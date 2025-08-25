Какой аудит нужен вашему бизнесу? Обязательный vs инициативный аудит: отличия и преимущества

Значение аудита для бизнеса

Аудит — это проверка хозяйственной, экономической и финансовой деятельности бизнеса. Может проводиться в обязательном порядке (по требованию закона) или добровольно (по инициативе компании).

Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности дает понимание реального положения дел в бизнесе. По итогам аудита компания получает аудиторское заключение с мнением эксперта. Например, документ предоставляют в банк при оформлении крупного кредита или инвесторам как подтверждение финансовой устойчивости проекта.

Обязательный аудит — это ежегодное мероприятие согласно требованиям законодательства (ч. 2 ст. 5 закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ). Проводится с привлечением независимых аудиторов для оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. Инициативный аудит — добровольное решение бизнеса. Законодательно не устанавливается, но при его проведении компании и эксперты руководствуются правилами для обязательного аудита.

Аудит помогает бизнесу выявить ошибки и неточности на отдельных участках деятельности. Дает собственникам, инвесторам, партнерам объективное представление о финансовом состоянии бизнеса.