Криптобиржи, доступные в России: топ-10 обзор и сравнение

Предложений на рынке много, и каждая площадка отличается комиссиями, функционалом и поддержкой рубля. Чтобы сориентироваться в этом многообразии, полезно опираться на независимый рейтингкриптобирж, где собраны площадки, доступные для россиян, с их особенностями и преимуществами. Такой подход позволяет быстрее найти подходящую биржу и сравнить условия в одном месте.
Рейтинг криптобирж
На сайте Exnode опубликован актуальный рейтинг криптобирж, где собраны площадки, доступные в России. Здесь можно найти криптобиржу для россиян, сравнить комиссии, валюты и условия торговли
Топ-10 криптобирж в России
Сегодня в 2025 году российским пользователям доступен широкий выбор криптовалютных площадок. Некоторые сервисы ориентированы на международный рынок, другие активно работают с гражданами России, предлагая поддержку рубля, удобные инструменты и быстрые способы пополнения. Чтобы выбрать криптобиржу в России, важно учитывать ликвидность, комиссии, функционал и надежность компании. Ниже представлен топ криптобирж для россиян, основанный на объемах торгов и доступности сервисов.
Bybit
Bybit — одна из самых популярных криптобирж, которая занимает ведущие позиции среди площадок, доступных россиянам в 2025 году. Биржа изначально была ориентирована на деривативы и торговлю фьючерсами, но со временем превратилась в универсальную платформу с поддержкой спотового рынка, P2P-обмена, стейкинга и копитрейдинга.
Для российских пользователей Bybit остается одним из главных вариантов, так как здесь доступен интерфейс на русском языке, широкий выбор способов пополнения и выгодные комиссии. Площадка отличается высоким уровнем ликвидности и продуманным мобильным приложением, что делает ее удобной как для активных трейдеров, так и для тех, кто только начинает работу с криптовалютой.
Плюсы:
высокая ликвидность на спотовом и фьючерсном рынках;
удобный интерфейс на русском языке и мобильное приложение;
наличие P2P-маркета для работы с рублем;
широкий выбор инструментов: спот, фьючерсы, стейкинг, копитрейдинг;
регулярные акции и бонусные программы.
Минусы:
жесткие требования к KYC при больших оборотах;
ограничения по выводу средств для непроверенных аккаунтов;
возможные перебои с доступом к отдельным сервисам из-за санкционных рисков;
высокие комиссии на некоторые виды деривативов по сравнению с конкурентами.
Данные о бирже:
Основание: 2018 год.
Страна регистрации: Сингапур.
Инструменты: спотовая и фьючерсная торговля, опционы, P2P, копитрейдинг, стейкинг, earn-программы, встроенный кошелек.
Gate.io
Gate.io — одна из старейших криптобирж на рынке, которая стабильно входит в топ криптобирж для россиян благодаря надежности и широкому функционалу. Биржа известна огромным выбором монет: здесь представлены тысячи токенов, включая редкие и перспективные проекты, которых часто нет у конкурентов.
Для российских пользователей Gate.io остается актуальной, так как платформа поддерживает регистрацию, работает без ограничений и дает доступ ко всем основным инструментам. Дополнительным плюсом является развитая система earn-продуктов, криптозаймов и торговых ботов, что делает площадку удобной не только для трейдеров, но и для инвесторов, ищущих пассивный доход.
Плюсы:
более 1 700 криптовалют в листинге, включая редкие проекты;
долгий срок работы и стабильная репутация;
наличие earn-программ, кредитов и торговых ботов;
доступность для россиян в 2025 году;
относительно низкие комиссии.
Минусы:
перегруженный интерфейс, который может быть сложным для новичков;
ограниченные варианты ввода и вывода фиата;
необходимость KYC для полноценного доступа ко всем функциям;
высокая конкуренция на бирже снижает заметность отдельных проектов.
Данные о бирже:
Основание: 2013 год.
Страна регистрации: Китай (штаб-квартира позже перенесена).
Инструменты: спотовая торговля, деривативы, earn-продукты, криптозаймы, торговые боты, NFT-маркетплейс.
MEXC
MEXC — международная криптобиржа, которая активно работает с российскими пользователями и предлагает одни из самых низких комиссий на рынке. Площадка известна тем, что быстро листит новые токены и позволяет трейдерам первыми получать доступ к перспективным проектам.
В 2025 году MEXC уверенно входит в рейтинг криптобирж для россиян, так как сочетает высокую ликвидность, широкий выбор монет и удобные условия ввода и вывода средств. Биржа также поддерживает маржинальную торговлю, фьючерсы и earn-программы, что делает ее универсальной для разных стратегий.
Плюсы:
низкие комиссии на спотовом и фьючерсном рынках;
быстрое добавление новых токенов в листинг;
доступность для россиян без серьезных ограничений;
удобное мобильное приложение и интерфейс на русском языке;
earn-программы и стейкинг для получения пассивного дохода.
Минусы:
невысокая ликвидность по ряду редких токенов;
необходимость KYC для крупных операций;
ограниченные варианты ввода фиата;
по сравнению с крупными биржами меньше инструментов для профессиональной торговли.
Данные о бирже:
Основание: 2018 год.
Страна регистрации: Сингапур.
Инструменты: спотовая торговля, маржинальная торговля, фьючерсы, earn-программы, стейкинг, P2P, криптозаймы, листинг новых токенов.
OKX
OKX — одна из крупнейших криптобирж в мире, которая давно закрепилась в числе лидеров и стабильно входит в топ криптобирж для россиян. Платформа известна высокой ликвидностью, обширным выбором инструментов и развитой экосистемой для торговли и инвестиций.
Для российских пользователей OKX в 2025 году остается одной из ключевых площадок: регистрация доступна, пополнение счета возможно через P2P и стейблкоины, а интерфейс поддерживает русский язык. Биржа активно развивает сервисы копитрейдинга, earn-продукты, а также предлагает встроенный кошелек Web3 с поддержкой NFT и DeFi.
Плюсы:
высокая ликвидность и крупные объемы торгов;
широкий выбор инструментов: спот, фьючерсы, опционы;
встроенный Web3-кошелек для NFT и DeFi;
поддержка P2P-платежей с рублем;
earn-продукты и стейкинг с разными уровнями доходности.
Минусы:
усложненная верификация для пользователей с крупным капиталом;
ограничения на вывод средств без KYC;
перегруженный интерфейс для новичков;
высокие комиссии на отдельные операции (например, опционы).
Данные о бирже:
Основание: 2017 год.
Страна регистрации: Сейшельские острова.
Инструменты: спотовая и фьючерсная торговля, опционы, earn-программы, стейкинг, копитрейдинг, Web3-кошелек, NFT-маркетплейс.
BingX
BingX — динамично развивающаяся международная криптобиржа, которая в последние годы уверенно закрепилась в числе площадок, популярных среди россиян. В 2025 году она входит в рейтинг криптобирж в России, так как предлагает удобный интерфейс, широкий выбор инструментов и акцент на копитрейдинг.
Биржа изначально развивалась как платформа для социальной торговли, и сегодня этот формат остается ее сильной стороной: пользователи могут автоматически повторять сделки успешных трейдеров. При этом BingX предлагает все классические функции — спотовую торговлю, фьючерсы, earn-программы и P2P-платежи.
Плюсы:
акцент на копитрейдинг и социальную торговлю;
удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
наличие earn-программ и бонусов для новых пользователей;
стабильная ликвидность на популярных торговых парах;
доступность для россиян в 2025 году.
Минусы:
меньшая ликвидность по сравнению с крупнейшими биржами;
ограниченный выбор редких токенов;
зависимость новичков от стратегий других трейдеров в копитрейдинге;
необходимость KYC для крупных операций и вывода.
Данные о бирже:
Основание: 2018 год.
Страна регистрации: Сингапур.
Инструменты: спотовая торговля, фьючерсы, копитрейдинг, earn-программы, P2P, стейкинг, социальная торговля.
Bitget
Bitget — криптобиржа, которая за несколько лет превратилась в одну из ведущих площадок по торговле деривативами и социальному трейдингу. В 2025 году она занимает заметное место в топе криптобирж, так как сочетает высокую ликвидность, доступность регистрации и широкий набор инструментов.
Платформа активно продвигает копитрейдинг, позволяя пользователям подключаться к стратегиям профессиональных трейдеров и автоматически повторять их сделки. Для российского рынка Bitget остается удобным вариантом: интерфейс доступен на русском языке, пополнение счета возможно через P2P и стейблкоины, а комиссии остаются одними из самых конкурентных.
Плюсы:
сильный фокус на копитрейдинг и социальный трейдинг;
высокая ликвидность на фьючерсах и спотовом рынке;
интерфейс и мобильное приложение на русском языке;
конкурентные комиссии;
регулярные бонусные акции и предложения.
Минусы:
не такой широкий выбор редких токенов, как у конкурентов;
риски для пользователей, полагающихся только на копитрейдинг;
необходимость KYC для полноценного доступа;
сравнительно молодая история работы, меньше опыта, чем у старых бирж.
Данные о бирже:
Основание: 2018 год.
Страна регистрации: Сингапур.
Инструменты: спотовая торговля, фьючерсы, копитрейдинг, earn-программы, стейкинг, P2P.
HTX (Huobi)
HTX, ранее известная как Huobi, — одна из старейших и наиболее узнаваемых криптобирж в мире. В 2025 году она входит в рейтинг криптобирж в России, сохраняя высокую ликвидность и широкий набор инструментов для торговли.
Биржа ориентирована на международных клиентов и остается доступной для российских пользователей, предлагая регистрацию, интерфейс на русском языке и удобные варианты ввода и вывода средств. HTX активно развивает фьючерсные контракты, earn-программы и сервисы для долгосрочных инвесторов.
Благодаря своей истории и стабильности биржа сохраняет доверие аудитории и востребованность на российском рынке.
Плюсы:
более десяти лет работы и устойчивая репутация;
широкий набор инструментов: спот, деривативы, earn-программы;
поддержка торговли для россиян в 2025 году;
наличие бонусных акций и скидок на комиссии;
мобильное приложение и интерфейс на русском языке.
Минусы:
некоторые пользователи отмечают снижение ликвидности на отдельных парах;
верификация KYC обязательна для расширенного функционала;
сложный интерфейс для новичков;
рискованные earn-продукты с высокой доходностью.
Данные о бирже:
Основание: 2013 год.
Страна регистрации: Сейшельские острова (ранее Китай).
Инструменты: спотовая торговля, фьючерсы, earn-программы, стейкинг, P2P, копитрейдинг, собственный токен HT.
KuCoin
KuCoin — крупная международная криптобиржа, которая занимает прочные позиции в числе наиболее удобных площадок для россиян. В 2025 году она входит в топ криптобирж в России, благодаря широкому выбору монет, наличию earn-программ и доступности регистрации. KuCoin часто называют «биржей для альткоинов», так как здесь торгуется огромное количество токенов, включая редкие проекты на ранних стадиях.
Для российских пользователей это один из способов получать доступ к перспективным активам, которые могут отсутствовать на более консервативных площадках. Биржа также предлагает встроенный кошелек, P2P-обмен и развитую систему пассивного дохода.
Плюсы:
более 700 криптовалют в листинге, включая редкие токены;
развитая экосистема earn-продуктов и стейкинга;
доступность регистрации для россиян;
наличие торговых ботов и инструментов автоматизации;
интерфейс на русском языке и мобильное приложение.
Минусы:
сравнительно высокие комиссии для некоторых операций;
ограниченные варианты ввода и вывода фиата;
необходимость KYC для крупных операций;
иногда низкая ликвидность по редким альткоинам.
Данные о бирже:
Основание: 2017 год.
Страна регистрации: Сейшельские острова.
Инструменты: спотовая торговля, фьючерсы, earn-программы, стейкинг, криптозаймы, P2P, торговые боты.
Phemex
Phemex — криптобиржа, которая специализируется на деривативах и одновременно предлагает широкий выбор инструментов для спотовой торговли. В 2025 году она входит в рейтинг криптобирж в России, так как остается доступной для регистрации и работы из РФ.
Биржа известна высоким качеством исполнения ордеров, надежной инфраструктурой и удобным интерфейсом. Особое внимание Phemex уделяет безопасности: платформа использует холодное хранение активов и многоуровневую систему защиты.
Для российских пользователей биржа остается привлекательной благодаря прозрачным комиссиям, earn-программам и поддержке мобильных приложений.
Плюсы:
высокая скорость исполнения ордеров и стабильная ликвидность;
акцент на безопасность: холодное хранение и защита аккаунтов;
поддержка русского языка и удобное мобильное приложение;
earn-программы и бонусы для новых пользователей;
доступность регистрации для россиян.
Минусы:
меньшее количество монет по сравнению с крупными конкурентами;
ограниченные возможности ввода и вывода фиата;
меньше инструментов для долгосрочных инвесторов;
необходимость KYC для работы с крупными суммами.
Данные о бирже:
Основание: 2019 год.
Страна регистрации: Сингапур.
Инструменты: фьючерсы, спотовая торговля, earn-программы, стейкинг, встроенный кошелек, мобильное приложение.
Bitfinex
Bitfinex — одна из старейших и наиболее узнаваемых международных криптобирж, которая продолжает оставаться востребованной и в 2025 году. Она стабильно входит в топ криптобирж для россиян, предлагая высокую ликвидность, широкий выбор инструментов и развитую систему для профессиональной торговли. Площадка известна тем, что ориентирована на опытных трейдеров и крупных инвесторов: здесь доступны маржинальная торговля, кредитное плечо, деривативы и расширенные API-инструменты для алгоритмической торговли.
Несмотря на высокую конкуренцию, Bitfinex сохраняет доверие за счет своей истории и стабильной работы. Для российских пользователей это платформа, где можно реализовать более сложные стратегии и работать с крупным капиталом.
Плюсы:
высокая ликвидность и глубина рынка;
развитые инструменты для профессиональной торговли;
поддержка API и алгоритмических стратегий;
earn-программы и кредитование;
доступность регистрации для россиян.
Минусы:
сложный интерфейс для новичков;
высокие комиссии по сравнению с рядом конкурентов;
история спорных ситуаций с регуляторами;
ограничения по работе с фиатом.
Данные о бирже:
Основание: 2012 год.
Страна регистрации: Британские Виргинские острова.
Инструменты: спотовая и маржинальная торговля, деривативы, earn-программы, кредитование, API для алгоритмической торговли.
Что такое криптобиржа в России
Криптобиржа в России — это онлайн-площадка, где пользователи могут покупать, продавать и обменивать цифровые активы. Такие сервисы работают по принципу классических бирж: они сводят продавцов и покупателей, предоставляют интерфейс для торговли и обеспечивают хранение активов на внутренних кошельках.
В 2025 году криптобиржи стали важным элементом финансовой инфраструктуры, особенно для частных инвесторов и малого бизнеса. Главное их преимущество — возможность быстро конвертировать деньги в цифровую форму и обратно. Для россиян в условиях ограничений это особенно актуально: сервисы позволяют переводить средства за границу, диверсифицировать сбережения и использовать криптовалюту для международных расчетов.
Почему растет спрос на криптобиржи для россиян
Кроме базовых функций покупки и продажи, криптобиржи доступные в России предлагают широкий спектр дополнительных инструментов: маржинальная торговля, фьючерсы, копитрейдинг, earn-программы и встроенные кошельки. Благодаря этому они подходят не только профессионалам, но и новичкам, которые только начинают работать с криптовалютным рынком.
Спрос на такие сервисы в 2025 году объясняется несколькими факторами:
рост интереса к цифровым активам как к альтернативе традиционным инвестициям;
потребность в международных переводах, обходящих ограничения;
желание защитить капитал от инфляции и колебаний рубля;
удобство торговли через мобильные приложения и круглосуточный доступ к рынку.
Криптобиржа в России сегодня — это не просто площадка для сделок, а полноценный инструмент управления капиталом. Именно поэтому рейтинги криптобирж становятся востребованными у тех, кто ищет надежные решения для торговли и инвестиций.
Как был составлен рейтинг криптобирж в России
Чтобы выбрать криптобиржу в России, недостаточно просто смотреть на рекламу или популярность в соцсетях. Для составления рейтинга учитывались объективные показатели, которые важны как для новичков, так и для опытных трейдеров. Такой подход позволяет выделить только те площадки, которые реально подходят для работы с Россией в 2025 году.
Рейтинг криптобирж
На сайте Exnode опубликован актуальный рейтинг криптобирж, где собраны площадки, доступные в России. Здесь можно найти криптобиржу для россиян, сравнить комиссии, валюты и условия торговли
Основные критерии отбора:
Доступность для россиян — учитывалось, какие криптобиржи для России в 2025 действительно работают с гражданами РФ, поддерживают регистрацию и вывод средств.
Объем торгов и ликвидность — чем выше показатели, тем проще совершать сделки по рыночной цене без задержек и проскальзываний.
Поддержка валют — в приоритете те платформы, где доступны рубли и основные мировые валюты (USD, EUR, USDT).
Надежность и репутация — важную роль сыграла история компании, юридическая база и отзывы пользователей.
Инструменты для торговли — наличие маржинальной торговли, фьючерсов, копитрейдинга, стейкинга и встроенного кошелька.
Комиссии и условия ввода/вывода — прозрачность тарифов и отсутствие скрытых платежей.
Отзывы пользователей — опыт реальных клиентов помог выделить криптобиржи доступные в России, которые действительно работают стабильно.
Благодаря этим параметрам сформирован объективный рейтинг криптобирж в России, включающий десять площадок, которые можно назвать проверенными и надежными для 2025 года.
Как открыть криптобиржу для россиян: пошаговая инструкция
В 2025 году зарегистрироваться и начать работу на криптобирже в России можно за несколько шагов. Процесс максимально упрощен: площадки стремятся сделать вход на рынок быстрым даже для новичков.
Шаг 1. Регистрация на бирже. Зайдите на официальный сайт выбранной площадки и нажмите «Регистрация». Укажите электронную почту, придумайте надежный пароль и подтвердите создание аккаунта. На большинстве бирж процедура занимает всего пару минут.
Шаг 2. Подтверждение данных и настройка безопасности. Подтвердите e-mail или номер телефона, а затем активируйте двухфакторную аутентификацию. Это базовое требование для защиты аккаунта на любой криптобирже для россиян. Дополнительно можно установить лимиты на вывод средств.
Шаг 3. Пополнение счета. После активации аккаунта внесите первый депозит. Большинство криптобирж доступных в России предлагают разные способы пополнения: банковские карты, P2P-переводы или стейблкоины. Важно проверить комиссии и лимиты.
Шаг 4. Освоение интерфейса и инструментов. Внутри аккаунта доступен торговый терминал, спотовая и фьючерсная торговля, копитрейдинг, стейкинг и встроенный кошелек для хранения монет. Настройте интерфейс под себя и изучите базовые разделы.
Шаг 5. Начало торговли. Когда депозит зачислен, можно покупать криптовалюту, открывать сделки или инвестировать в долгосрок. Криптобиржа для России в 2025 году — это та, где легко пройти регистрацию, быстро внести средства и удобно управлять портфелем.
Как выбрать криптобиржу в России для своих целей
Выбор площадки для торговли — это не формальность, а стратегическое решение. От того, какую криптобиржу для россиян вы откроете, зависит сохранность капитала, доступ к инструментам и удобство ежедневной работы. Для новичка важна простота и безопасность, для активного трейдера — ликвидность и низкие комиссии, а для инвестора — возможность долгосрочного хранения и доступа к дополнительным сервисам.
При выборе стоит учитывать следующие параметры:
Капитал и его защита. Чем выше сумма, с которой вы заходите на рынок, тем больше внимания нужно уделить безопасности. Важна репутация площадки, ее юридический статус и наличие резервов. Российские криптобиржи и крупные международные сервисы в 2025 году предлагают страховку активов и систему Proof of Reserves, которая подтверждает наличие средств пользователей.
Доступность и работа с рублем. Если планируете регулярно вводить и выводить деньги, выбирайте криптобиржи доступные в России с поддержкой рублевых операций. Это ускоряет расчеты и снижает комиссии.
Инструменты и цели торговли. Для краткосрочных сделок нужны спот и фьючерсы с высокой ликвидностью. Для пассивного дохода подойдут стейкинг, депозитные продукты и копитрейдинг.
Комиссии и скрытые расходы. Разница даже в десятые доли процента на комиссиях может серьезно повлиять на прибыль при активной торговле. Обязательно сравнивайте условия — это ключевой критерий при выборе.
Уровень поддержки и удобство интерфейса. Биржа должна быть понятной и на русском языке. Для начинающих особенно важно наличие круглосуточной поддержки, обучающих материалов и мобильного приложения.
Выбор криптобиржи в России напрямую зависит от ваших целей: сохранить капитал, активно торговать или инвестировать в долгосрок. Универсальной площадки не существует, но рейтинг помогает быстро сопоставить условия и найти оптимальный вариант.
Рейтинг криптобирж
На сайте Exnode опубликован актуальный рейтинг криптобирж, где собраны площадки, доступные в России. Здесь можно найти криптобиржу для россиян, сравнить комиссии, валюты и условия торговли
Каких криптобирж больше нет в России и почему они ушли
Если в 2017–2019 годах российские пользователи могли свободно работать практически со всеми крупными международными площадками, то к 2025 году ситуация изменилась. Под давлением регуляторных ограничений и санкций многие компании ограничили доступ для клиентов из РФ. Это напрямую повлияло на то, какие криптобиржи доступные в России остались на рынке.
Среди наиболее заметных уходов стоит выделить:
Binance — крупнейшая мировая криптобиржа, долгое время удерживавшая лидерство по объемам торгов. В 2023 году компания объявила о сворачивании локальных сервисов для россиян и запретила регистрацию новых клиентов из РФ. Вывод средств стал затруднен, а полноценная работа на платформе — невозможна.
Coinbase — одна из старейших и наиболее известных бирж США. Она полностью прекратила обслуживание российских клиентов еще в 2022 году. Coinbase ориентируется на рынок США и ЕС и не ведет бизнес с гражданами РФ.
Kraken — американская криптобиржа, которая в 2022–2023 годах также закрыла доступ для россиян. Для пользователей это означало блокировку аккаунтов и необходимость вывода средств в сжатые сроки.
Bitstamp — европейская платформа, долгое время пользовавшаяся спросом у трейдеров. С 2023 года сервис прекратил регистрацию новых аккаунтов из России и ограничил работу уже существующих.
Gemini — биржа братьев Уинклвосс, которая никогда не делала акцента на российский рынок и окончательно закрыла доступ еще в период первых санкционных волн.
Причины ухода у всех бирж схожие: ужесточение регуляций в США и Европе, давление со стороны национальных регуляторов, а также риски вторичных санкций. Для самих компаний отказ от российского рынка оказался проще и безопаснее, чем адаптация под новые условия.
В результате на рынке остались только те площадки, которые продолжают обслуживать клиентов из РФ и обеспечивают доступные способы ввода и вывода. Именно они формируют современный рейтинг криптобирж для россиян, и на них сосредоточен реальный спрос в 2025 году.
Рейтинг криптобирж
На сайте Exnode опубликован актуальный рейтинг криптобирж, где собраны площадки, доступные в России. Здесь можно найти криптобиржу для россиян, сравнить комиссии, валюты и условия торговли
Заключение
В 2025 году криптобиржа в России стала неотъемлемым инструментом как для частных инвесторов, так и для бизнеса. Выбор площадки напрямую влияет на то, насколько безопасно и удобно будут проходить сделки, какие инструменты окажутся доступны и какие комиссии придется платить. Сегодня на рынке представлены разные форматы: от международных сервисов с широкой ликвидностью до решений, ориентированных на локальные потребности. Именно поэтому важно заранее определить цели — сохранить капитал, активно торговать или получать доход от дополнительных сервисов — и уже под них подбирать платформу.
Для этого полезно опираться на рейтинг криптобирж для россиян, где собраны проверенные площадки с поддержкой рубля и удобными инструментами. Такой рейтинг помогает избежать ошибок и сразу сузить выбор до надежных вариантов. В условиях 2025 года подходящая криптобиржа для России — это та, которая сочетает безопасность, доступность и возможности для роста капитала, а значит, служит универсальным инструментом для долгосрочной работы с криптовалютами.
Данный обзор носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией или призывом к действию. Крипторынок связан с высокими рисками, поэтому перед использованием любой платформы проведите собственное исследование.
Реклама: Салказанов Руслан Валерьевич, ИНН: 151102107366, erid: 2W5zFJvd5J8
Начать дискуссию