Рефинансирование долгов у судебных приставов: почему это работает редко и не для всех

Готовы ли банки рефинансировать долги у приставов

Исполнительное производство приставы начинают после того, как долг был подтвержден через суд, и взыскатель направил в ФССП судебный приказ или исполнительный лист. Для должника это означает не только формальные ограничения, но и устойчивую финансовую нестабильность. Пристав вправе накладывать аресты на счета, удерживать средства из доходов, выставлять на торги имущество должника для покрытия обязательств перед кредитором. Даже при наличии официальной зарплаты значительная ее часть может уходить в счет долга.

Именно на этой стадии некоторые задумываются о рефинансировании, не до конца понимая, что для банков это уже зона повышенного риска.

На практике большинство банков не готовы работать с заемщиками, в отношении которых уже ведется исполнительное производство. Для кредитной организации это означает, что клиент не исполнил обязательства даже после судебного решения. В скоринговых системах такой фактор часто приводит к автоматическому отказу.

Формально законодательных запретов нет, и теоретически банк может одобрить заявку. Однако подобные решения носят единичный характер и вероятны лишь при совокупности условий: минимальная сумма долга, одно производство, высокий официальный доход и отсутствие новых просрочек в течение длительного времени.

Отдельно стоит вопрос арестов. Попытка взять кредит с арестом счета существенно снижает шансы на положительное решение. Банк в такой ситуации не видит гарантии нормального обслуживания кредита и, как правило, либо отказывает, либо предлагает условия, которые не улучшают положение должника.

Для заемщиков с просрочками по задолженности, несколькими судебными решениями и активными мерами взыскания рефинансирование через банки в большинстве случаев недоступно.