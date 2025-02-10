Как составить политику конфиденциальности для сайта в 2025 году

Прежде чем говорить о политике конфиденциальности, разберем основные понятия, которые с ней связаны.

Закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Это свод правил для урегулирования взаимоотношений сторон — владельцев данных и компаний, ИП, которые эти данные используют в коммерческих или иных целях.

Роскомнадзор — надзорный орган, который следит за соблюдением прав субъектов персональных данных и тем, как компании выполняют требования закона № 152-ФЗ. Например, отвечает ли компания на запросы субъектов персональных данных, проводит ли меры по предотвращению утечек данных.

Оператор ПД — это компания или предприниматель, сведения о которых включены в специальный реестр, который ведет Роскомнадзор. Операторы работают с данными клиентов, потребителей, пользователей, соискателей, сотрудников и т. д.

Субъект персональных данных — физическое лицо, чьи данные собирают, накапливают, хранят и обрабатывают. Причем действия с данными операторы могут выполнять только с согласия их владельцев.

Согласие на обработку ПД — это добровольное разрешение человека использовать его данные. Например, адрес нужен, чтобы доставить товар; email — для рассылок; сведения о состоянии здоровья — для оказания медицинской помощи.

Вот мы и подошли к главному: политика конфиденциальности — это документ, который определяет:

Чьи данные собирают и с какой целью. Допустим, онлайн-школа собирает ФИО и email пользователей, которые хотят пройти онлайн-обучение.

Какие данные собирают — те, которые нужны для оказания услуги. Собирать лишнюю информацию операторы не имеют права. Например, для рассылки достаточно email. Запрашивать в этом случае адрес проживания — запрещено.

Кто оператор ПД — это может быть интернет-магазин, банк, сервис по оформлению электронных подписей и т. д.

Как оператор обеспечивает защиту информации — какие меры предпринимает в случае происшествий, в каких базах хранит данные, как уничтожает данные после прекращения обработки.

У политики конфиденциальности есть несколько названий: политика обработки персональных данных, политика приватности. Какое бы из этих названий вы ни встретили, суть у каждого из этих документов одна.

Главное — политика должна быть разработана в соответствии с требованиями Роскомнадзора и закона № 152-ФЗ: описывать, кто и зачем собирает данные пользователей.

Примечание: политику конфиденциальности не стоит путать еще с одним важным документом — положением об обработке персональных данных.

Положение об обработке ПД — это документ, который разрабатывается компанией для внутреннего пользования. Его изучают сотрудники.

Политика конфиденциальности — для всеобщего пользования. Компания обеспечивает к нему доступ всем заинтересованным лицам любым способом.