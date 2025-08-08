Банкротство физических лиц: как избавиться от долгов по закону в 2025 году

Как проходит банкротство через суд

Просрочено больше 10% от всех кредитов.

Пошаговый алгоритм действий

Шаг 1. Собираем документы.

Подготовка документов — самая важная часть. Список индивидуальный для каждого случая, зависит от вашей ситуации. Главная цель — доказать неплатежеспособность. Суд изучит доходы, расходы, размер задолженностей и имущество.

Шаг 2. Пишем заявление.

В заявлении указываем причины финансовых проблем, суммы долгов, данные о кредиторах. В конце просим признать банкротом и указываем СРО для выбора финансового управляющего. Подается по месту жительства.

Шаг 3. Подаем в арбитражный суд.

Суд рассматривает документы и назначает дату первого заседания.

Шаг 4. Судья изучает ситуацию.

На заседании судья анализирует обстоятельства дела, назначает финансового управляющего и выбирает одну из процедур:

Реструктуризация долгов;

Реализация имущества.

После первого заседания начинается полноценное банкротство. Информация публикуется на сайте Федресурс в течение 3 дней — там банки узнают о вашем намерении списать долги.

Реструктуризация подходит людям с доходом от 50 тысяч в регионах и от 100 тысяч в Москве. Позволяет рассчитаться с долгами за 3 года без процентов и штрафов банков.

Реализация имущества — это продажа вашей собственности на торгах для расчета с кредиторами. Назначается, если доходов недостаточно для реструктуризации. Единственную квартиру, личные вещи, мебель и бытовую технику у вас не заберут.

В течение дня после введения процедуры нужно передать финуправляющему все банковские карты и данные о счетах.

Что делает финансовый управляющий:

Проверяет и описывает имущество.

Организует торги по продаже собственности.

Рассчитывается с кредиторами от вырученных денег.

Процедура длится 7-10 месяцев. После завершения долги списываются, доступ к картам и счетам возвращается.