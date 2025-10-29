Нужно ли одобрение крупной сделки в ООО

Коротко — одобрение нужно, но есть исключения.

Одобрение крупной сделки в ООО — это правовое основание для заключения соглашений на значительные суммы для общества. Совершать крупные сделки организация может только с согласия управомоченных лиц.

Кроме того, суд может признать сделку недействительной, даже если ее сумма намного меньше стоимости активов в бухгалтерском балансе.

Например, в судебной практике известен случай, когда два владельца компании по производству бытовой химии продали права на товарные знаки и промышленные образцы, не поставив в известность третьего владельца. Верховный суд встал на сторону последнего, хотя при стоимости активов в 245 млн руб. сделка была заключена на 13 млн руб. (немного больше 5%). ВС основывался на том, что продажа интеллектуальной собственности остановила работу всей компании. Дело отправили на повторное рассмотрение (определение ВС от 15.08. 2024 по делу № А41-62370/2021).

Когда одобрение не требуется: у директора есть разрешение на заключение крупных сделок от лица организации. В решении прописывается максимально допустимая сумма сделок, которые директор может заключать без согласия участников ООО.