Банкротство физических лиц: как избавиться от долгов по закону в 2025 году

Каждый человек в нашей стране может списать свои долги через процедуру банкротства — это его законное право. Если вас признают банкротом, кредиты и другие долги полностью аннулируются. Государство защищает обычных людей от бесконечного преследования банками и коллекторами, давая возможность обнулить задолженности и вернуться к нормальной жизни.

Процедура работает с 2015 года через арбитражные суды, а с сентября 2020 года появился более простой способ — через МФЦ. Можно списать долги платно в суде или совершенно бесплатно в МФЦ.

В этой статье расскажем, кому подходит каждый вариант банкротства и как правильно пройти процедуру от начала до конца.

Кто может стать банкротом в 2025 году

Требования для банкротства через суд и через МФЦ кардинально отличаются.

Банкротство через арбитражный суд:

  • Долги от 300 тысяч рублей.

  • Можно иметь любое имущество (его продадут или спишут долги без продажи).

  • Исполнительные производства не важны.

  • Нельзя тем, кто имеет судимость по экономическим статьям.

  • Стоимость от 100 тысяч рублей.

Банкротство через МФЦ:

  • Долги строго до 1 миллиона рублей.

  • Нельзя иметь ценное имущество (кроме единственной квартиры).

  • Обязательно должны быть закрыты исполнительные производства по определенным основаниям.

  • Судимость не препятствует.

  • Полностью бесплатно.

При подаче документов в МФЦ сотрудники проверяют, закрыты ли дела у приставов по нужной статье. Максимальная сумма долгов для бесплатного списания — 1 миллион рублей.

Как узнать точную сумму долгов

Перед подачей заявления нужно выяснить все свои задолженности:

  • Кредиты и займы — в приложениях банков и МФО.

  • Налоги — в личном кабинете на сайте ФНС.

  • Штрафы ГИБДД — на портале Госавтоинспекции.

  • Исполнительные производства — на сайте судебных приставов.

Если долги превысили 500 тысяч рублей и вы не платите больше 3 месяцев — подача на банкротство становится обязательной по закону. Но можно списать долги и до появления просрочек, если докажете суду свою неплатежеспособность.

Как проходит банкротство через суд

Признаки банкротства для судебной процедуры:

  • Размер долгов больше стоимости имущества.

  • Просрочка больше 90 дней по одному кредиту.

  • Просрочено больше 10% от всех кредитов.

Пошаговый алгоритм действий

Шаг 1. Собираем документы.

Подготовка документов — самая важная часть. Список индивидуальный для каждого случая, зависит от вашей ситуации. Главная цель — доказать неплатежеспособность. Суд изучит доходы, расходы, размер задолженностей и имущество.

Шаг 2. Пишем заявление.

В заявлении указываем причины финансовых проблем, суммы долгов, данные о кредиторах. В конце просим признать банкротом и указываем СРО для выбора финансового управляющего. Подается по месту жительства.

Шаг 3. Подаем в арбитражный суд.

 Суд рассматривает документы и назначает дату первого заседания.

Шаг 4. Судья изучает ситуацию.

На заседании судья анализирует обстоятельства дела, назначает финансового управляющего и выбирает одну из процедур:

  • Реструктуризация долгов;

  • Реализация имущества.

После первого заседания начинается полноценное банкротство. Информация публикуется на сайте Федресурс в течение 3 дней — там банки узнают о вашем намерении списать долги.

Реструктуризация подходит людям с доходом от 50 тысяч в регионах и от 100 тысяч в Москве. Позволяет рассчитаться с долгами за 3 года без процентов и штрафов банков.

Реализация имущества — это продажа вашей собственности на торгах для расчета с кредиторами. Назначается, если доходов недостаточно для реструктуризации. Единственную квартиру, личные вещи, мебель и бытовую технику у вас не заберут.

В течение дня после введения процедуры нужно передать финуправляющему все банковские карты и данные о счетах.

Что делает финансовый управляющий:

  • Проверяет и описывает имущество.

  • Организует торги по продаже собственности.

  • Рассчитывается с кредиторами от вырученных денег.

Процедура длится 7-10 месяцев. После завершения долги списываются, доступ к картам и счетам возвращается.

Важно: лучше подать на банкротство самому, а не ждать пока это сделает банк. В первом случае финуправляющий защищает ваши интересы, во втором — интересы кредитора.

Ваши права при банкротстве

Можете получать ежемесячно прожиточный минимум на себя и каждого иждивенца (19 329 рублей в 2025 году по России, в регионах суммы отличаются).

Можете просить исключить из продажи вещи дешевле 10 тысяч рублей или необходимые для работы.

Имеете право оспаривать суммы долгов и жаловаться на действия финуправляющего.

Можете участвовать во всех заседаниях или доверить это юристам.

Главная обязанность — сотрудничать с финансовым управляющим, предоставлять документы и отвечать на запросы.

Как обанкротиться через МФЦ

Пошаговая инструкция для упрощенной процедуры:

Шаг 1. Находим МФЦ. 

Ищем центр по месту постоянной или временной регистрации. Записываемся на прием через сайт.

Шаг 2. Подаем документы. 

Приходим с паспортом, СНИЛС и ИНН. Составляем заявление, прикладываем список кредиторов. Получаем расписку о приеме.

Шаг 3. МФЦ проверяет право на банкротство.

За один рабочий день сотрудники изучают документы и основания. Главное — исполнительные производства закрыты по статье об отсутствии имущества.

Долги могут быть любыми: банковские, налоговые, перед частными лицами. Главное — чтобы общая сумма не превышала 1 миллион рублей. Что укажете в заявлении — то и спишут. Что забудете — останется к выплате.

Дополнительные проверки:

  • Есть ли регистрация в зоне обслуживания МФЦ.

  • Прошло ли 30 дней после предыдущего отказа.

  • Не было ли банкротства менее 5 лет назад.

  • Нет ли других открытых процедур банкротства.

Шаг 4. Публикация на Федресурсе.

МФЦ размещает информацию о начале процедуры на официальном портале.

Шаг 5. Ожидание полгода.

Должник ничего не делает, но и кредит взять не может. Кредиторы проверяют имущество и доходы. Если найдут ценную собственность — могут подать возражения в суд, тогда дело перейдет в арбитраж.

Шаг 6. Завершение процедуры.

Если возражений нет, через 6 месяцев МФЦ публикует сообщение о списании долгов. Процедура завершена!

Кому подходит бесплатное банкротство

Типичный кандидат на внесудебную процедуру:

  • Долги от 25 тысяч до 1 миллиона рублей.

  • Был в исполнительном производстве, но приставы закрыли дело из-за отсутствия имущества.

  • Нет постоянного дохода.

  • Нет ценного имущества кроме единственного жилья.

С ноября 2023 года список расширился:

  • Пенсионеры и получатели детских пособий, если в течение года до банкротства приставы пытались взыскать долги.

  • Граждане, с которых приставы взыскивали задолженность в течение последних 7 лет по исполнительному документу.

Будущий банкрот сам заявляет о соответствии условиям и прикладывает справки установленного образца.

Плюсы и минусы банкротства

Во время процедуры:

  • Финуправляющий общается с банками и коллекторами вместо вас.

  • Исполнительные производства останавливаются, аресты снимаются.

  • Управляющий контролирует доходы и расходы.

  • На покупки свыше 50 тысяч нужно разрешение управляющего.

  • Нельзя брать новые кредиты.

После завершения:

  • Долги по кредитам, займам и большинству других обязательств полностью исчезают.

  • Можно брать кредиты, но 5 лет нужно сообщать банкам о банкротстве.

  • Повторная процедура возможна только через 5 лет.

Ограничения внесудебного формата:

  • Кредиторы тщательно проверяют имущество и доходы.

  • Могут инициировать переход в суд, если найдут нарушения.

  • Нужно сообщать об улучшении финансового положения.

  • Спишутся только долги из заявления.

  • 5 лет запрет на повторное МФЦ-банкротство.

Какие долги исчезнут, а какие останутся

Списываются полностью:

  • Кредиты и микрозаймы всех видов.

  • Долги по кредитным картам и распискам.

  • Задолженности, проданные коллекторам.

  • Налоги, штрафы, взносы и пени.

  • Коммунальные платежи, интернет, телефон.

  • Поручительство.

  • Долги ИП перед контрагентами.

  • Судебная задолженность и исполнительский сбор.

Остаются к выплате:

  • Субсидиарная ответственность руководителей.

  • Компенсации за вред здоровью и имуществу.

  • Зарплатные долги перед работниками.

  • Алименты.

Суд освобождает от всех задолженностей, имевшихся на момент введения банкротства. Ограничений по сумме списания нет.

Сколько стоит процедура

Внесудебное банкротство полностью бесплатное. Юридическое сопровождение стоит от 5 тысяч рублей за консультации, от 25 тысяч за полное ведение дела.

Обязательные расходы в суде:

  • Вознаграждение финуправляющего — 25 тысяч рублей.

  • Публикации в газете и на портале — 25 тысяч рублей.

  • Почтовые уведомления — 5 тысяч рублей.

Итого минимум 55 тысяч рублей плюс услуги юриста.

Помните: банкротство — это законный способ начать жизнь заново. Тысячи людей уже воспользовались этой возможностью и вернулись к спокойной жизни.

