Купить подписку
Ozon Банк для бизнеса
Реклама
Федеральная ЭТП «ТЭК-Торг»
Проверки
Читать 5 мин
Антикартельный контроль перестал быть формальной проверкой «подозрительных» цен

Антикартельный контроль перестал быть формальной проверкой «подозрительных» цен

Вебинар «Антикартельные риски для поставщика и заказчика по 44‑ФЗ и 223‑ФЗ» стартует 26 ноября в 10 часов.

24 открытия

За два часа заказчики и поставщики разберутся, как общаться до закупки так, чтобы не создать риски сговора: от сбора коммерческих предложений и проверки технических требований до хранения документов, объясняющих решения. Вебинар проведет Юлия Лещук — эксперт по делам о картелях и антиконкурентных соглашениях, антимонопольным рискам и сопровождению проверок ФАС, начальник отдела консалтинга и сопровождения закупочной ЭТП «ТЭК-Торг».

Участие в вебинаре — это практическая возможность увидеть «серые зоны» предварительного взаимодействия глазами специалиста, который ежедневно работает с такими спорами, и получить инструменты, как защитить и заказчика, и поставщика.

Срочно зарегистрироваться

Юлия Лещук, начальник отдела консалтинга и сопровождения закупочной деятельности федеральной площадки «ТЭК-Торг» специально для читателей Клерк.ру раскрыла секреты проверок ФАС
Юлия Лещук, начальник отдела консалтинга и сопровождения закупочной деятельности федеральной площадки «ТЭК-Торг» специально для читателей Клерк.ру раскрыла секреты проверок ФАС

Антикартельный контроль давно вышел за рамки формальной проверки «подозрительных» ценовых заявок. ФАС анализирует закупочные массивы, технические следы работы на электронных площадках, хозяйственные связи и переписку участников. Для руководителя это означает простую, но важную вещь: самостоятельность участия в торгах нужно уметь документально подтвердить не после запроса антимонопольного органа, а в момент принятия решения.

Что именно проверяет ФАС

Основной риск пункт 2 части 1 статьи 11 закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ: соглашение между конкурентами о ценовых предложениях, распределении побед или ином поведении, влияющем на цену торгов. При этом одна закупка порождает сразу пять правовых вопросов:

  • договоренность конкурентов о цене, распределении побед или прекращении ценовой борьбы;

  • взаимодействие поставщика с заказчиком и создание преимущественных условий;

  • привлечение проигравшего участника к исполнению контракта;

  • договоренность о субподряде и ее связь с поведением сторон на торгах;

  • схожее поведение участников либо следствие соглашения, либо результат самостоятельной оценки закупки.

Проверяющие не ограничиваются закупочной документацией. В фокусе состав участников и последовательность предложений, повторяемость побед, время действий на площадке, сведения об учетных записях и подключениях, финансирование, взаиморасчеты, общие исполнители, субподряд, переписка и объяснения лиц, принимавших решения.

Что может вызвать подозрение

ГИС «Антикартель» и аналитическая работа ФАС позволяют сопоставлять большие массивы данных: выявлять повторяющийся состав участников, схожие результаты, особенности ценового поведения и затем определять предмет проверки. Далее следуют запросы документов и объяснений, сведения площадок, а при наличии оснований проверочные мероприятия.

Практически опасными могут оказаться не только «классические» признаки сговора, но и вполне обычные элементы закупочной инфраструктуры:

  • совпадение адресов подключения, помещений или технических ресурсов;

  • общий представитель, тендерный специалист или подготовитель заявок;

  • доступ к коммерческой информации о ценах, пределах снижения и планах конкурентов;

  • займы, оплата обеспечения, поставки, субподряд и взаиморасчеты между участниками;

  • повторяющаяся модель поведения в серии закупок без убедительного экономического объяснения.

Важно: само по себе совпадение технических параметров не доказывает картель. В деле ООО «Галилео» совпадение обозначения пользователя «user» суд не признал достаточным для идентификации единого устройства или автора действий, поскольку такое обозначение формировалось автоматически, и отменил постановление о штрафе (решение АС Чувашской Республики от 22.09.2025 по делу № А79-7871/2023). Но рассчитывать на такую позицию без выстроенной доказательной базы руководителю не стоит.

Антикартельные риски для поставщика и заказчика по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Коммерческие предложения, переписка и техническое задание. Стоимость участия 10 000 ₽

Общий специалист тоже зона управленческого риска

Если несколько компаний пользуются услугами одного тендерного специалиста, стоит заранее разграничить его полномочия. ФАС и суды исследуют, кто выбирал закупку и оценивал возможность исполнения, кто собирал документы и формировал заявку, кто рассчитывал цену и согласовывал предел снижения, кто подавал предложения на площадке и на основании каких поручений.

Могут изучить и работу специалиста с другими клиентами: имел ли он доступ к стратегиям конкурентов и использовал ли эти сведения при сопровождении закупок. Договор сопровождения оценивается вместе с заданиями, перепиской и фактическими действиями исполнителя.

Рекомендация для руководителя: закрепляйте в договоре и внутренних регламентах, что специалист готовит документы по заданию клиента, но не определяет его ценовую стратегию, предел снижения и решение об участии. Храните задания, расчеты, согласования и переписку по каждой значимой закупке.

Финансирование и субподряд: значение хронологии

Займы, субподряд и иные хозяйственные отношения между участниками не запрещены сами по себе. Риск возникает, когда они связаны с поведением на торгах: финансирование подготовки заявки, оплата обеспечения, распределение функций, прекращение снижения цены или отказ от борьбы.

Контролеры исследуют хронологию на всех этапах: когда возникла договоренность о займе, поставке или субподряде, каковы были условия и коммерческая цель; предоставлялись ли средства, кто оплачивал обеспечение, готовил заявку и распределял функции; как формировались ценовые предложения, почему прекращалось снижение, кто отказался от участия; как заключался и исполнялся договор, какие были перечисления и возврат финансирования.

Что делать, если ФАС запросил информацию

Не паниковать, но и не воспринимать внимание контролеров как формальность. Прежде всего проверьте мотивировку: запрашиваемые сведения должны быть связаны с полномочиями ФАС. Затем определите период, закупки, документы, круг лиц и содержание вопросов. Коммерческая тайна еще не повод не сообщать антимонопольному органу сведения: закон возлагает на ФАС обязанности по сохранению охраняемой информации.

Цена ошибки: риски для бизнеса и руководителя

Для юридического лица штраф по делу о картеле от 10 до 50% начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупной выручки правонарушителя от реализации всех товаров, работ и услуг; минимальный размер штрафа 100 тысяч рублей. Должностные лица заплатят от 20 до 50 тысяч рублей либо столкнутся с дисквалификацией до трех лет.

Возможны и уголовные последствия по статье 178 УК, если картель причинил крупный ущерб либо принес крупный доход. Для обязательных торгов предусмотрена специальная квалификация по части 2 статьи 178 УК, где максимальная санкция лишение свободы до пяти лет. При этом решение ФАС само по себе не заменяет доказывание состава преступления и личного участия конкретного лица.

Отдельный имущественный риск взыскание дохода от реализации картеля. В деле, рассмотренном Верховным Судом, картель пяти компаний был установлен при муниципальных закупках; административное производство прекратили из-за истечения срока давности, предписание не выдавалось, однако ВС отменил акты трех инстанций и взыскал солидарно 314 722 515 рублей (определение от 22.05.2026 № 309-ЭС25-15678, дело № А47-10662/2024). Это тот риск, который руководитель обязан держать в поле зрения лично: он не закрывается истечением срока давности по административному делу.

Что остается за рамками статьи — и почему стоит прийти на вебинар

Коротко рассказали, какие зоны риска существуют, что хранить, как реагировать на запрос. Но самые сложные вопросы — как организовать безопасный обмен информацией до старта торгов, как формируется доказательная база в конкретных кейсах и как выстроить защиту до того, как запрос пришел, — требуют разбора на примерах и ответов на вопросы.

На вебинаре мы разберем пять практических тем:

  • «Границы предварительного взаимодействия заказчика и поставщика: какие вопросы можно обсуждать до объявления закупки».

  • «Коммерческие предложения: запрос, подготовка, проверка происхождения и сопоставимости, а также действия при просьбах изменить стоимость или предоставить документы от других компаний».

  • «Техническое задание: использование каталогов, спецификаций и технических решений поставщика без формирования необоснованных преимуществ».

  • «Переписка и рабочие документы: рискованные формулировки и фиксация оснований изменения цен, характеристик и условий».

  • «Внутренние правила работы: распределение полномочий, согласование материалов, разграничение доступа к информации и определение ситуаций, требующих юридической проверки».

Все вопросы разберем на кейсах, включая упомянутые в статье.

Антикартельные риски для поставщика и заказчика по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Коммерческие предложения, переписка и техническое задание. Стоимость участия 10 000 ₽

Реклама: АО «ТЭК-Торг», ИНН 7704824695, erid: 2W5zFJ48NAW

Информации об авторе

Федеральная ЭТП «ТЭК-Торг»

Федеральная ЭТП «ТЭК-Торг»

Делаем закупки доступнее

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка