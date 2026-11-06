Антикартельный контроль перестал быть формальной проверкой «подозрительных» цен

За два часа заказчики и поставщики разберутся, как общаться до закупки так, чтобы не создать риски сговора: от сбора коммерческих предложений и проверки технических требований до хранения документов, объясняющих решения. Вебинар проведет Юлия Лещук — эксперт по делам о картелях и антиконкурентных соглашениях, антимонопольным рискам и сопровождению проверок ФАС, начальник отдела консалтинга и сопровождения закупочной ЭТП «ТЭК-Торг».

Участие в вебинаре — это практическая возможность увидеть «серые зоны» предварительного взаимодействия глазами специалиста, который ежедневно работает с такими спорами, и получить инструменты, как защитить и заказчика, и поставщика. Срочно зарегистрироваться

Юлия Лещук, начальник отдела консалтинга и сопровождения закупочной деятельности федеральной площадки «ТЭК-Торг» специально для читателей Клерк.ру раскрыла секреты проверок ФАС

Антикартельный контроль давно вышел за рамки формальной проверки «подозрительных» ценовых заявок. ФАС анализирует закупочные массивы, технические следы работы на электронных площадках, хозяйственные связи и переписку участников. Для руководителя это означает простую, но важную вещь: самостоятельность участия в торгах нужно уметь документально подтвердить не после запроса антимонопольного органа, а в момент принятия решения.