Какой аудит нужен вашему бизнесу? Обязательный vs инициативный аудит: отличия и преимущества

Значение аудита для бизнеса
Аудит — это проверка хозяйственной, экономической и финансовой деятельности бизнеса. Может проводиться в обязательном порядке (по требованию закона) или добровольно (по инициативе компании).
Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности дает понимание реального положения дел в бизнесе. По итогам аудита компания получает аудиторское заключение с мнением эксперта. Например, документ предоставляют в банк при оформлении крупного кредита или инвесторам как подтверждение финансовой устойчивости проекта.
Обязательный аудит — это ежегодное мероприятие согласно требованиям законодательства (ч. 2 ст. 5 закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ). Проводится с привлечением независимых аудиторов для оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Инициативный аудит — добровольное решение бизнеса. Законодательно не устанавливается, но при его проведении компании и эксперты руководствуются правилами для обязательного аудита.
Аудит помогает бизнесу выявить ошибки и неточности на отдельных участках деятельности. Дает собственникам, инвесторам, партнерам объективное представление о финансовом состоянии бизнеса.
Обязательный аудит
Обязательный аудит — это исследование различных аспектов деятельности бизнеса на правильность хозяйственных операций, соблюдение нормативных актов, достоверность информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Нормативно-правовая основа обязательного аудита — закон № 307-ФЗ, НПА контролирующих органов.
Законодательные требования относятся к крупным предприятиям (ПАО, ООО и др.). Малый бизнес освобожден от обязанности проводить обязательный аудит, но в целях получения преимуществ может проводить добровольный аудит.
Минфин указал, какие организации должны проводить обязательный аудит (ч. 1 ст. 5 закона № 307-ФЗ):
Компании, чьи ценные бумаги допущены к организованным торгам, а также эмитенты эмиссионных ценных бумаг, обязанные раскрывать информацию согласно закону от 22.04.1996 № 39-ФЗ.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг, бюро кредитных историй.
Фонды, если поступление имущества и денежных средств за год, предшествующий отчетному периоду, превышает 3 млн рублей (за исключением государственных внебюджетных фондов и международных фондов, требования к которым установлены законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ).
Организации, чей доход от предпринимательской деятельности в предшествующем отчетном году превышает более 800 млн руб. и (или) сумма активов по бухгалтерскому балансу на конец предыдущего отчетного года составляет более 400 млн. руб. (за исключением государственных и муниципальных органов власти, сельскохозяйственных кооперативов, ведущих деятельность в соответствии с законом от 19.06.1992 № 3085-1).
Основанием для проведения обязательного аудита могут быть и другие федеральные законы. С полным списком случаев обязательных проверок можно ознакомиться на сайте Минфина.
Кто проводит
Обязательную проверку бухгалтерской отчетности проводят аудиторские организации — участники СРО (саморегулируемых организаций), запись о которых внесена в реестр аудиторских организаций СРО.
Стороны заключают договор на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. Использовать можно примерную форму договора (ч. 4 ст. 5 закона № 307-ФЗ).
Основные (типовые) разделы договора на обязательный аудит:
Предмет проверки — аудит бухгалтерской отчетности в компании заказчика (дочерних предприятиях).
Права и обязанности исполнителя и аудируемого лица.
Форма предоставления аудиторского заключения — в бумажном или электронном виде.
Сроки проверки.
Стоимость услуги.
Право на расторжение договора — по соглашению сторон или в судебном порядке.
Право исполнителя привлекать субподрядчиков для проведения аудита.
По итогам обязательной проверки исполнитель выдает аудиторское заключение, оформленное по международным стандартам аудита (МСА). Аудиторское заключение отражает мнение аудитора о достоверности или недостоверности отчетности.
Основные этапы
Разберем ключевые этапы обязательного аудита в укрупненном виде:
Подготовка. Стороны согласовывают область проверки, сроки и стоимость, заключают договор. Аудитор запрашивает финансовую документацию, учетную политику, внутренние регламенты. На основании предварительного анализа исполнитель выявляет области риска и выбирает методы проверки.
Проведение проверки. Аудитор исследует бухгалтерскую отчетность и первичную документацию, описывает найденные недочеты, оценивает их влияние на достоверность бухгалтерской отчетности. Затем он принимает решение о необходимости дополнительных аудиторских процедур.
Подготовка аудиторского заключения. По итогам проверки аудитор оформляет заключение и отражает в нем мнение о достоверности финансовой отчетности. Передает документ заказчику на бумаге или в электронном виде.
Этапы аудита охватывают все важные задачи — от планирования и предварительной оценки рисков до передачи результатов бизнесу.
Преимущества
Проведение обязательного аудита позволяет бизнесу наладить доверительные отношения с контролирующими органами и повысить конкурентоспособность компании на рынке. А именно:
Наличие аудиторского заключения укрепляет деловую репутацию бизнеса.
Руководитель уверен, что компания не нарушает законодательные требования, налоги рассчитаны верно, бухгалтерская (финансовая) отчетность ведется корректно, дивиденды выплачиваются вовремя и в полном объеме.
Рекомендации аудиторов позволяют оптимизировать учетные процессы.
Ответственность
Законодательство определяет меры административной ответственности за непредоставление информации в надзорные органы. Например, бизнес должен направить аудиторское заключение в налоговый орган. За нарушение этой обязанности предусмотрены штрафы (ст. 19.7 КоАП):
от 300 до 500 руб. — на должностных лиц;
от 3 до 5 тыс. руб. — на организации.
Действуют штрафы для эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговых организаций, АИФ, ПИФ и др. за непредоставление информации, нарушение сроков, полноты сведений (ст. 15.19 КоАП):
от 20 до 30 тыс. руб. или дисквалификация на один год — на должностных лиц;
от 500 до 700 тыс. руб. — на организации.
Отказ от обязательного аудита или непредставление аудиторского заключения по итогам проверки ведет к административному наказанию руководителя компании.
Инициативный аудит
Инициативный аудит — это проверка бизнеса на основании добровольного решения бизнеса. Цель инициативного аудита такая же, как и у обязательного — проверка достоверности бухгалтерской отчетности. Провести проверку можно в любое время.
В каких случаях проводят инициативный аудит:
реорганизация юрлица;
продажа бизнеса;
смена руководства;
подготовка к проверке ФНС;
оценка корректности бухгалтерской отчетности, финансов, уплаты налогов.
Решение о проведении добровольной проверки принимают на управленческом уровне — на общем собрании или совете директоров. Если в компании единственный участник, то решение принимает он. Кроме того, внести предложение об инициативном аудите может главный бухгалтер.
При проведении инициативного аудита организации обязаны применять нормы закона № 307-ФЗ, несмотря на то что он регламентирует обязательные аудиторские проверки.
Кто проводит
Инициативный аудит проводят по решению собственников бизнеса, руководства компании. Выполнить проверку организация может с помощью независимых экспертов.
Внутренняя проверка своими силами имеет положительные и отрицательные стороны:
Свои специалисты (сотрудники службы внутреннего аудита) хорошо знают компанию, общаются с другими подразделениями, в курсе слабых мест бизнеса.
Штатники могут проявлять заинтересованность и делать необъективные выводы.
Независимые эксперты действуют беспристрастно, делают точные выводы о финансовой, бухгалтерской, налоговой деятельности бизнеса. Аудиторы обязаны быть участником СРО и несут ответственность за формулировки в аудиторском заключении.
Основные этапы
Этапы инициативного и обязательного аудита аналогичны.
На начальном этапе исполнитель запрашивает информацию для анализа отрасли бизнеса — показатели деятельности, схемы налогообложения, данные бухгалтерского учета, финансовую отчетность.
Стороны согласовывают сроки и стоимость инициативного аудита. Исполнитель разрабатывает программу инициативного аудита.
Определяют состав аудиторской группы, если в проверке участвуют несколько специалистов.
На этапе проверки исполнитель погружается в процессы и документы заказчика, выявляет ошибки, составляет перечень недочетов.
На финальном этапе аудитор формирует и передает заказчику аудиторское заключение. В документе отражается мнение эксперта о достоверности данных по бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Частные аудиторы могут оказывать дополнительные услуги — помощь в устранении недочетов, подготовка к проверкам, восстановление учета и документов.
Преимущества
Инициативная проверка позволяет узнать об ошибках и недочетах в документах и отчетности до того как они приведут к штрафам.
Бизнес получает объективное экспертное мнение по ключевым участкам — бухгалтерия, финансы, налоги, активы.
Появляется основа для принятия стратегических решений. Независимое заключение помогает устранить споры между отделами или собственниками — акцент на факты, а не на субъективные мнения.
Аудиторы заранее приводят документы в порядок — до того, как о нарушении узнают контролирующие органы.
Стоимость инициативного аудита зависит от объема и сложности задач. Но проверка всегда окупается, так как на штрафах можно потерять намного больше.
Ответственность
Бизнес не должен предоставлять аудиторское заключение в налоговые органы по итогам инициативной проверки. Добровольный аудит проводится не по требованию закона, а по желанию самой компании.
Полученные результаты бизнес использует для улучшения своей деятельности и повышения интереса к проекту инвесторов и партнеров. Штрафов за непредоставление информации по инициативному аудиту нет.
Но, например, есть штрафы за грубые нарушения требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности. Если должностное лицо искажает информацию по бухгалтерскому учету, это влечет штраф:
от 5 до 10 тыс. руб.;
от 10 до 20 тыс. руб. или дисквалификация сроком от 1 до 2 лет (при повторном нарушении).
Полный список грубых нарушений приведен в примечаниях к ст. 15.11 КоАП.
Отличия обязательного и инициативного аудита
Основные отличия двух видов аудита собрали в таблице:
Критерий
Обязательный аудит
Инициативный аудит
Основание для проведения
Требуется по закону. Случаи проведения установлены в ст. 5 закона № 307-ФЗ и других НПА.
Проводится по решению собственников или руководства
Инициатор
Государство через законодательные требования
Собственники, совет директоров, единственный участник, главбух. Бизнес может провести проверку по запросу контрагентов, инвесторов
Периодичность
Ежегодно
В любое время, при необходимости
Проведение обязательного аудита — это обязанность крупных предприятий. А малый бизнес может проводить инициативный аудит, чтобы узнать о своих недостатках в части активов, отчетности, налогов.
Проведение обязательного аудита — это обязанность крупных предприятий. А малый бизнес может проводить инициативный аудит, чтобы узнать о своих недостатках в части активов, отчетности, налогов.
