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ФНС продолжает облагать прибыль и дивиденды, распределённые в 2022, страховыми взносами. Бесплатный вебинар

ФНС признала страховым взносом 30% от распределенной прибыли/дивидендов. И теперь они подлежат уплате бюджету.

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ФНС продолжает облагать прибыль и дивиденды, распределённые в 2022, страховыми взносами. Бесплатный вебинар
Иллюстрация: Аndrea Рiacquadio/pexels

Если ваша организация распределяла прибыль или выплатила дивиденды в период с 01.04.2022 по 01.10.2022 и:

  • не подала в ЕФРСФДЮЛ заявление об отказе от моратория (который наложил запрет на такие операции в этот период);

  • подала заявление в реестр, но после проведения выплаты;

  • уже получила уведомление/требование/протокол ФНС,

то рекомендуем вам посетить вебинар от сервиса «Федресурс онлайн» «Мораторий в 2023: ФНС продолжает признавать 30% прибыли и дивидендов, (распределённых в 2022) страховыми взносами», который состоится уже 26 апреля в 10:00 (мск).

В рамках мероприятия будут освещены следующие вопросы:

  1. Устранение нарушений моратория по прибыли/дивидендам, распределенным в 2022 году: практические инструменты и эффективные методы борьбы с ФНС.

  2. Исключение уплаты 30% прибыли/дивидендов в пользу бюджета.

  3. Сведение операции к корпоративному конфликту и бухгалтерской ошибке.

  4. Минимизация рисков до нуля.

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Подробная программа мероприятия по этой ссылке.

Все участники вебинара будут ознакомлены с активно пополняющейся практикой по данной проблематике, получат запись мероприятия и презентацию спикеров, а также скидку 10% на услуги по подготовке документов для досудебного урегулирования спора с ФНС или для сопровождения оспаривания решения ФНС в судебном порядке.

Чтобы зарегистрироваться на вебинар и исключить уплату 30% распределенной прибыли/дивидендов в пользу бюджету, переходите на сайт!

Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: LjN8Jvxdr

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