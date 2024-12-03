Оператор персональных данных: перечень обязанностей по 152-ФЗ

Оператор персональных данных (ОПД) — это любой бизнес, юридическое лицо, государственная или муниципальная организация, которые в ходе своей деятельности собирают и обрабатывают личные данные физических лиц.

Информация об операторах содержится в реестре операторов, который ведет Роскомнадзор. Операторы — ИП и организации — обязаны уведомлять РКН о работе с личными данными субъектов (ст. 22 закона № 152-ФЗ).

В законе описаны случаи, когда операторы не должны уведомлять Роскомнадзор при обработке данных (п. 7–9 ст. 22 № 152-ФЗ). Например, если при обработке не применяются автоматизированные средства.

Соответственно, статус оператора персональных данных присваивается ИП или организации независимо от того, находятся они в реестре или нет. Главный критерий — получение данных от их владельцев для дальнейшей обработки. А основные обязанности можно разделить на три основные группы: не нарушать права владельцев данных, соблюдать принцип прозрачности, выполнять требования № 152-ФЗ.