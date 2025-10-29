Стадии банкротства физических лиц в России

Рассмотрение дела

После того как заявление принято, суд назначает финансового управляющего. Он проверяет доходы, имущество, собирает требования кредиторов. В ряде случаев происходят слушания, где рассматриваются возражения.

На этом этапе важно вести диалог с судом корректно и своевременно отвечать на возражения.