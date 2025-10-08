Криптобиржи, доступные в России: топ-10 обзор и сравнение

HTX (Huobi)

HTX, ранее известная как Huobi, — одна из старейших и наиболее узнаваемых криптобирж в мире. В 2025 году она входит в рейтинг криптобирж в России, сохраняя высокую ликвидность и широкий набор инструментов для торговли.

Биржа ориентирована на международных клиентов и остается доступной для российских пользователей, предлагая регистрацию, интерфейс на русском языке и удобные варианты ввода и вывода средств. HTX активно развивает фьючерсные контракты, earn-программы и сервисы для долгосрочных инвесторов.

Благодаря своей истории и стабильности биржа сохраняет доверие аудитории и востребованность на российском рынке.

Плюсы:

более десяти лет работы и устойчивая репутация;

широкий набор инструментов: спот, деривативы, earn-программы;

поддержка торговли для россиян в 2025 году;

наличие бонусных акций и скидок на комиссии;

мобильное приложение и интерфейс на русском языке.

Минусы:

некоторые пользователи отмечают снижение ликвидности на отдельных парах;

верификация KYC обязательна для расширенного функционала;

сложный интерфейс для новичков;

рискованные earn-продукты с высокой доходностью.

Данные о бирже: