Как пополнить Steam: советы и инструкция для геймеров

Пошаговое пополнение Steam

Шаг 1. Перейдите на мониторинг сервисов Exnode. Перейдите на мониторинг Exnode, на нем собраны все актуальные площадки для пополнения Steam. Можно сразу сравнить комиссии, доступные валюты (рубли, доллары, тенге) и способы оплаты. Это экономит время и помогает выбрать самый выгодный вариант.

Шаг 2. Выберите подходящий сервис. На мониторинге видно, какие условия предлагает каждая площадка. GGSEL подойдет тем, кто ищет универсальность и широкий выбор товаров. Keysforgamers выгоден за счет кэшбэка. Skinamy подойдет тем, кто не против пополнить баланс через скины. А Kupikod хорош своей простотой — ввел логин, оплатил и получил баланс. Сервис я подбираю исходя из комиссии, удобства интерфейса и нужной валюты.

Шаг 3. Перейдите на сайт выбранного сервиса. После клика на кнопку “пополнить” система сразу перенаправляет на сайт сервиса.

Шаг 4. Заполните данные для пополнения. На сайте нужно ввести:

сумму пополнения;

логин от аккаунта Стим (именно логин, а не никнейм — здесь часто ошибаются новички);

валюту оплаты (рубли, доллары или тенге);

способ оплаты (обычно это СБП или банковская карта).

Шаг 5. Проведите оплату. После ввода данных система перенаправляет на страницу оплаты, где можно выбрать подходящий способ оплаты.

Шаг 6. Дождитесь зачисления и проверьте баланс. Средства обычно приходят в течение 1–2 минут. Если дольше — обратитесь в поддержку.