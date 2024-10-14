Недостоверность сведений в ЕГРЮЛ: Как устранить?

Ни одна компания не застрахована от появления отметки о недостоверности в ЕГРЮЛ. Подобная запись может повлечь за собой множество проблем: от потери доверия клиентов и контрагентов до риска юридической ответственности в виде штрафов, дисквалификации руководства и даже принудительного закрытия организации.

Поэтому знание того, как быстро устранить недостоверность и вернуть компанию к нормальной работе без финансовых и репутационных потерь, имеет решающее значение для благополучия бизнеса.

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Способы устранения отметки о недостоверности

Не зависимо от вида, возникшей отметки о недостоверности в ЕГРЮЛ, существует два основных способы для ее устранения:

Подтвердить существующие сведения или внести изменения в ЕГРЮЛ путем подачи заявления в налоговую службу по форме Р13014 с необходимыми документами. Обратите внимание, что форма утверждена приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@. Оспорить решение налоговой службы в вышестоящей инстанции или в арбитражном суде.

Далее рассмотрим каждый из способов, так как в разных ситуациях один может быть подходящим, в то время как выбор другого только усугубит ситуацию и приведет к дополнительным затратам.

Первый способ устранения недостоверности сведений — подтверждаем существующие сведения или вносим изменения в ЕГРЮЛ

Иногда даже при фактически достоверных сведениях по адресу, руководителю и участникам организации, налоговый орган направляет запросы с целью подтверждения данных содержащихся ЕГРЮЛ. В запросе могут предусмотреть требование, например, о прохождении директором опроса или о предоставлении актуальных документов по нему (решение и приказ о назначении). Аналогично в отношении документов по адресу: могут затребовать актуальный договор аренды либо иной документ, подтверждающий право собственности на помещение.

В случае если подтвердить сведения в ЕГРЮЛ не представляется возможным, то компании потребуется провести процедуру смены адреса/руководителя.

Общим связующим при подтверждении существующих сведений в ЕГРЮЛ и смене адреса/руководителя выступает заявление по форме Р13014. Сама форма подлежит обязательному нотариальному удостоверению, за исключением подачи документов в электронном виде с помощью ЭЦП руководителя.

Для обществ с ограниченной ответственностью при смене директора невозможно подать форму Р13014 и другие документы электронным способом с использованием ЭЦП директора, так как факт назначения нового директора требует нотариального удостоверения. Нотариус в данном случае выполняет роль заявителя и самостоятельно передает информацию в налоговую о новом директоре.

Помимо формы прикладываются следующие документы:

1. При смене адреса:

решение/протокол о смене адреса (может потребоваться нотариальное заверение, если уставом не предусмотрен альтернативный способ удостоверения);

устав в новой редакции или изменения к уставу (может потребоваться только в том случае, если в уставе прописан недействительный адрес полностью);

документы, подтверждающие адрес (выписка ЕГРН, если помещение в собственности, или договор аренды, если нет, а также согласие/гарантийное письмо собственника).

Важно знать, что устранение отметки недостоверности может сопровождаться рядом ошибок, из-за которых устранить проблему будет невозможно. Подробный разбор ошибок при устранении недостоверности в ЕГРЮЛ подготовлен нашими специалистами и его можно скачать бесплатно в форме ниже.

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2. При смене директора:

решение/протокол о назначении директора (обязательно нотариальное заверение).

Указанный комплект документов подается в регистрирующий орган, как правило, в течение 7 рабочих дней со дня оформления соответствующего решения. Однако существует и специальный срок при изменении места нахождения организации и смене директора — документы подаются в течение трех рабочих дней после даты принятия решения.

Заполненная форма и подтверждающие документы могут быть направлены в регистрирующий налоговый орган одним из следующих способов:

лично;

почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении;

через МФЦ;

через нотариуса;

в электронном виде через сайт ФНС.

Обращаем внимание, что при смене директора подача документов возможна только через нотариуса.

По истечении 5 рабочих дней при положительном рассмотрении представленных документов регистрирующий орган внесет новую запись в ЕГРЮЛ, устранив злополучную отметку.

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Второй способ — оспариваем решение налоговой службы в вышестоящей инстанции или в арбитражном суде

К такому способу лучше прибегать только при наличии существенных доказательств того, что отметка о недостоверности была внесена налоговыми органами неправомерно.

Для соблюдения досудебного порядка рекомендуется первоначально подать жалобу в вышестоящий налоговый орган. Определиться с органом для обжалования поможет инспекция, которая вынесла спорное решение.

Письменное обращение по обжалованию решения налогового органа о внесении отметки о недостоверности может быть составлено как в письменной, так и в электронной форме. Более подробно ознакомиться с информаций о формах и способах подачи жалобы (обращения) можно на официальном сайте ФНС.

Если после подачи жалобы вышестоящий налоговый орган оставил решение регистрирующего органа без изменений, то досудебный порядок считается выполненным, и следующим этапом становится обращение в арбитражный суд для дальнейшего разбирательства.

При подготовке заявления акцентируйте внимание на необоснованность и нарушения процедуры проверки со стороны налоговиков, а также на тот факт, что сведения в ЕГРЮЛ являются достоверными.

Аргументы в заявлении обязательно подкрепляйте доказательственной базой, например, для подтверждения достоверности директора приложите подписанный директором договор аренды нежилого помещения, акты приема-передачи документов, договоры с контрагентами, оплаченные счета в банках, арендные платежи и т.д.

Также к заявлению приложите копии оспариваемого решения налогового органа и копии решения вышестоящего налогового органа по жалобе.

Суд, исследовав и оценив в совокупности представленные в материалы дела документы, выносит решение. Положительным исходом станет вывод суда о недоказанности налоговым органом факта недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений.

Удовлетворение жалобы будет означать обязанность налогового органа устранить допущенные нарушения прав и законных интересов юридического лица путем исключения из ЕГРЮЛ несправедливой отметки.

Еще раз обращаем внимание, что обращение в суд в целях оспаривания решений налоговой службы — сложный и долгий процесс, который редко используется компаниями. Однако при наличии весомых доказательств и корректно подготовленных документов шансы на успех значительно возрастает.

Если вы впервые сталкиваетесь с устранением отметки о недостоверности в ЕГРЮЛ и не уверены как правильно устранить отметку — вы можете получите бесплатную консультацию специалистов «Консалтинг Онлайн».

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