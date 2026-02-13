Эра RWA: как токенизация реальных активов меняет инвестиции в России

4. RWA в контуре БРИКС: трансграничный аспект

Особое стратегическое значение RWA приобретают в контексте построения альтернативных финансовых маршрутов внутри БРИКС. Токенизация товаров (нефти, зерна, золота) позволяет создавать цифровые расчетные единицы, минимально зависящие от доллара.

В начале 2026 года это направление получило мощный институциональный импульс: Резервный банк Индии (RBI) официально предложил странам БРИКС связать их цифровые валюты центральных банков (CBDC) для упрощения трансграничной торговли и платежей, чтобы снизить зависимость от доллара США. Это предложение, как ожидается, будет вынесено на обсуждение саммита БРИКС в 2026 году.

Конкретным примером такого подхода является пилотный проект цифровой торговой валюты «Unit», представленный в конце 2025 года. Она обеспечена резервной корзиной, состоящей на 40% из физического золота и на 60% из валют стран БРИКС, и рассматривается как прототип инструмента для расчетов между экономиками альянса. Хотя «Unit» пока не является официальной политикой, он наглядно демонстрирует, как токенизированные реальные активы (RWA), в первую очередь золото, могут стать цифровым залогом и основой для новых платежных шлюзов.

Таким образом, перспектива, при которой российский токенизированный металл выступает обеспечением для получения ликвидности в цифровых юанях или других валютах БРИКС, переходит из гипотетической плоскости в область практического обсуждения и пилотирования. Успех будет зависеть от решения регуляторных и технических вопросов совместимости различных национальных систем.