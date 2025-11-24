Как опытные бухгалтеры теряют тысячи в месяц зная НК наизусть? Рассказываем, какие 3 «дыры» в вашей работе обычно замечают аудиторы и налоговые эксперты

Представьте, вы сдали отчетность, отправили документы в налоговую и уже готовы выдохнуть… Но через месяц приходит требование — доплатить 700 тысяч рублей. Вы естественно прибываете в шоке, ведь все сделано по закону! Оказывается, инспектор нашел нестыковку, о которой вы даже не подумали. А все почему? Потому что месяц назад вступили в силу поправки к статье НК — их не учли ни ваши коллеги... Подобные ситуации в очередной раз доказывают одно⬇
Бухгалтерия — это не про цифры. Бухгалтерия — это про то, как:
Уловить между строк закона то, что не озвучивают на семинарах.
Предугадать, куда копнет проверяющий, даже если вы уверены в документах.
Найти легальные «лазейки», которые так и прячутся за формальными трактовками.
Но к сожалению, даже топ-специалисты теряют сотни тысяч, но не потому что плохо работают, а потому что законы меняются быстрее, чем успевает прогрузиться новая страница Консультанта.
3 вещи, о которых обычно молчат
1. Судебная практика — реальный аргумент
О чем речь: налоговые инспекторы часто игнорируют решения высших судов, надеясь, что вы не станете оспаривать претензии. Например:
Списание расходов на цифровизацию бизнеса, которые ФНС считает «необоснованными».
Признание убытков по договорам с контрагентами-банкротами.
Легализация затрат на доработку программного обеспечения.
Как это обычно работает: каждый квартал суды принимают сотни решений в пользу компаний. Проблема в том, что эти прецеденты обычно не попадают в «популярный» общий доступ — их приходится искать в закрытых базах или через отраслевые ассоциации.
Приведем пример: бухгалтер строительной компании не знал, что Верховный Суд разрешил списывать расходы на экологическую экспертизу как «обязательные издержки». В результате компания три года переплачивала налог на прибыль.
А когда вы в последний раз проверяли, какие судебные решения могут касаться ваших текущих операций? Возможно, прямо сейчас у вас на столе лежат документы, которые можно и нужно трактовать в вашу пользу…
2. НДС-оптимизация — не схемы, а тонкости формулировок
Обычно многие бухгалтеры уверены в том, что «снизить НДС без риска можно только через льготные режимы». Но есть способы, о которых почему-то молчат:
Перераспределение услуг внутри холдинга: например, централизованный IT-отдел может оказывать услуги филиалам, тем самым уменьшая общую налоговую базу.
Учет «технических» этапов в цепочке поставок: добавление логистического звена, которое позволяет применить ставку 0% НДС.
Дробление договоров: разделение сделки на части, где одна попадает под освобождение (например, экспорт), а другая — под стандартную ставку.
Почему не используют? Потому что для таких операций нужно не только знание НК, но и понимание, как согласовать их с МСФО. Большинство бухгалтеров боятся усложнять учет.
Осуждать нельзя консультировать (запятую расставьте самостоятельно).
Если вы считаете, что для оптимизации нужны «серые» схемы — вы отстали минимум на 5 лет. Попробуйте спросить аудитора и налогового консультанта, как это сделать грамотно и без нарушений, ведь иногда ответ проще, чем кажется.
3. Документы-«приманки» — управление вниманием проверяющего
Обычно налоговые инспекторы тратят на первичный осмотр документов не более 15 минут. За это время они должны найти «зацепку» для углубленной проверки. Ваша задача — сразу дать им то, что они ищут.
Что положить на видное место:
Договоры с «белыми» контрагентами: С ИНН, выписками ЕГРЮЛ и актами сверок.
Подробные пояснительные записки: Например, обоснование цены сделки с учетом рыночных колебаний.
Документы по «скучным» операциям: Аренда офиса, оплата лицензий — то, что инспектор быстро пролистает.
А что увидит инспектор, когда откроет вашу папку?
Осуждать нельзя — консультировать.
Помните, обращение к профессиональным экспертам ≠ критика. Их задача — превратить ваши «слабые места» в возможности. Потому что даже у самых опытных бухгалтеров есть два варианта:
Работать в режиме «как есть», надеясь, что инспектор не заметит нюансов.
Держать под рукой эксперта, который всегда подскажет, как обернуть риск в экономию.
Кому точно нужна помощь извне?
Тем, кто выбирает второй вариант и ценит:
Свежий взгляд на рутину — например, как перенести судебную практику на ваши договоры.
Поиск «уязвимостей» до проверки — а не после претензий.
Стратегию вместо «авось» — чтобы документы работали на вас, а не против.
Работаем для вашего успеха
Фабер Лекс — российская аудиторско-консалтинговая группа компаний, включает несколько направлений под единым брендом, в том числе аудит, налоги, право, оценка, экспертиза и финансовое консультирование
Лучшее решение — абонентское консультационное обслуживание от группы компаний с 27-летним опытом «Фабер Лекс»!
Наши профессиональные эксперты доступны вам в любой рабочий день, будь то вопрос в 10 утра или в 17 вечера, или и в 10 и в 17. Не нужно ждать семинаров или платить за каждую консультацию отдельно — просто возьмите трубку или зайдите к нам в офис.
Почему сотни бухгалтеров и директоров компаний доверяют нам уже 27 лет?
Потому что Фабер Лекс — это:
Опыт с 1997 года: vы прошли через сотни налоговых реформ и тысячи проверок. Знаем НК не только по книгам, а по реальной практике.
Группа Компаний = Полный спектр решений: юристы, аудиторы, налоговые консультанты — все эксперты под одной крышей. Ваш вопрос всегда получит комплексный ответ.
Надежность: yам доверяют более 3000 компаний по всей России. Мы не обещаем «серых схем», только легальные и проверенные методы.
Чтобы узнать стоимость и получить месяц бесплатного консультирования, оставьте «+» в комментариях и мы вышлем вам предложение!
P.S. Через месяц регулярных консультаций с нами, главный бухгалтер строительной компании сократил налоговые платежи на 1,2 млн рублей. Его секрет? Он просто знал, о чем спросить.
Реклама: ООО Аудиторская фирма «ФАБЕР ЛЕКС», ИНН 2308052975, erid: 2W5zFJw3HBn
Комментарии1
На ум после прочтения почему -то пришел такой ответ от бухгалтеров " как уплачено так и нах@@@но)). Думаю вопрос в зарплате и занятости бухгалтера.