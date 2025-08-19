Просрочка по кредиту: какие штрафы, и как решить проблему

Что происходит через 3 месяца просрочки

Если платежи не поступают в течение трех месяцев, банк переводит дело в службу взыскания или передает его коллекторскому агентству. Это стандартная практика для всех финансовых учреждений.

Коллекторы работают по агентскому договору и должны соблюдать требования федерального закона № 230-ФЗ, который регулирует их деятельность.

Что могут делать коллекторы по закону:

Звонить не чаще 2 раз в неделю.

Присылать SMS не более 4 раз в неделю.

Приезжать к должнику максимум 1 раз в неделю.

Общаться только в рабочие дни с 8:00 до 22:00, в выходные с 9:00 до 20:00.

Коллекторы выясняют место работы должника, его привычки и распорядок дня. Их цель — взыскать задолженность, за что они получают процент от возвращенных банку денег.