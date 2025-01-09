Обработка персональных данных: инструкция для организаций

Чтобы правильно организовать работу с персональными данными, компаниям необходимо следить за изменениями в законодательстве, разъяснениями Роскомнадзора и соблюдать требования закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

В законе № 152-ФЗ обязанностям операторов ПД посвящена глава 4. В ней можно найти информацию:

как собирать персональные данные (статья 18);

как организовать процессы внутри компании при работе с ПД — назначение ответственных, разработка политики ПД и локальных актов (статья 18.1);

какие организационные и технические меры предпринимать для защиты данных (статья 19);

как работать с запросами владельцев персональных данных и контрольных органов (статья 20);

как действовать при инцидентах, компьютерных атаках и неправомерных доступах к ПД (статья 21);

как проинформировать Роскомнадзор о начале работы с персональными данными (статья 22);

какие функции выполняют ответственные сотрудники за обработку данных (статья 22.1).

Кроме этого, обязанности операторов напрямую связаны с правами субъектов ПД (ст. 9 закона № 152-ФЗ) — обрабатывать данные только с согласия их владельца.

Обработка персональных данных — это не только защита информации о клиентах, покупателях, пациентах, но и о сотрудниках организации.

Необходимо составить списки сотрудников, определить категории ПД и обеспечить частичный доступ ответственным сотрудникам. Например, дать бухгалтеру доступ к зарплатной ведомости, а юристам — к адресам и паспортным данным сотрудников.