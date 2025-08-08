Банкротство физических лиц: как избавиться от долгов по закону в 2025 году

Процедура работает с 2015 года через арбитражные суды, а с сентября 2020 года появился более простой способ — через МФЦ. Можно списать долги платно в суде или совершенно бесплатно в МФЦ.
В этой статье расскажем, кому подходит каждый вариант банкротства и как правильно пройти процедуру от начала до конца.
Кто может стать банкротом в 2025 году
Требования для банкротства через суд и через МФЦ кардинально отличаются.
Банкротство через арбитражный суд:
Долги от 300 тысяч рублей.
Можно иметь любое имущество (его продадут или спишут долги без продажи).
Исполнительные производства не важны.
Нельзя тем, кто имеет судимость по экономическим статьям.
Стоимость от 100 тысяч рублей.
Банкротство через МФЦ:
Долги строго до 1 миллиона рублей.
Нельзя иметь ценное имущество (кроме единственной квартиры).
Обязательно должны быть закрыты исполнительные производства по определенным основаниям.
Судимость не препятствует.
Полностью бесплатно.
При подаче документов в МФЦ сотрудники проверяют, закрыты ли дела у приставов по нужной статье. Максимальная сумма долгов для бесплатного списания — 1 миллион рублей.
Как узнать точную сумму долгов
Перед подачей заявления нужно выяснить все свои задолженности:
Кредиты и займы — в приложениях банков и МФО.
Налоги — в личном кабинете на сайте ФНС.
Штрафы ГИБДД — на портале Госавтоинспекции.
Исполнительные производства — на сайте судебных приставов.
Если долги превысили 500 тысяч рублей и вы не платите больше 3 месяцев — подача на банкротство становится обязательной по закону. Но можно списать долги и до появления просрочек, если докажете суду свою неплатежеспособность.
Как проходит банкротство через суд
Признаки банкротства для судебной процедуры:
Размер долгов больше стоимости имущества.
Просрочка больше 90 дней по одному кредиту.
Просрочено больше 10% от всех кредитов.
Пошаговый алгоритм действий
Шаг 1. Собираем документы.
Подготовка документов — самая важная часть. Список индивидуальный для каждого случая, зависит от вашей ситуации. Главная цель — доказать неплатежеспособность. Суд изучит доходы, расходы, размер задолженностей и имущество.
Шаг 2. Пишем заявление.
В заявлении указываем причины финансовых проблем, суммы долгов, данные о кредиторах. В конце просим признать банкротом и указываем СРО для выбора финансового управляющего. Подается по месту жительства.
Шаг 3. Подаем в арбитражный суд.
Суд рассматривает документы и назначает дату первого заседания.
Шаг 4. Судья изучает ситуацию.
На заседании судья анализирует обстоятельства дела, назначает финансового управляющего и выбирает одну из процедур:
Реструктуризация долгов;
Реализация имущества.
После первого заседания начинается полноценное банкротство. Информация публикуется на сайте Федресурс в течение 3 дней — там банки узнают о вашем намерении списать долги.
Реструктуризация подходит людям с доходом от 50 тысяч в регионах и от 100 тысяч в Москве. Позволяет рассчитаться с долгами за 3 года без процентов и штрафов банков.
Реализация имущества — это продажа вашей собственности на торгах для расчета с кредиторами. Назначается, если доходов недостаточно для реструктуризации. Единственную квартиру, личные вещи, мебель и бытовую технику у вас не заберут.
В течение дня после введения процедуры нужно передать финуправляющему все банковские карты и данные о счетах.
Что делает финансовый управляющий:
Проверяет и описывает имущество.
Организует торги по продаже собственности.
Рассчитывается с кредиторами от вырученных денег.
Процедура длится 7-10 месяцев. После завершения долги списываются, доступ к картам и счетам возвращается.
Важно: лучше подать на банкротство самому, а не ждать пока это сделает банк. В первом случае финуправляющий защищает ваши интересы, во втором — интересы кредитора.
Ваши права при банкротстве
Можете получать ежемесячно прожиточный минимум на себя и каждого иждивенца (19 329 рублей в 2025 году по России, в регионах суммы отличаются).
Можете просить исключить из продажи вещи дешевле 10 тысяч рублей или необходимые для работы.
Имеете право оспаривать суммы долгов и жаловаться на действия финуправляющего.
Можете участвовать во всех заседаниях или доверить это юристам.
Главная обязанность — сотрудничать с финансовым управляющим, предоставлять документы и отвечать на запросы.
Как обанкротиться через МФЦ
Пошаговая инструкция для упрощенной процедуры:
Шаг 1. Находим МФЦ.
Ищем центр по месту постоянной или временной регистрации. Записываемся на прием через сайт.
Шаг 2. Подаем документы.
Приходим с паспортом, СНИЛС и ИНН. Составляем заявление, прикладываем список кредиторов. Получаем расписку о приеме.
Шаг 3. МФЦ проверяет право на банкротство.
За один рабочий день сотрудники изучают документы и основания. Главное — исполнительные производства закрыты по статье об отсутствии имущества.
Долги могут быть любыми: банковские, налоговые, перед частными лицами. Главное — чтобы общая сумма не превышала 1 миллион рублей. Что укажете в заявлении — то и спишут. Что забудете — останется к выплате.
Дополнительные проверки:
Есть ли регистрация в зоне обслуживания МФЦ.
Прошло ли 30 дней после предыдущего отказа.
Не было ли банкротства менее 5 лет назад.
Нет ли других открытых процедур банкротства.
Шаг 4. Публикация на Федресурсе.
МФЦ размещает информацию о начале процедуры на официальном портале.
Шаг 5. Ожидание полгода.
Должник ничего не делает, но и кредит взять не может. Кредиторы проверяют имущество и доходы. Если найдут ценную собственность — могут подать возражения в суд, тогда дело перейдет в арбитраж.
Шаг 6. Завершение процедуры.
Если возражений нет, через 6 месяцев МФЦ публикует сообщение о списании долгов. Процедура завершена!
Кому подходит бесплатное банкротство
Типичный кандидат на внесудебную процедуру:
Долги от 25 тысяч до 1 миллиона рублей.
Был в исполнительном производстве, но приставы закрыли дело из-за отсутствия имущества.
Нет постоянного дохода.
Нет ценного имущества кроме единственного жилья.
С ноября 2023 года список расширился:
Пенсионеры и получатели детских пособий, если в течение года до банкротства приставы пытались взыскать долги.
Граждане, с которых приставы взыскивали задолженность в течение последних 7 лет по исполнительному документу.
Будущий банкрот сам заявляет о соответствии условиям и прикладывает справки установленного образца.
Плюсы и минусы банкротства
Во время процедуры:
Финуправляющий общается с банками и коллекторами вместо вас.
Исполнительные производства останавливаются, аресты снимаются.
Управляющий контролирует доходы и расходы.
На покупки свыше 50 тысяч нужно разрешение управляющего.
Нельзя брать новые кредиты.
После завершения:
Долги по кредитам, займам и большинству других обязательств полностью исчезают.
Можно брать кредиты, но 5 лет нужно сообщать банкам о банкротстве.
Повторная процедура возможна только через 5 лет.
Ограничения внесудебного формата:
Кредиторы тщательно проверяют имущество и доходы.
Могут инициировать переход в суд, если найдут нарушения.
Нужно сообщать об улучшении финансового положения.
Спишутся только долги из заявления.
5 лет запрет на повторное МФЦ-банкротство.
Какие долги исчезнут, а какие останутся
Списываются полностью:
Кредиты и микрозаймы всех видов.
Долги по кредитным картам и распискам.
Задолженности, проданные коллекторам.
Налоги, штрафы, взносы и пени.
Коммунальные платежи, интернет, телефон.
Поручительство.
Долги ИП перед контрагентами.
Судебная задолженность и исполнительский сбор.
Остаются к выплате:
Субсидиарная ответственность руководителей.
Компенсации за вред здоровью и имуществу.
Зарплатные долги перед работниками.
Алименты.
Суд освобождает от всех задолженностей, имевшихся на момент введения банкротства. Ограничений по сумме списания нет.
Сколько стоит процедура
Внесудебное банкротство полностью бесплатное. Юридическое сопровождение стоит от 5 тысяч рублей за консультации, от 25 тысяч за полное ведение дела.
Обязательные расходы в суде:
Вознаграждение финуправляющего — 25 тысяч рублей.
Публикации в газете и на портале — 25 тысяч рублей.
Почтовые уведомления — 5 тысяч рублей.
Итого минимум 55 тысяч рублей плюс услуги юриста.
Помните: банкротство — это законный способ начать жизнь заново. Тысячи людей уже воспользовались этой возможностью и вернулись к спокойной жизни.
Реклама: ООО «ФЦБГ», ИНН: 9704087237, erid: 2W5zFJA64WC
