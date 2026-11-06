Антикартельный контроль перестал быть формальной проверкой «подозрительных» цен

За два часа заказчики и поставщики разберутся, как общаться до закупки так, чтобы не создать риски сговора: от сбора коммерческих предложений и проверки технических требований до хранения документов, объясняющих решения. Вебинар проведет Юлия Лещук — эксперт по делам о картелях и антиконкурентных соглашениях, антимонопольным рискам и сопровождению проверок ФАС, начальник отдела консалтинга и сопровождения закупочной ЭТП «ТЭК-Торг».
Участие в вебинаре — это практическая возможность увидеть «серые зоны» предварительного взаимодействия глазами специалиста, который ежедневно работает с такими спорами, и получить инструменты, как защитить и заказчика, и поставщика.
Антикартельный контроль давно вышел за рамки формальной проверки «подозрительных» ценовых заявок. ФАС анализирует закупочные массивы, технические следы работы на электронных площадках, хозяйственные связи и переписку участников. Для руководителя это означает простую, но важную вещь: самостоятельность участия в торгах нужно уметь документально подтвердить не после запроса антимонопольного органа, а в момент принятия решения.
Что именно проверяет ФАС
Основной риск — пункт 2 части 1 статьи 11 закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ: соглашение между конкурентами о ценовых предложениях, распределении побед или ином поведении, влияющем на цену торгов. При этом одна закупка порождает сразу пять правовых вопросов:
договоренность конкурентов о цене, распределении побед или прекращении ценовой борьбы;
взаимодействие поставщика с заказчиком и создание преимущественных условий;
привлечение проигравшего участника к исполнению контракта;
договоренность о субподряде и ее связь с поведением сторон на торгах;
схожее поведение участников — либо следствие соглашения, либо результат самостоятельной оценки закупки.
Проверяющие не ограничиваются закупочной документацией. В фокусе — состав участников и последовательность предложений, повторяемость побед, время действий на площадке, сведения об учетных записях и подключениях, финансирование, взаиморасчеты, общие исполнители, субподряд, переписка и объяснения лиц, принимавших решения.
Что может вызвать подозрение
ГИС «Антикартель» и аналитическая работа ФАС позволяют сопоставлять большие массивы данных: выявлять повторяющийся состав участников, схожие результаты, особенности ценового поведения — и затем определять предмет проверки. Далее следуют запросы документов и объяснений, сведения площадок, а при наличии оснований — проверочные мероприятия.
Практически опасными могут оказаться не только «классические» признаки сговора, но и вполне обычные элементы закупочной инфраструктуры:
совпадение адресов подключения, помещений или технических ресурсов;
общий представитель, тендерный специалист или подготовитель заявок;
доступ к коммерческой информации о ценах, пределах снижения и планах конкурентов;
займы, оплата обеспечения, поставки, субподряд и взаиморасчеты между участниками;
повторяющаяся модель поведения в серии закупок без убедительного экономического объяснения.
Важно: само по себе совпадение технических параметров не доказывает картель. В деле ООО «Галилео» совпадение обозначения пользователя «user» суд не признал достаточным для идентификации единого устройства или автора действий, поскольку такое обозначение формировалось автоматически, и отменил постановление о штрафе (решение АС Чувашской Республики от 22.09.2025 по делу № А79-7871/2023). Но рассчитывать на такую позицию без выстроенной доказательной базы руководителю не стоит.
Антикартельные риски для поставщика и заказчика по 44-ФЗ и 223-ФЗ
Коммерческие предложения, переписка и техническое задание. Стоимость участия 10 000 ₽
Общий специалист — тоже зона управленческого риска
Если несколько компаний пользуются услугами одного тендерного специалиста, стоит заранее разграничить его полномочия. ФАС и суды исследуют, кто выбирал закупку и оценивал возможность исполнения, кто собирал документы и формировал заявку, кто рассчитывал цену и согласовывал предел снижения, кто подавал предложения на площадке и на основании каких поручений.
Могут изучить и работу специалиста с другими клиентами: имел ли он доступ к стратегиям конкурентов и использовал ли эти сведения при сопровождении закупок. Договор сопровождения оценивается вместе с заданиями, перепиской и фактическими действиями исполнителя.
Рекомендация для руководителя: закрепляйте в договоре и внутренних регламентах, что специалист готовит документы по заданию клиента, но не определяет его ценовую стратегию, предел снижения и решение об участии. Храните задания, расчеты, согласования и переписку по каждой значимой закупке.
Финансирование и субподряд: значение хронологии
Займы, субподряд и иные хозяйственные отношения между участниками не запрещены сами по себе. Риск возникает, когда они связаны с поведением на торгах: финансирование подготовки заявки, оплата обеспечения, распределение функций, прекращение снижения цены или отказ от борьбы.
Контролеры исследуют хронологию на всех этапах: когда возникла договоренность о займе, поставке или субподряде, каковы были условия и коммерческая цель; предоставлялись ли средства, кто оплачивал обеспечение, готовил заявку и распределял функции; как формировались ценовые предложения, почему прекращалось снижение, кто отказался от участия; как заключался и исполнялся договор, какие были перечисления и возврат финансирования.
Что делать, если ФАС запросил информацию
Не паниковать, но и не воспринимать внимание контролеров как формальность. Прежде всего проверьте мотивировку: запрашиваемые сведения должны быть связаны с полномочиями ФАС. Затем определите период, закупки, документы, круг лиц и содержание вопросов. Коммерческая тайна еще не повод не сообщать антимонопольному органу сведения: закон возлагает на ФАС обязанности по сохранению охраняемой информации.
Цена ошибки: риски для бизнеса и руководителя
Для юридического лица штраф по делу о картеле от 10 до 50% начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупной выручки правонарушителя от реализации всех товаров, работ и услуг; минимальный размер штрафа — 100 тысяч рублей. Должностные лица заплатят от 20 до 50 тысяч рублей либо столкнутся с дисквалификацией до трех лет.
Возможны и уголовные последствия по статье 178 УК, если картель причинил крупный ущерб либо принес крупный доход. Для обязательных торгов предусмотрена специальная квалификация по части 2 статьи 178 УК, где максимальная санкция — лишение свободы до пяти лет. При этом решение ФАС само по себе не заменяет доказывание состава преступления и личного участия конкретного лица.
Отдельный имущественный риск — взыскание дохода от реализации картеля. В деле, рассмотренном Верховным Судом, картель пяти компаний был установлен при муниципальных закупках; административное производство прекратили из-за истечения срока давности, предписание не выдавалось, однако ВС отменил акты трех инстанций и взыскал солидарно 314 722 515 рублей (определение от 22.05.2026 № 309-ЭС25-15678, дело № А47-10662/2024). Это тот риск, который руководитель обязан держать в поле зрения лично: он не закрывается истечением срока давности по административному делу.
Что остается за рамками статьи — и почему стоит прийти на вебинар
Коротко рассказали, какие зоны риска существуют, что хранить, как реагировать на запрос. Но самые сложные вопросы — как организовать безопасный обмен информацией до старта торгов, как формируется доказательная база в конкретных кейсах и как выстроить защиту до того, как запрос пришел, — требуют разбора на примерах и ответов на вопросы.
На вебинаре мы разберем пять практических тем:
«Границы предварительного взаимодействия заказчика и поставщика: какие вопросы можно обсуждать до объявления закупки».
«Коммерческие предложения: запрос, подготовка, проверка происхождения и сопоставимости, а также действия при просьбах изменить стоимость или предоставить документы от других компаний».
«Техническое задание: использование каталогов, спецификаций и технических решений поставщика без формирования необоснованных преимуществ».
«Переписка и рабочие документы: рискованные формулировки и фиксация оснований изменения цен, характеристик и условий».
«Внутренние правила работы: распределение полномочий, согласование материалов, разграничение доступа к информации и определение ситуаций, требующих юридической проверки».
Все вопросы разберем на кейсах, включая упомянутые в статье.
Антикартельные риски для поставщика и заказчика по 44-ФЗ и 223-ФЗ
Коммерческие предложения, переписка и техническое задание. Стоимость участия 10 000 ₽
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