Обработка персональных данных: документы 2024 по новым требованиям Роскомнадзора и закона №152-ФЗ «О персональных данных»

Для правильной работы с персональными данными и их корректной обработки необходимо знать и соблюдать требования нормативно-правовых актов и законов. Подготовили для вас статью, в которой приведены документы 2024 по новым требованиям Роскомнадзора и закона №152-ФЗ «О персональных данных», которая поможет ничего не забыть.

В 2024 году каждая организация обязана:

Организовать систему обработки персональных данных, их учета, хранения персональных данных в соответствии с новыми требованиями законодательства; Внедрить регламенты работы с персональными данными; Разработать документы, необходимые для организации работы с персональными данными по их обработке, учету, хранению, согласно новым требованиям Роскомнадзора и закона №152-ФЗ «О персональных данных»; Вовремя отчитываться перед Роскомнадзором.

Обязанность по обработке персональных данных как внутренних (сотрудников), так и внешних (клиентов, пациентов, гостей, участников мероприятий, партнеров и тд) — теперь неотъемлемая часть обязанностей каждого юридического лица.

Каждый руководитель должен понимать, что вопрос обработки персональных данных, их учета и хранения теперь неотделим от рабочих задач: кадровых, бухгалтерских, юридических и иных обязанностей. За нарушение законодательства о персональных данных предусмотрены штрафы от 300 000 до 18 млн. руб.

Ответственность и штрафы по персональным данным

Ответственность за нарушение законодательства о персональных данных установлена статьей 13.11 КоАП и предусматривает следующие штрафы

Штрафы за нарушение закона о персональных данных Должностное лицо ИП Юридическое лицо Обработка персональных данных без согласия в письменной форме субъекта персональных данных в случаях, когда такое согласие должно быть получено в соответствии с законодательством 40 000 повторно 100 000 300 000 150 000 повторно 500 000 Невыполнение оператором обязанности по опубликованию или обеспечению иным образом неограниченного доступа к документу, определяющему политику оператора в отношении обработки персональных данных 12 000 20 000 60 000 Невыполнение оператором обязанности по предоставлению субъекту персональных данных информации, касающейся обработки его персональных данных 12 000 30 000 80 000 Невыполнение оператором в сроки, установленные законодательством требования субъекта персональных данных либо уполномоченного органа об уточнении персональных данных, их блокировании или уничтожении 20 000 повторно 50 000 40 000 повторно 100 000 90 000 повторно 500 000 Невыполнение оператором при обработке персональных данных без использования средств автоматизации обязанности по соблюдению условий, обеспечивающих в соответствии с законодательством сохранность персональных данных при хранении материальных носителей персональных данных и исключающих несанкционированный к ним доступ, если это повлекло неправомерные действия в отношении персональных данных 20 000 40 000 100 000 Невыполнение оператором, являющимся государственным или муниципальным органом, предусмотренной законодательством обязанности по обезличиванию персональных данных либо несоблюдение установленных требований или методов по обезличиванию персональных данных 12 000 – – Невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе сети «Интернет», предусмотренной законодательством обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ 200 000 повторно 800 000 40 000 повторно 100 000 6 000 000 повторно до 18 000 000

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