Банкротство: инструкция для кредитора 2024

В 2024 году резко увеличен размер долга, который дает право кредиторам подавать заявления на банкротство должников. Есть и другие изменения, которые обязательно нужно учитывать, если ваш должник не собирается выполнять свои обязательства.

Необходимо «просудить» долг

С мая 2024 года кредиторам приходится дожидаться, пока совокупный долг проблемного контрагента вырастет до 2 млн руб. (до 3 млн — для сельскохозяйственных, стратегических предприятий, компаний — естественных монополистов).

При этом в расчет принимается лишь сумма основного долга. Накопившиеся суммы санкций за нарушение обязательств — неустойки, пени, штрафы, — не учитываются.

Но просто ждать смысла не имеет. Нужно также правильно «просудить» долги, то есть получить судебный акт — решение или приказ, — в котором зафиксировано ваше требование к должнику. Если документ, подтверждающий ваши требования, вступил в законную силу, то достаточно подождать три месяца — и можно инициировать банкротство должника. К судебным приставам за исполнением обращаться необязательно.

Разместите уведомление на Федресурсе

Итак, на руках уже есть вступившие в силу судебные акты, которые подтверждают долг в необходимом размере. Но еще нельзя подавать заявление в арбитраж, сначала нужно подать уведомление об этом намерении.

Не позднее 15 дней до того, как вы подадите в суд, вы должны разместить в Федресурсе уведомление о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом. После того как оно будет опубликовано, можно обращаться в суд, но в течение 30 дней. Не уложились в этот срок — размещайте уведомление заново.

Публикация на Федресурсе — непростое дело, особенно в связи с несовершенством реализации технически сложного реестра. Публикация всех необходимых сообщений с помощью удобного онлайн-сервиса позволяет разместить любое сообщение на Федресурсе за 40 минут всего по двум документам — сканами или фото. Не придется что-то дополнительно оплачивать, все включено в стоимость.

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Если не сделать такой публикации, то суд откажет в приеме заявления. Раньше можно было подать заявление, и суд, оставив его без движения, ожидал доказательств публикации. Легко можно было оперативно направить в Федресурс уведомление, и запустить процесс. Но ВС положил конец этим «играм», указав, что заявление должно быть возвращено. Право на его подачу возникает лишь после публикации уведомления (см. определение от 12.03.2019, дело № А11-10011/2018).

С чем обращаться в арбитраж

С уже созданным заявлением (обязательно с указанием суммы долга) и приложением необходимых документов (подробности см. в ст. 39, 40 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ). Так, если заявление подает гендиректор, то приложите документ, подтверждающий его полномочия, если представитель — то доверенность (в копиях).

Поскольку процедуру банкротства всегда ведет арбитражный управляющий, то в заявлении нужно указать СРО, из членов которой будет случайным образом выбран этот специалист. Если он будет соответствовать установленным требованиям (образование, опыт и т.п.), то арбитраж утвердит его кандидатуру.

Также помните о необходимости отправки копии заявления должнику, документ об отправке приложите к пакету документов, представляемых в суд. Не забудьте уплатить госпошлину: если обращается физлицо — 300 руб., если юрлицо — 6 000 руб.

Независимо от статуса заявителя — физического или юридическое лицо, — заявление на банкротство подается в арбитражный суд региона, в котором зарегистрирован должник. Подать заявление и приложения к нему можно:

непосредственно в суд;

в цифровой форме через систему «Мой арбитр» — нужен подтвержденный аккаунт «Госуслуг»;

отправкой Почтой России в адрес арбитража (с описанием вложения, уведомлением).

Приняв заявление, арбитраж обязательно известит о дате первого заседания. Если должник не погашает свои обязательства добровольно, или вы с ним не договариваетесь об ином варианте (заключив мировое соглашение, которое утвердит суд), то будет утвержден арбитражный управляющий и введено наблюдение. Это означает, в частности, что будущий банкрот уже не самостоятельный участник гражданского оборота, не вправе без согласия управляющего совершать сделки, погашать обязательства и т.п.

Очень важно активно работать с арбитражным управляющим. И, тем более, контролировать их. Ведь многие из них ангажированы должниками, затягивают процедуры, пытаясь искусственно увеличить свое вознаграждение, при этом формально (по документам) все в порядке. Эксперты «Консалтинг Онлайн» легко выявляют злоупотребления арбитражных управляющих, вовремя и правильно реагируя на них.

Банкротство открыто, что дальше

Вы должны подать заявление о включении ваших требований в реестр. С 29 мая 2024 г. это можно делать лишь в электронном виде. Принять решение о том, включать их туда или нет, может арбитраж или управляющий. Если вы по уважительным причинам опоздали включиться в этот реестр, вы вправе просить суд о восстановлении срока (п. 1 ст. 142 закона о банкротстве).

По итогам финансового анализа назначается первое собрание, на котором кредиторы голосуют о выборе дальнейшей судьбы должника (число голосов пропорционально размеру требований, включенных в реестр).

Формально возможны следующие варианты:

попытка финансового оздоровления;

введение внешнего управления;

заключение мирового соглашения.

Но чаще всего вводится конкурсное производство. В любом случае решение утверждает арбитраж. Он, к слову, может сразу ввести конкурсное производство, без наблюдения. Это возможно, например, если:

должник начал процесс добровольной ликвидации, при этом его имущества явно недостаточно для погашения всех требований;

гендир (другой руководитель) у должника отсутствует, при этом его местонахождение неизвестно, и установить его невозможно;

должник не ведет хозяйственной деятельности более 12 месяцев, не подает отчетность.

Введение конкурсного производства выгоднее кредиторам, поскольку позволяет сэкономить время, но подчеркнем: окончательное решение остается за судом.

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За счет чего будут погашаться долги

За счет так называемой конкурсной массы, т.е. имущества, которое есть у должника. Формирует ее управляющий, для этого он:

принимает имущество банкрота;

проводит его инвентаризацию;

разыскивает активы, в том числе делая запросы в госорганы, банки и т.п.;

отыскивает заинтересованных лиц, на которых должник мог переписать активы, чтобы «спасти» их;

выявляет дебиторскую задолженность и т.п.

Большое значение имеет оспаривание сделок должника. Кстати, нередко арбитражные управляющие (особенно «свои» для должника) очень вяло занимаются этим вопросом.

И тогда необходимо, чтобы собрание (или комитет) кредиторов, или крупный кредитор (держатель не менее 10% реестровых требований) поручили ему это (ст. 61.9 закона о банкротстве). Поскольку оспаривание сделки позволяет вернуть имущество, порой весьма дорогостоящее, в конкурсную массу.

Например, порой должник оформляет фиктивные договоры с залогом имущества в пользу «своих» кредиторов. И тогда ангажированный должником кредитор получает преимущественное право на удовлетворение из стоимости заложенного имущества (ст. 334 ГК, п. 5 Обзора судебной практики ВС № 1 (2021), утв. Президиумом ВС 07.04.21). Ну а иные кредиторы, конечно, получат меньше. Чтобы не допустить подобных манипуляций, необходимо, во-первых, отслеживать процесс (в том числе анализируя записи в Федресурсе, в базе арбитражных дел), во-вторых, вовремя консультироваться с юристом — специалистом в банкротных процессах. Еще надежнее — поручить ему сопровождение.

Продажа с торгов и распределение средств

Порядок проведения торгов утверждается судом, на основании редакции документа, согласованного кредиторами на собрании или предложенного управляющим.

В любом случае кредитор, не согласный с утвержденным порядком, вправе оспорить его в арбитраже. И цена имущества не всегда определяется адекватно, например, умышленно занижается или завышается, лоты формируются так, чтобы сокрыть самое ликвидное имущество и т.п. Надо также учитывать, что порядок реализации может отличаться в зависимости от цены имущества.

Немало вопросов возникает по поводу распределение средств конкурсной массы, памятуя о том, что в первую очередь удовлетворяются требования по текущим платежам, далее — по требованиям, включенным в реестр, в последнюю очередь — требования, не включенные в реестр. И внутри реестровых требований есть очередность:

в первую очередь удовлетворяются требования в счет возмещения ущерба, причиненному жизни и здоровью;

во вторую — долги по оплате труда и связанных с ним платежам;

в третью расчет получают удовлетворение прочие кредиторы.

Так что кредиторы, требования которых остались за реестром, практически никогда не получают удовлетворения. Напротив, залоговые кредиторы имеют существенное преимущество, и всегда получают свое удовлетворение. И, наконец, другие кредиторы нередко могут получить свое лишь с контролирующих должника лиц (КДЛ), в порядке субсидиарной ответственности.

Как получить удовлетворение за счет КДЛ

Таковыми признаются руководитель, акционеры, участники, и, вообще любые лица, которые имели возможность определять действия должника и потому несут ответственность за его финансовый крах.

Если имущества банкрота недостаточно для удовлетворения всех требований, то остаток взыскивается с КДЛов, привлекаемых к субсидиарной ответственности. Ставить вопрос об этом могут кредиторы — как конкурсные, так и те, чьи требования остались за реестром.

Основаниями для субсидиарной ответственности могут быть следующие действия, совершенные КДЛом:

заключение сделки, которая навредила интересам кредиторов;

непредставление, сокрытие, искажение документации, что затруднило банкротный процесс;

долги возникли по причине незаконных действий КДЛ;

КДЛ не публиковал уведомления в Федресурс и иные реестры и т.п.

Если суд выявит основания для субсидиарки, то производство по делу будет приостановлено вплоть до окончательного расчета со всеми кредиторами.

Суммы, взысканные с КДЛ, распределяются между кредиторами, или взыскиваются в общем порядке, реализуются с торгов, и выручка пополняет конкурсную массу.

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