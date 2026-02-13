Эра RWA: как токенизация реальных активов меняет инвестиции в России

Процесс перевода прав на физические активы в цифровые токены на блокчейне превращается из футуристической идеи в стратегический приоритет для крупнейших игроков, от Сбера до специализированных финтех-платформ.
1. Что такое RWA и почему об этом говорят сейчас
RWA — это мост между традиционными финансами (TradFi) и децентрализованными технологиями. В российском правовом поле этот процесс реализуется через механизм Цифровых финансовых активов (ЦФА). Аналитики, включая экспертов Сбера, прогнозируют, что рынок ЦФА в РФ может достичь 10 трлн рублей в ближайшие годы, что указывает на огромный потенциал.
Основные драйверы растущего интереса:
Ликвидность: возможность «дробить» дорогие объекты (например, здание бизнес-центра) на мелкие цифровые доли.
Доступность: инвестиционный порог в такие классы активов, как недвижимость, потенциально может снизиться для розничных инвесторов.
Автоматизация: использование смарт-контрактов способно сократить число посредников и издержки.
2. Законодательный вектор 2026: дорожная карта, а не прорыв
Ключевым системным шагом стало утверждение Концепции развития токенизации в РФ Министерством финансов. Этот документ не является новым законом, а задает стратегическое направление. Он предполагает:
Расширение возможностей для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов в части доступа к различным типам ЦФА.
Развитие гибридных моделей, сочетающих в себе признаки ЦФА и утилитарных цифровых прав.
Упрощение налогового администрирования, что в перспективе может сделать работу с RWA сопоставимой по удобству с традиционными брокерскими операциями.
3. Ключевые направления токенизации в России (перспективы и пилоты)
А. Недвижимость: от «бетона» к цифровым долям
Инвестиции в коммерческую недвижимость через ЦФА рассматриваются как одно из самых перспективных направлений. Технологически уже возможно токенизировать объект и распределить арендный поток между владельцами токенов через смарт-контракты. Однако массового рынка токенизированных «квадратных метров» жилья пока не существует, это задача на ближайшие годы.
Б. Драгметаллы и сырье
Токенизация золота — мировой тренд, который находит отклик и в России. Цифровые токены, обеспеченные физическим металлом, решают проблемы хранения и высокой стоимости входа. Важно отметить, что текущая динамика продаж физического золота из госрезервов может влиять на развитие этого сегмента.
В. Интеллектуальная собственность и роялти
Это направление названо перспективным в Концепции Минфина. В будущем может быть реализована модель, при которой инвесторы смогут приобретать доли в правах на будущие доходы от произведений или патентов.
4. RWA в контуре БРИКС: трансграничный аспект
Особое стратегическое значение RWA приобретают в контексте построения альтернативных финансовых маршрутов внутри БРИКС. Токенизация товаров (нефти, зерна, золота) позволяет создавать цифровые расчетные единицы, минимально зависящие от доллара.
В начале 2026 года это направление получило мощный институциональный импульс: Резервный банк Индии (RBI) официально предложил странам БРИКС связать их цифровые валюты центральных банков (CBDC) для упрощения трансграничной торговли и платежей, чтобы снизить зависимость от доллара США. Это предложение, как ожидается, будет вынесено на обсуждение саммита БРИКС в 2026 году.
Конкретным примером такого подхода является пилотный проект цифровой торговой валюты «Unit», представленный в конце 2025 года. Она обеспечена резервной корзиной, состоящей на 40% из физического золота и на 60% из валют стран БРИКС, и рассматривается как прототип инструмента для расчетов между экономиками альянса. Хотя «Unit» пока не является официальной политикой, он наглядно демонстрирует, как токенизированные реальные активы (RWA), в первую очередь золото, могут стать цифровым залогом и основой для новых платежных шлюзов.
Таким образом, перспектива, при которой российский токенизированный металл выступает обеспечением для получения ликвидности в цифровых юанях или других валютах БРИКС, переходит из гипотетической плоскости в область практического обсуждения и пилотирования. Успех будет зависеть от решения регуляторных и технических вопросов совместимости различных национальных систем.
5. Преимущества и риски для инвестора
Плюсы: повышение ликвидности активов, снижение порога входа, прозрачность и автоматизация учета.
Риски: рынок находится на ранней стадии, нормативная база продолжает формироваться, существуют технологические и валютные риски, особенно в трансграничных операциях.
Сравнение традиционных инвестиций и RWA
Параметр
Традиционные активы (Недвижимость)
RWA (Токенизированные активы)
Порог входа
Высокий (от 100 тыс. руб.)
Минимальный (от 100 руб.)
Скорость сделки
от 1 дня
Мгновенно
Комиссии
Брокер + депозитарий (0,1–1%)
Платформа (0,01–0,1%)
Прозрачность
Отчетность за период (недвижимость)
Мониторинг в блокчейне 24/7
Риски
Рыночные, инфраструктурные
Технологические (ошибки в коде), валютные
6. Как может выглядеть инвестирование в RWA
По данным Банка России, в реестре операторов информационных систем, выпускающих ЦФА, зарегистрировано несколько ключевых игроков, среди которых:
Атомайз (Atomyze): фокус на токенизации металлов.
Сбер и Альфа-Банк: ведущие банки, интегрирующие услуги по ЦФА в свою экосистему.
Мастерчейн: специализируется на отдельных сегментах, например, на работе с дебиторской задолженностью.
Примерный алгоритм для будущего инвестора:
Выбрать лицензированную платформу-оператора.
Пройти процедуру идентификации и, при необходимости, тестирование (для неквалифицированных инвесторов).
Пополнить счет.
Выбрать конкретный ЦФА (токенизированный актив) и приобрести его.
Резюме: будущее формируется сегодня
Рынок RWA в России не измеряется пока триллионами рублей, но имеет все предпосылки для роста. Глобальный объем токенизированных реальных активов на блокчейне, по оценкам на начало 2026 года, составляет около $21 млрд, демонстрируя мировой тренд. Мы входим в фазу, когда «владеть» активом все чаще означает владеть его защищенной цифровой записью. Эра RWA ставит новые вопросы: не «есть ли у вас миллион на квартиру», а «готовы ли вы стать совладельцем перспективного актива в цифровой форме». Успех будет зависеть от слаженной работы регуляторов, технологических компаний и доверия инвесторов.
