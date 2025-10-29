Основные тезисы:
Крупной сделкой считается сделка, которая не характерна для общества и составляет от 25% стоимости активов ООО по бухотчетности. Это два признака крупной сделки.
Фиксированной суммы крупной сделки нет — для каждой компании она определяется индивидуально.
Одобрение крупной сделки — документальное подтверждение ее законности. Без одобрения сделка может быть оспорена в суде и признана недействительной.
Одобрение не требуется, если директор имеет письменное разрешение на заключение сделок в пределах установленной суммы, либо если ООО имеет единственного участника в лице директора.
Что такое крупная сделка
Крупная сделка — это соглашение или несколько взаимосвязанных соглашений на значительную для организации сумму.
«Парадокс» в том, что для одной компании крупной может оказаться сделка на 100 тысяч рублей, а для другой — даже контракт на несколько миллионов рублей не будет крупной сделкой. Разобраться в этом поможет ст. 46 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об ООО».
Критерии крупной сделки:
Составляет от 25% балансовой стоимости активов, указанной в бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Нетипичная сделка — то есть не соответствует ОКВЭД, которые определяют обычную хозяйственную деятельность общества.
Взаимосвязанные сделки также относятся к крупным сделкам, если они нетипичны для организации.
Какая сделка является крупной для ООО
Вопрос «Крупная сделка — это сколько для ООО в цифрах?» — не совсем корректный. Закон не устанавливает конкретную сумму — порог у каждой организации свой. Это может быть и 50 тыс. рублей, и миллиард. Два критерия крупной сделки — стоимость активов по бухотчетности и нетипичность.
Рассмотрим на примере: что считается крупной сделкой для ООО. У производителя мебели есть собственная база, куда завозят круглый лес и стоят пилорамы. Часть помещений простаивает, и руководитель решает сдать их в аренду разным ИП — под изготовление ритуальных памятников, СТО и пункт металлоприема. Сумма всех платежей по договору аренды составляет 2 млн рублей, а балансовая стоимость имущества собственника базы — 8 млн руб. Сделка составляет 25% балансовой стоимости. Будь у производителя мебели активов на 10 млн руб., то сделка не была бы крупной (балансовая стоимость активов составила бы 20%).
Что не является крупной сделкой для ООО
В п. 7 и 8 статьи 46 закона № 14-ФЗ описаны случаи, когда сделка не считается крупной для организации:
Функции единоличного исполнительного органа исполняет единственный участник общества.
Обществу переходит доля или часть доли в уставном капитале.
Права на имущество общества переходят в результате реорганизации, присоединения или слияния.
Сделка является обязательной для ООО и заключается по ценам и тарифам, установленным правительством.
Сделка по приобретению ценных бумаг публичного общества заключается на основании предложения о заключении ценных бумаг публичного общества.
Условия сделки одобрили учредители.
Сделка характерна для хозяйственной деятельности, даже если общество раньше не заключало аналогичных соглашений.
Как считается крупная сделка
На первый взгляд, определение «крупности» сделки — это задача в одно действие. Нужно вычислить соотношение суммы соглашения к балансовой стоимости имущества общества. Если ответ — 0,25 или больше, то для организации это крупная сделка.
Но не все так просто. При продаже имущества может учитываться не сумма продажи, а стоимость имущества по бухотчетности (п. 2 ст. 46 закона № 14-ФЗ).
Рассмотрим на примере:
Питомник по выращиванию деревьев продает склад за 8 млн руб. Всего у общества активов на 40 млн руб.
Балансовая стоимость склада — 12 млн руб. Для расчета берем сумму, которая больше — не цену покупки, а стоимость актива по бухгалтерскому балансу.
Составляем простую пропорцию и переводим ответ в проценты: 12 000 000 / 40 000 000 х 100 = 30%.
Делаем вывод — для организации это крупная сделка.
Нужно ли одобрение крупной сделки в ООО
Коротко — одобрение нужно, но есть исключения.
Одобрение крупной сделки в ООО — это правовое основание для заключения соглашений на значительные суммы для общества. Совершать крупные сделки организация может только с согласия управомоченных лиц.
Негативный сценарий: несогласованную сделку могут оспорить учредители, владеющие более 1% доли в ООО (п. 4 ст. 46 закона № 14-ФЗ). Суд признает сделку недействительной в соответствии со ст. 173.1 ГК.
Позитивный сценарий: суд не признает сделку недействительной, если до рассмотрения дела в суде согласие было получено (п. 5 ст. 46 закона № 14-ФЗ).
Кроме того, суд может признать сделку недействительной, даже если ее сумма намного меньше стоимости активов в бухгалтерском балансе.
Например, в судебной практике известен случай, когда два владельца компании по производству бытовой химии продали права на товарные знаки и промышленные образцы, не поставив в известность третьего владельца. Верховный суд встал на сторону последнего, хотя при стоимости активов в 245 млн руб. сделка была заключена на 13 млн руб. (немного больше 5%). ВС основывался на том, что продажа интеллектуальной собственности остановила работу всей компании. Дело отправили на повторное рассмотрение (определение ВС от 15.08. 2024 по делу № А41-62370/2021).
Когда одобрение не требуется: у директора есть разрешение на заключение крупных сделок от лица организации. В решении прописывается максимально допустимая сумма сделок, которые директор может заключать без согласия участников ООО.
Неправильная оценка активов или нарушение порядка оформления крупных сделок может привести к судебным спорам и потере финансов.
Решение об одобрении крупной сделки: как оформить
Решение об одобрении — это задокументированное согласие участников на заключение крупной сделки. Оно выносится:
На общем собрании участников — результаты голосования учредителей заносят в протокол.
На совете директоров — когда компетенция коллегиального органа определена участниками и сумма крупной сделки — от 25 до 50% стоимости имущества ООО.
Основание — п. 3 ст. 46 закона № 14-ФЗ.
В уставе нужно прописать кворум для одобрения крупной сделки ООО — количество участников, достаточное для принятия решений на собрании.
Что указывают в решении: сведения о сторонах сделки и выгодоприобретателях, стоимость, предмет, существенные условия договора, условия об отмене и ограничениях по заключению крупных сделок. Срок решения участники указывают на свое усмотрение. Решение действует 1 год с даты подписания, если срок не прописать.
Как оформить крупную сделку: пошаговая инструкция
Следуйте основным этапам, чтобы оформить крупную сделку:
Вынесите рассмотрение решения о совершении крупной сделки на общее собрании участников (плановое или внеплановое).
Подготовьте предложение о заключении крупной сделки. Участники голосуют, а результаты голосования внесите в протокол собрания. Согласие на совершение крупной сделки определяется по большинству голосов (хотя бы на один голос «за» должно быть больше).
Приложите к решению проект контракта или договора — основные условия сделки должны соответствовать указанным в протоколе (п. 4 постановления Пленума ВС от 26.06.2018 № 27).
Примите протокол согласно порядку принятия решения, прописанному в уставе. Если в уставе порядок не зафиксирован или указан нотариальный порядок — заверьте протокол у нотариуса.
Чем грозит нарушение порядка заключения крупных сделок
Крупную сделку могут оспорить в суде, если не соблюдены правила ее оформления — например, проинформированы не все участники ООО или решение не заверено нотариально, как этого требует устав.
Штрафы для организации за нарушение порядка заключения крупных сделок не предусмотрены, но такие соглашения могут оспорить в суде:
участники общества;
вторая сторона сделки (контрагент);
госорганы.
Виновные лица возмещают ущерб, если суд признает сделку недействительной. А контракт прерывается, даже если не исполнен до конца.
Рекомендация: перед заключением сделки проверяйте ОКВЭД контрагентов, в идеале — запросите сведения из бухгалтерской отчетности. Если сделка для контрагента крупная, то требуйте, чтобы участники ООО оформили ее по всем правилам.
Какие риски могут возникнуть при заключении крупных сделок
Соглашения на значительную сумму для ООО — это зона повышенного юридического и финансового риска. Ошибки могут стоить не только финансовых, но и репутационных потерь.
Сделку признают недействительной, если она не утверждена на собрании участников или совете директоров. Компания рискует потерять имущество или деньги, переданные по договору.
Нарушение порядка оформления крупной сделки может привести к конфликту интересов между участниками и судебным искам. Пропадет доверие между учредителями.
Компании должны проявлять должную осмотрительность и проверять контрагентов на добросовестность. Сделки с неблагонадежным контрагентом могут привести к срыву договора, потере денег и судебным спорам.
Кроме того, решение об одобрении крупных сделок нужно компаниям, которые участвуют в тендерных закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Участники прикладывают решение в составе заявки на участие в тендере. Если компания не предоставит решение об одобрении крупной сделки, то комиссия заказчика отклонит заявку, а на повторную подачу может попросту не хватить времени. Компания потеряет возможность победить в госзаказе.
Аудит — главный шаг в деятельности любой организации для выстраивания доверительных отношений с госорганами и контрагентами.
Частые вопросы о крупных сделках
Как посчитать крупную сделку по балансу
Балансовую стоимость активов общества для крупной сделки можно посмотреть в строке 1 600 бухгалтерской отчетности — это сумма внеоборотных и оборотных активов компании (раздел I + раздел II). Чтобы посчитать крупную сделку, нужно сумму сделки разделить на балансовую стоимость активов. Если получится результат 0,25 (25%) или больше, то для организации это крупная сделка.
От какой суммы считается крупная сделка
«Крупность» сделки определяется по каждому соглашению отдельно. У каждой организации своя начальная финансовая точка, от которой сделки становятся значительными. Для одних компаний это может быть 50 тыс. рублей, для других — миллионы рублей.
При продаже имущества определите какая сумма больше — цена продажи или стоимость имущества по балансу. В расчет берите большую сумму. Например, если продаете склад за 8 млн руб., а его балансовая стоимость — 10 млн руб., то рассчитывайте крупную сделку по сумме из бухотчетности.
Когда требуется одобрение крупной сделки в ООО
Одобрение требуется, когда ООО совершает нетипичную для своей деятельности сделку (например, маркетинговая компания сдает в аренду офисные помещения).
Участники тендерных закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ прикладывают решение об одобрении крупной сделки в составе заявки.
Контрагент может запросить подтверждение, что учредители ООО дали согласие на заключение крупной сделки.
Какие документы необходимы для одобрения крупной сделки
Устав ООО — в нем прописываются компетенции совета директоров, порядок принятия протокола об одобрении крупной сделки. Если полномочия совета директоров не указаны в уставе, то решение принимают участники на общем собрании.
Проект договора или контракта — его прикладывают к решению как подтверждение соответствия условиям сделки (п. 4 постановления Пленума ВС от 26.06.2018 № 27).
Данные из бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату.
Сведения о контрагенте — результаты проверки в рамках обязательного проявления должной осмотрительности
Нужно ли ООО с единственным учредителем решение об одобрении крупной сделки
Согласно п. 7 ст. 46 закона № 14-ФЗ решение об одобрении крупной сделки оформлять не нужно, если в компании единственный учредитель и он же является директором. Если единственный учредитель и директор — разные лица, то решение нужно получать. Без письменного подтверждения сделка не считается одобренной и может быть признана судом недействительной.
