национальной валюты, а значит безусловно входит в наследственную массу. В отличие от криптовалют, доступ к цифровым рублям осуществляется через идентифицированные кошельки в инфраструктуре Банка России, что существенно упрощает процедуру наследования, но одновременно делает невозможным анонимную передачу доступа.

Судебная практика последних лет показывает, что суды все чаще встают на сторону наследников при спорах о цифровых активах, если доказано волеизъявление наследодателя и прослеживается связь активов с его личностью. При этом отсутствие документального оформления (завещания, описания активов, подтверждения владения) почти всегда приводит к отказу во включении цифровых активов в наследственную массу, даже если технический доступ к ним существует.

Также нужно держать в фокусе фактор семейных и корпоративных конфликтов. Цифровые активы, не описанные в завещании, становятся предметом споров между наследниками и деловыми партнерами. Судебная практика показывает: если нет документального подтверждения воли собственника, доступ к активам может быть утрачен навсегда, даже при формальном признании права наследования.

Резюме

В 2026 году наследственное планирование крипто-активов — это не разовая юридическая услуга, а постоянный процесс, который нужно держать под контролем. Владельцу бизнеса рекомендуется регулярно проводить «аудит цифрового наследства», проверяя актуальность кошельков, платформ и правовой конструкции. В цифровой экономике право без технического доступа равносильно его отсутствию, а заблаговременная подготовка является единственным способом сохранить капитал для следующего поколения.

Данная статья носит исключительно информационный характер, не является рекомендацией или призывом к действию. Администрация сайта не несет ответственности за решения Пользователя сайта.