Воинский учет в 2024: как организовать кадровый учет и избежать штрафа

Для «кадровиков» осень началась с плохих новостей, власти ужесточили контроль за соблюдением законодательства в области воинского учета.

С 1 октября 2023 года компании подвергнутся усиленному контролю со стороны военных комиссариатов, а чтобы ни у кого не возникло сомнений в серьезности намерений уполномоченных органов, законодателем увеличены санкции за допущенные нарушения.

Что такое воинский учет?

Воинский учет – это комплекс мероприятий, проводимых государственными органами, при участии частных компаний, по комплектованию людскими ресурсами ВС РФ, воинских формирований и органов.

В рамках мероприятий происходит приписка военнослужащих, прибывающих в резерве к воинским формированиям, а также гражданского персонала, из числа руководителей и специалистов, к органам государственной власти и местного самоуправления, а также стратегическим предприятиям.

Обязанность по воинскому учету возложена на военные комиссариаты, которые обеспечивают исполнение гражданами воинской обязанности, документально оформляют учет, проводят работу по подготовке призывных и мобилизованных ресурсов.

В тоже время, каждый работодатель, за исключением индивидуальных предпринимателей, должен самостоятельно, за свой счет, вести воинский учет сотрудников и представлять сведения о них в уполномоченные органы государственной власти. Несоблюдение обязанности грозит компании штрафами в сотни тысяч рублей.

Основные обязанности работодателя

В рамках учета сотрудников и представления отчетности в уполномоченный орган компания обязана привести внутренний документооборот в соответствие требованиям законов и подзаконных нормативно-правовых актов. Организации обязаны собирать информацию о всех своих сотрудниках, отражать их в документах по установленной форме и передавать сведения в территориальный комиссариат.

Помимо учета призывников и военнообязанных граждан, юридические лица проводят анализ трудовых ресурсов в период мобилизации, военного положения и военного времени. На основании анализа предприятия запрашивают «бронь» для сотрудников на время мобилизации, к чему прибегали многие юридические лица в сентябре 2022 года, в период частичной мобилизации.

Вопреки расхожему мнению, бронирование граждан, находящихся в запасе, распространяется не на конкретного работника, а на должность в штатном расписание работодателя. Если сотрудник занимает «забронированную» должность, он не может быть мобилизован, до момента увольнения или перевода на другую должность. Это отличает бронь от отсрочки, дающей временное освобождение от призыва.

Еще одной важной обязанностью работодателя является помощь военкоматам в осуществлении учета военнообязанных лиц по месту их прибывания. Здесь компаниям недостаточно просто отчитываться перед комиссариатами, необходимо оказывать содействие в направлении работников на сборные пункты. Наверняка многие слышали о вручении повесток сотрудникам не военкоматами, а их работодателями. Подобные действия не являются инициативой последних, компании лишь исполняют требования комиссариатов.

Обеспечение воинского учета в организации

Исполнение обязанностей по учету не должно быть формальным, для чего законодатель предъявил ряд требований по его организации. Первое и самое главное — это назначение сотрудников, ответственных за организацию воинского учета. При назначении ответственных стоит руководствоваться численностью сотрудников в компании:

менее 500 работников – допускается один ответственный-совместитель;

от 500 до 2000 работников – один ответственный с полной занятостью;

от 2000 до 4000 работников – формирование военно-учетного стола из 2 сотрудников.

На каждые дополнительные 3 000 работников, сверх 4 000 человек, в штат должен приниматься один дополнительный сотрудник военно-учетного стола с полной занятостью. Указанные сотрудники назначаются на должность и освобождаться от нее по согласованию с военным комиссариатом.

Для ведения воинского учета в организации должно быть отведено отдельное помещение, оборудованное сейфом или закрываемым металлическим шкафом, для обеспечения безопасного хранения документов.

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Определение работников, подлежащих учета

Стоит оговориться, что воинский учет подразделяется на два вида, общий и специальный. Специальный воинский учет распространяется на забронированных граждан, находящихся в запасе, а также лиц, проходящих службу в органах внутренних дел, органах исполнения наказания и государственной противопожарной службе.

Поскольку большинство компаний в первую очередь сталкиваются с общим воинским учетом, акцентируем внимание на нем. С 2024 года под общий учет подпадают призывники – мужчины в возрасте от 18 до 30 лет и военнообязанные, находящиеся в запасе. О последних подробнее:

уволенные из ВС РФ, с зачислением в запас;

выпускники военных ВУЗов;

выпускники военных учебных центров;

не прошедшие воинскую службы в связи с освобождением от призыва;

не прошедшие воинскую службу в связи с предоставлением отсрочек и достижением 30 лет;

не подлежащие призыву по достижению 30 лет;

не прошедшие воинскую службу по призыву, не имея на то оснований, по достижению 30 лет;

уволенные с воинской службы без постановки на воинский учет;

прошедшие альтернативную гражданскую службу;

женщины, имеющие военную-учетную специальность.

Если руководство компании или уполномоченные должностные лица выявляют граждан, не состоящих на учете, либо информация о них меняется, сведения о этом должны быть переданы в комиссариат. Законом предусмотрены следующие сроки для представления информации:

выявление граждан, не стоящих на учете – 3 дня ;

изменение сведений о учтенных гражданах – 5 дней ;

ответ на запрос уполномоченного органа – 2 недели, с момента получения.

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Документы для ведения воинского учета

Документооборот компании организуется в соответствии с порядком установленным Министерством обороны, который предусматривает перечень необходимых документов, их форму, правила заполнения и хранения. Первым документом, который должен быть издан организацией является приказ об организации воинского учета. Приказ согласуется с местным комиссаром, а при его отсутствии с органами местного самоуправления.

Помимо приказа, требуется разработка и ведение следующих документов:

план работы по ведению воинского учета;

картотека личных карточек (по установленной форме);

журнал проверок;

служебное делопроизводство;

справочная информация по воинскому учету;

расписка о приеме от граждан документов воинского учета;

иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

В части документов, получаемых от граждан, к воинскому учету относятся военный билет и документы его заменяющие, персональная электронная карта и удостоверение гражданина, подлежащего призыву.

При получении копий документов от работников необходимо запросить согласия на обработку и распространение персональных данных, поскольку документы содержат в том числе биометрические персональные данные сотрудника. Несоблюдение порядка обработки персональных данных может привести к наложению штрафа до 18 000 000 рублей согласно ст. 13.11 КоАП РФ. Подробнее о персональных данных читайте в этой статье.

Порядок проведения проверок и ответственность за нарушения

Выше упоминалось, что контрольная функция за соблюдением законодательства о воинском учете возложено на территориальный комиссариат, если последний отсутствует, контрольные функции накладываются на органы местного самоуправления. Закон требует проводить проверки ежегодно в отношении компаний с количеством сотрудников более 500 человек, и не реже одного раза в три года в отношение отношении остальных организаций.

В ходе проведения контрольных мероприятий проверяется:

качество воинского учета;

соответствие списка граждан, стоящих на учете;

достоверность сведений, внесенных в карточки граждан;

исполнение гражданами обязанностей по воинскому учету.

Итоги контрольных мероприятий доводятся до руководителя и вносятся в соответствующий журнал. При выявлении нарушений они отражаются в акте, и информация передается проверяющими в вышестоящие органы. По итогу проверки, организация может быть привлечена к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.

К наиболее «затратным» для компании нарушениям относится не оповещение граждан о вызове в военкомат, что грозит наложением штрафа в сумме 400 000 рублей на компанию и 50 000 рублей на должностное лицо, аналогичный штраф предусмотрен за непредставление списка граждан в военные комиссариаты. Не оповещение гражданина в период мобилизации обойдется еще дороже, 500 000 и 80 000 рублей соответственно.

Как можно понять, власти не были удовлетворены действиями работодателей, связанными с проведением воинского учета в период ограниченной мобилизации. Теперь халатное отношение к своим обязанностям может дорого обойтись юридическим лицам и их руководителям, что наверняка сподвигнет последних на более ответственный подход к организации учета.

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