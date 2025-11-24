Как опытные бухгалтеры теряют тысячи в месяц зная НК наизусть? Рассказываем, какие 3 «дыры» в вашей работе обычно замечают аудиторы и налоговые эксперты

Представьте, вы сдали отчетность, отправили документы в налоговую и уже готовы выдохнуть… Но через месяц приходит требование — доплатить 700 тысяч рублей. Вы естественно прибываете в шоке, ведь все сделано по закону! Оказывается, инспектор нашел нестыковку, о которой вы даже не подумали. А все почему? Потому что месяц назад вступили в силу поправки к статье НК — их не учли ни ваши коллеги... Подобные ситуации в очередной раз доказывают одно⬇

Бухгалтерия — это не про цифры. Бухгалтерия — это про то, как:

Уловить между строк закона то, что не озвучивают на семинарах.

Предугадать, куда копнет проверяющий, даже если вы уверены в документах.

Найти легальные «лазейки», которые так и прячутся за формальными трактовками.

Но к сожалению, даже топ-специалисты теряют сотни тысяч, но не потому что плохо работают, а потому что законы меняются быстрее, чем успевает прогрузиться новая страница Консультанта.