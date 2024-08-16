Официальный сайт Федресурса: что и как необходимо в нем размещать

С некоторых пор Федресурс (он же ЕФРСФДЮЛ) стал важной частью бизнеса. Закон обязывает публиковать на нем целый ряд важных сообщений о том или ином событии предпринимательской деятельности. Рассказываем, о чем и как необходимо уведомлять общество через Федресурс.

Какие сведения необходимо публиковать в Федресурсе

Конкретный — довольно обширный — перечень содержит п. 7 ст. 7.1 закона о госрегистрации. Анализ их дает основания утверждать, что в Федресурсе должны присутствовать сведения о бизнес-единице, начиная с момента ее создания и о каждом возможном этапе ее существования. В частности, в Федресурс вносятся записи о создании юридического лица и далее:

о бухгалтерской (финансовой) отчетности с указанием сведений о результатах аудита;

о стоимости чистых активов;

о получении, переоформлении и иных изменениях статуса лицензии;

о входе и выходе в СРО;

об отрицательных чистых активах (недостаточности имущества);

о реорганизации;

о ликвидации;

об уменьшении уставного капитала;

о намерении кредитором признать должника банкротом;

о намерении должника признать себя банкротом;

о возникновении признаков банкротства;

о залоге движимого имущества;

о заключении договора факторинга;

об обязательной оценке;

об аренде предприятия, продаже и т. п.;

концессионных соглашениях.

Это не закрытый перечень. Всего в настоящее время необходимо публиковать более 80 видов сообщений. Подчеркнем: публиковать сведения на Федресурсе обязаны все — АО, ООО, НКО, ИП и т. д., независимо от масштабов бизнеса, формы собственности (государственные, частные и т.п.).

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Что будет, если не публиковать уведомления в Федресурсе?

Последует административная ответственность (штрафы до 50 000 руб., дисквалификация — до трех лет для должностного лица, ст. 14.25 КоАП).

Причем неисполнение обязанности по публикации — это не только собственно неразмещение данных в Федресурсе, но и размещение сообщение с опозданием, и (или) размещение недостоверных сведений.

Возможно наступление и иных негативных последствий. Если не внести в Федресурс сведения о ликвидации, реорганизации или уменьшении уставного капитала, то налоговики могут отказать в регистрации этих мер.

Если кредитор предварительно не опубликует уведомление о намерении обратиться с заявлением о банкротстве должника (согласно п. 2.1 ст. 7 закона о банкротстве), то суд должен возвратить его заявление (см., например, определение ВС от 12.03.19 № 301-ЭС18-23938).

Если лица, контролирующие фирму, не опубликуют уведомление о недостаточности имущества, то может последовать и субсидиарная ответственность (ст. 61.11 закона о банкротстве).

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